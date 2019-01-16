Водитель-бесправник совершил в Пинске ДТП

16 января в Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации: 26-летний пинчанин, не имея права управления транспортными средствами категории «В», управляя автомобилем марки «Опель Калибра», двигался по ул. Брестской. Напротив жилого дома №191, на закруглении дороги вправо, водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Ивеко Турбо Дейли», под управлением 53-летнего жителя г. Житковичи Гомельской области.









В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир автомобиля марки «Опель Калибра», а так же водитель автомобиля «Ивеко Турбо Дейли» госпитализированы в УЗ «Пинская центральная больница».







Водитель автомобиля марки «Опель Калибра» к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 31 раз, был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ Брест