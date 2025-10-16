|
Ни разбить, ни разрядить. Обзор уникального смартфона HONOR X9d
В мире смартфонов, где многие устройства похожи друг на друга как две капли воды, появление модели, которая ставит во главу угла не только производительность, но и беспрецедентную надежность, — заметное событие. HONOR X9d — именно такой аппарат. Позиционируясь как преемник уже зарекомендовавшей себя модели HONOR X9c, он не просто делает эволюционный шаг, а совершает настоящий скачок в защищенности и автономности.
В Беларуси продажи этого смартфона стартуют в
Дизайн и самая главная фишка: непробиваемая надежность
HONOR X9d отличается строгим, но стильным обликом. Он представлен в нескольких цветах — графитовом, мятном, бежевом и терракотовом. Корпус получился достаточно тонким (7,8 мм) и легким — всего около 193 г. При этом не забываем, что смартфон оснащен огромным экраном и удивительно емким аккумулятором.
Что касается оформления, то нам больше всего приглянулись терракотовая и бежевая расцветки. Первая привлекает благородным сочетанием бордового и золотого. Вид — роскошный, с намеком на фэшн. Бежевый хоть и меньше цепляет взгляд, но радует владельца прожилками под благородный мрамор. Мятный и черный — более классические цвета для тех, кто не хочет экспериментировать и предпочитает более традиционное оформление.
Но все же главное, на что делают акцент создатели HONOR X9d, — его феноменальная защищенность. Не зря же смартфон получил тройной сертификат защиты от падений, воздействия воды и пыли.
За прочность отвечает фирменная технология с шестислойной структурой корпуса. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, устойчивым к ударам и царапинам, включая даже падения на асфальт. В итоге HONOR X9d стал более чем вдвое прочнее по сравнению с предшественником, а максимальная заявленная высота падений составляет целых 2,5 метра.
Производитель настолько уверен в устойчивости аппарата к падениям, что на устройство предоставляется
HONOR X9d прошёл сертификацию по стандартам защиты IP66, IP68 и IP69K. То есть у нас здесь не только возможность погружения на глубину до полутора метров на полчаса, но также устойчивость к струям воды под высоким давлением и температурой до 85 градусов. Такой уровень защиты обычно встречается в специализированном промышленном оборудовании, а тут — обычный с виду смартфон.
Экран — с рекордной яркостью
Еще одним достоинством HONOR X9d является его 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей флагманского класса. Тут и высокое разрешение, и частота обновления 120 Гц, и 100% охват цветового пространства DCI-P3, и глубина цвета 1,07 млрд оттенков…
Но главные козыри дисплея — запас яркости и забота о здоровье глаз. Пиковая яркость достигает рекордных 6000 нит — это лучший показатель в сегменте. То есть информация с дисплея всегда остается читаемой даже при ослепляюще ярком свете солнца.
Технология защиты зрения включает ШИМ-регулировку на частоте 3840 Гц, ночной режим с поддержкой циркадных ритмов и фильтрацией синего света.
Памяти много не бывает
HONOR X9d работает на базе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 — современного энергоэффективного процессора, выполненного по 4-нм техпроцессу. Он обеспечивает хорошую производительность как в повседневных задачах, так и в играх. В тестах HONOR X9d демонстрирует стабильную работу без перегрева и просадок FPS в играх.
Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ (с возможностью расширения за счет HONOR RAM Turbo еще на 8 или 12 ГБ соответственно), а накопитель доступен в версии 256 ГБ.
Камеры — на уровне
HONOR X9d оснащен основной камерой на 108 Мп (f/1.75). Фотомодуль не гонится за рекордным количеством мегапикселей, но предлагает сбалансированную и продуманную систему, которая объединяет пиксели 9-в-1 и обеспечивает яркие, детализированные снимки. Дополняет ее 5-мегапиксельная ультраширокоугольная камера.
Активно используются AI-возможности: удаление объектов и прохожих, устранение бликов, апскейл изображений, улучшение портретов и автоматическое редактирование.
И еще много ИИ
В соответствии с трендами, в HONOR X9d много функций, заточенных на использование искусственного интеллекта. При этом ИИ нужен не только для редактирования фото. Здесь есть голосовой перевод в реальном времени, создание субтитров для видео, умные заметки с поддержкой AI-редактирования текста и преобразованием речи в текст с переводом.
Смартфон работает на актуальной операционной системе MagicOS 9.0, основанной на Android 15. Ключевой особенностью является приложение HONOR Connect, которое теперь позволяет обмениваться файлами не только между устройствами HONOR, но и с техникой Apple. Для этого, правда, HONOR Connect придется установить и на «яблочное» устройство.
Аккумулятор — главный козырь
Смотришь на HONOR X9d с его обычными габаритными — и не можешь поверить, что сюда получилось установить кремний-углеродную батарею третьего поколения колоссальной емкости 8300 мАч. Производитель уверяет, что даже после 6 лет использования аккумулятор сохранит 80% емкости и будет стабильно работать при температурах от -30°C до +55°C.
Но главное — потрясающая автономность. У нас при тестах в режиме повседневной эксплуатации HONOR X9d продержался на одной зарядке почти пять дней! В абсолютных цифрах речь может иди о сутках просмотра онлайн-видео или интернет-серфинга. В PUBG Mobile можно безвылазно сидеть больше 16 часов.
Благодаря такой автономности HONOR X9d дает невероятное чувство свободы. Вы на протяжении нескольких дней никак не зависите от розетки, пауэрбанков и прочего. Девайс и сам может использоваться в качестве пауэрбанка, потому что поддерживает обратную зарядку мощностью 7,5 Вт. Сам девайс, кстати, заряжается от проводной зарядки на 66 Вт.
Что в итоге? HONOR X9d — не просто очередной смартфон среднего ценового сегмента. Он предлагает уникальное для своего класса сочетание небывалой прочности, колоссальной автономности, современной производительности, топового экрана с рекордной пиковой яркостью, симпатичной внешности и полезных ИИ-функций.
В продаже будет большой выбор цветов и несколько версий оперативной памяти. Так HONOR Х9d с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти в графитовом или мятном цветах и матовом исполнении или терракотовом цвете с текстурой под кожу обойдётся в 1399 руб.
HONOR X9d в версии памяти 8+256 Гб в графитовом, мятном или бежевом матовом исполнении будет стоить от 1299 руб. Познакомиться со смартфоном поближе и узнать условия покупки, в том числе в рассрочку, можно в салонах МТС, А1 и Life, сетях магазинов 5 Элемент, Электросила и DNS, сетях салонов На Связи и Алло, интернет-гипермаркете 21vek.by и
