В Волковысском районном отделе по чрезвычайным ситуациям подведены итоги работы за 2018 год





15 января в Волковысском районном отделе по чрезвычайным ситуациям подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год. На мероприятии присутствовал первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Евгеньевич Ясев.

Информацию о результатах пожарно-профилактической и пропагандистской работы, надзорной деятельности, о работе в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций довел первый заместитель начальника Волковысского райотдела по ЧС Александр Гончаренко. Также с информацией о проделанной работе выступили заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Сергей Якимович и заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Владислав Руды.

Первый заместитель начальника областного управления МЧС обозначил задачи на 2019 год, подчеркнул, что приоритетными направлениями в деятельности являются предупреждение гибели и травматизма людей от ЧС, рассказал о перспективах деятельности областного спасательного ведомства. В завершении встречи Александр Евгеньевич поздравил всех присутствующих с наступающим профессиональным праздником, пожелал успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия в семьях.













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