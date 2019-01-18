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В Польше объявлен день общенационального траура по мэру Гданьска

19.01.2019 16:16 — Разное | СТВ  
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Новости Польши. В Польше – день общенационального траура. Страна скорбит по убитому мэру Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше объявлен день общенационального траура по мэру Гданьска

Павел Адамович получил множество ножевых ранений, в том числе в сердце, во время благотворительного концерта 13 января. Нападение совершил 27-лений ранее судимый житель Польши.

В Польше объявлен день общенационального траура по мэру Гданьска

Соболезнования президенту Польши, родным убитого Павла Адамовича и всему польскому народу выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

«Стоп ненависть». Тысячи людей вышли на улицы Польши, чтобы почтить память погибшего мэра Гданьска

В посольстве Польши в Минске в понедельник 21 января будет открыта книга соболезнований в связи с произошедшей трагедией.

В Польше объявлен день общенационального траура по мэру Гданьска

Убийство раскололо страну на два лагеря. Павел Адамович неоднократно становился объектом нападок из-за того, что на местном уровне реализовывал либеральную политику, которая шла вразрез со взглядами крайне правых кругов. Одной из таких тем стали его слова о готовности принять беженцев с Востока.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Польши. В Польше – день общенационального траура. Страна скорбит по убитому мэру Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Павел Адамович...
 
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