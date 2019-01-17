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Беларусь официально вступила в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

18.01.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Страна завершила процесс вступления.


Фото: АБИИ

Беларусь вошла в состав Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Она стала семидесятым участником банка. Все условия резолюции Совета управляющих АБИИ выполнены, сообщает Минфин Беларуси.

 

Наша страна ратифицировала соглашение АБИИ, а также в декабре совершила первый платеж за акции банка. Представителем Беларуси в органах управления назначен министр экономики Дмитрий Крутой, его заместителем стал Максим Ермолович. Взаимодействовать с банком будет Министерство финансов.

Ресурсы АБИИ могут быть направлены на цели китайской инициативы «Один Пояс, Один путь». Они могут быть использованы для создания и модернизации действующих транспортных коридоров, энергетической и городской инфраструктуры, производственно-логистического направления.

 
 
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