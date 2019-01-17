За плечами волонтеров из Германии и Лепеля — многолетний опыт сотрудничества



Между Лепельщиной и немецкой стороной за долгий период сотрудничества сложились дружеские отношения. За плечами волонтеров из Германии и Лепеля — многолетний опыт строительства жилья с применением щепы, глины, тростника и других природных материалов. В деревне Старый Лепель возведено около 30 домов, а также фельдшерско-акушерский пункт и культурно-образовательный центр. Но, наверное, самым важным проектом для района было строительство Центра социально-трудовой, социально-бытовой и физической реабилитации инвалидов при отделении дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения. Новое здание уникально как размерами, так и комплексностью проводимой реабилитации. Благодаря расширению площадей появились большие возможности для помощи людям с инвалидностью.



Состоялась очередная встреча гостей из Германии во главе с руководителем благотворительной организации «Дома вместо Чернобыля» Шилл Эдельтраут, директором МБОО «ЭкоСтроитель» Юрием Суприновичем с представителями районной власти. В формате дружеской беседы вели диалог председатель Лепельского райисполкома Михаил Киселевич, заместитель председателя Виктор Азаренок, директор ГУ «ТЦСОН Лепельского района» Наталья Иванова, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Зинаида Симако и другие представители организаций Лепельского района. Люди из разных государств на протяжении многих лет сотрудничества легко преодолевают языковой барьер, их объединяют общие благородные цели.



Перед присутствующими выступил Михаил Киселевич:

— Центр социально-трудовой, социально-бытовой и физической реабилитации инвалидов — это совместный проект Лепельского райисполкома, благотворительной организации «Дома вместо Чернобыля», международного благотворительного общественного объединения «ЭкоСтроитель», который был осуществлен при финансовой поддержке Федерального министерства по экономическому сотрудничеству (Германия). По договору от 2016 года на строительство центра было выделено 258 тысяч евро немецкой стороной и 201 тысяча евро из местного бюджета. Общая площадь здания составляет 496 квадратных метров. Торжественное открытие состоялось в сентябре 2018 года. Также на необходимое оборудование и благоустройство территории были выделены средства из местного бюджета, заработанные на районном субботнике, и другие (около 6,5 тысячи евро).

На сегодняшний день отделение дневного пребывания для инвалидов посещают 50 человек (11 — из сельской местности). Также организован подвоз восьми детей-инвалидов из Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Лепеля. За средства районного бюджета в этом году запланирована покупка специального автотранспорта для подвоза детей-инвалидов (около 45 тысяч евро).

Обычно в подобных центрах существует кружковая направленность в работе, здесь же сделан акцент на профессиональную реабилитацию, чтобы люди с физическими ограничениями могли реализовать свои возможности. Все кабинеты укомплектованы необходимыми мебелью и оборудованием.

Михаил Леонидович высказал слова благодарности от райисполкома и территориального центра социального обслуживания населения Лепельского района за приятное, плодотворное сотрудничество и вручил благодарственные грамоты госпоже Шилл Эдэльтраут и Юрию Суприновичу.

— Я очень рада, что центр начал свою работу. Организация «Дома вместо Чернобыля» и я лично надеемся на дальнейшее сотрудничество в данном направлении, — сказала Шилл Эдэльтраут.

Актуальные вопросы по реализации второго и третьего этапов обсуждались во время рабочей встречи всех участников проекта. Рассмотрели вопрос строительства мини-пекарни и мини-кафе. Территория центра включает в себя около 50 соток земли, которую можно применить для социализации людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли не только заниматься делом по душе, но и зарабатывать. Возможное перспективное направление — развитие садоводства. Посетители центра могут выращивать рассаду елей, туй, цветов и затем реализовывать ее, зарабатывая средства. Годы малой родины, объявленные в Беларуси, предусматривают озеленение населенных пунктов.

Был затронут и вопрос о том, что люди с инвалидностью могут заниматься не любой деятельностью. Должен быть минимум механизмов в мастерских. Вопрос техники безопасности стоит на первом месте.

На встрече присутствовал представитель из Германии Штефан Лаукс, который руководит трудовыми мастерскими для людей с ограниченными возможностями:

— Наша мастерская была два года назад обновлена, соответствует всем критериям, но убедился, что ваш центр лучше. Надеюсь в совместной с вами работе перенять какой-то опыт у вас и, возможно, чем-то вам помочь.

Обсудили и дальнейшее строительство домов в Старом Лепеле. Для госпожи Эдэльтраут это «родной» проект. На протяжении многих лет она активно участвует в этой деятельности. Волонтеры из Германии и Беларуси не просто вместе работают, они стали настоящими друзьями. Многие гостят в семьях местных жителей. Кроме этого, знакомятся с достопримечательностями, культурными и историческими памятниками в разных городах Беларуси. Они восхищаются нашей природой, ставят палатки на берегу озера и отдыхают там.

Рассматривался и вопрос строительства дома для временного проживания инвалидов. Здание находится недалеко от центра. Люди с ограниченными возможностями не только из Лепельского района, но и других населенных пунктов могли бы приезжать в наш город, чтобы пройти реабилитацию, обрести навыки бытовой деятельности.

Поднимались и другие организационные вопросы, интересующие обе стороны. После деловой и дружеской беседы участники встречи посетили центр. Зинаида Симако провела экскурсию по всему зданию, рассказала о деятельности каждого кружка.

В компьютерном классе проходят занятия по обучению компьютерной грамотности. В комнате физической реабилитации людей с ограниченными возможностями работает инструктор-методист, чтобы они в комплексном процессе использования упражнений и тренажеров могли восстановить частично утраченные функции здоровья и трудоспособности. В швейной мастерской обучают шитью. В учебном кабинете проходят занятия по интересам, в данный момент — по соломоплетению. Волонтер Светлана Черникова со своими учениками делает восхитительные работы, профессионально оформленные композиции. Также работает мастерская по изготовлению сувениров и бисероплетению, где люди с инвалидностью обучаются вязанию спицами и крючком, вышивке, декупажу, художественной обработке кожи и другому мастерству. Руководитель кружка Ольга Рудько показала гостям вязаные детские вещи, которые создаются для целей благотворительности. Нравится многим посещать и кабинет трудовых проб по уходу за растениями и занятий флористикой. Эта мастерская создана, чтобы посетители центра смогли получить навыки правильного ухода за растениями. Предусмотрено и обучение необходимым навыкам по приготовлению еды, обработке продуктов питания, ведению домашнего хозяйства. Для этого создан кабинет трудовых проб приготовления пищи. Оборудовано и помещение, где можно попить чай и пообедать. Не забыли и об отдыхе. В комнате релаксации «Цветок лотоса» созданы все условия для быстрого и эффективного снятия эмоционального напряжения, восстановления работоспособности. Приятный свет, мягкое кресло, все в спокойных тонах — в такой уютной атмосфере работает с посетителями центра психолог Элла Хацкевич.

Хочется отметить, что санузлы и душевые сделаны с учетом всех нормативов и требований. После посещения трудовых мастерских и занятий на тренажерах физической реабилитации есть возможность привести себя в порядок.

Все знают, что в Лепельском районе люди с ограниченными возможностями талантливые и творческие, участвуют во многих конкурсах, даже республиканских. Например, музыкально-театральный кружок «Колобок», которым руководит Елена Литвина, известен своими веселыми постановками. Есть и помещение для проведения общих мероприятий. Здесь все предусмотрено, чтобы во время концертов выступающие чувствовали себя настоящими артистами. Также оборудован пандус к сцене.

Убеждена, что лепельчане горды и рады появлению в нашем городе уникального центра — места для людей с ограниченными возможностями, где они могут встречаться с друзьями и заниматься любимым делом. А работники учреждения сделают все возможное, чтобы у посетителей всегда было хорошее настроение, они чувствовали свою пользу и значимость, занимаясь посильным трудом.

Наталья ХРАПОВИЦКАЯ.

На снимках: обсуждаются вопросы по реализации второго и третьего этапов проекта; руководитель кружка Ольга Рудько показывает сувениры, изготовленные людьми с ограниченными возможностями; в комнате физической реабилитации.

Фото автора.