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Водитель-бесправник совершил в Пинске ДТП

17.01.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  16 января в Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

  По предварительной информации: 26-летний пинчанин, не имея права управления транспортными средствами категории «В», управляя автомобилем марки «Опель Калибра», двигался по ул. Брестской. Напротив жилого дома №191, на закруглении дороги вправо, водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Ивеко Турбо Дейли», под управлением 53-летнего жителя г. Житковичи Гомельской области.

  В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир автомобиля марки «Опель Калибра», а так же водитель автомобиля «Ивеко Турбо Дейли» госпитализированы в УЗ «Пинская центральная больница».



  Водитель автомобиля марки «Опель Калибра» к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 31 раз, был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

  ГАИ Брест

 
 
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  16 января в Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.   По предварительной информации: 26-летний пинчанин, не имея права управления транспортными...
 
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