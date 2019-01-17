Белорусские гастарбайтеры разочаровываются в России и едут на заработки в Польшу и Литву

На заработки за границу в прошлом году выехало 11 093 белорусов, сообщает департамент по миграции и гражданству МВД. Это рекорд по числу уехавших в другие страны в поисках работы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в какие страны чаще всего белорусы отправляются на заработки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уточним, что в тексте приведены данные департамента по миграции и гражданству МВД Беларуси. Данные тех стран, в которые едут работать белорусы, отличаются, как правило, в большую сторону.

В 2018 году на заработки уехало на 390 человек больше, чем годом ранее , и на 3,7 тысячи больше, чем в 2016-м. В 2011 году за границей трудоустроилось 5522 белоруса.

Активнее всего белорусы в прошлом году в прошлом году трудоустраивались в России — 4978 человек. Годом ранее — 6160 человек, а в 2016-м — 4772 человека. При этом отрыв России от ближайшего конкурента сейчас не такой солидный, как предыдущие годы.

Вторая строчка по трудовым мигрантам из Беларуси, как из годом ранее, осталась за Польшей — 3181 наших соотечественников нашли работу в прошлом году в этой стране. Годом ранее — 2978 человек, а в 2016-м — 932.

На третью строчку по числу трудоустроенных белорусов заняла Литва. В этой стране в прошлом году трудоустроилось 1289 человек (в 2017-м — 410 человек, в 2016-м — 532). В 2017 году третья строчка была за США, Латвия была четвертой.

При этом в других прибалтийских странах белорусы ищут работу заметно реже. В Латвии в прошлом году трудоустроилось 2 наших соотечественника, а в Эстонии — 11.

На четвертой строчке по популярности у белорусских гастарбайтеров оказалась Чехия — 494 человек. В 2017 году эта страна находилась лишь на 7-м месте по числу трудовых мигрантов из Беларуси (здесь трудоустроилось 85 человек, а в 2016-м — 25).

Ранее МИД Чехии объявил , что выделит больше ресурсов для рассмотрения запросов на получение разрешений на работу от специалистов из других стран, в том числе и Беларуси. Стабильный экономический рост Чехии и низкий уровень безработицы привели к тому, что многие компании испытывают дефицит сотрудников и сильно нуждаются в пополнении, чтобы удовлетворить спрос.

В лидерах по числу трудовых мигрантов из нашей страны также значатся США (358 человек), Германия (340 человек), Финляндия (112), Китай (97).

Белорусы в прошлом году также трудоустраивались в Катаре (65 человек), Корее (34), Молдове (31), Японии (20), Арабских Эмиратах и Италии (по 16), Великобритании (13), Гонконге (11), Болгарии (6), Тайване (5), Франции и Норвегии (по 4), Турции (3), Греции (2), Сингапуре (1). По официальной статистике, а прошлом году белорусы трудоустраивались в 25 странах.

Мужчины активнее трудоустраиваются за границей, чем женщины (7441 против 3652 в прошлом году).

По официальной статистике, в 2017 году численность белорусов, работавших за пределами республики (до 1 года), составила 83 тысячи человек (в 2016 году — 59,5 тыс. человек), из них 83,9% трудились в России.