Беларусь официально вступила в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

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сообщает Минфин Беларуси. Беларусь вошла в состав Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Она стала семидесятым участником банка. Все условия резолюции Совета управляющих АБИИ выполнены,Минфин Беларуси.









Наша страна ратифицировала соглашение АБИИ, а также в декабре совершила первый платеж за акции банка. Представителем Беларуси в органах управления назначен министр экономики Дмитрий Крутой, его заместителем стал Максим Ермолович. Взаимодействовать с банком будет Министерство финансов.





Ресурсы АБИИ могут быть направлены на цели китайской инициативы «Один Пояс, Один путь». Они могут быть использованы для создания и модернизации действующих транспортных коридоров, энергетической и городской инфраструктуры, производственно-логистического направления.