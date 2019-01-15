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Минкульт включил Осмоловку в охранную историко-культурную зону Минска
Новости Беларуси. Минский микрорайон Осмоловка включен в охранную историко-культурную зону. Соответствующее решение содержится в постановлении Минкульта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о районе в историческом центре столицы – двух небольших кварталах в пределах улиц Киселева, Богдановича, Коммунистической и проспекта Машерова. Общая площадь территории – больше 12 гектаров. Построенные здесь здания были первыми в послевоенном Минске. Согласно документу, теперь нельзя менять их высотность, вести строительство, размещать промышленные предприятия.
Сергей Тарасов, кандидат исторических наук, археолог:
Статус историко-культурной ценности у 11-ти зданий. Им присвоена третья категория.
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Новости Беларуси. Минский микрорайон Осмоловка включен в охранную историко-культурную зону. Соответствующее решение содержится в постановлении Минкульта,...
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