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«Цмокi-Мiнск» потерпели поражение в первом матче под руководством нового тренера в Единой лиге ВТБ

20.01.2019 17:59 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели поражение в первом матче под руководством нового главного тренера Ростислава Вергуна, который на этой неделе сменил у руля Александра Крутикова.


Фото: bc-tsmoki.by

20 января минчане проиграли в гостях подмосковным «Химкам», занимающим 2-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Для «драконов» это 11-е поражение в 13 матчах со старта сезона Единой лиги ВТБ.

«Химки» — «Цмокi-Мiнск» — 70:50 (18:19, 16:11, 22:10, 14:10).

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (12 очков + 6 ассистов), Ситник (2), Тростинецкий (2), Мещеряков (2), Лютыч (15), Сарикопулос (12 очков + 10 подборов), Кудрявцев (0), Раш (2), Полещук (3), Вабищевич (0).

Самым результативным у «Химок» стал Джордан Мики (16 очков + 5 подборов).

Пока «Химки», в рядах которых отсутствовали некоторые ключевые игроки во главе с Алексеем Шведом, раскачивались, минчане захватили лидерство и даже выиграли первый период. Однако во второй четверти химчане настигли гостей из Беларуси и на большой перерыв ушли уже с перевесом в 4 балла (34:30).

Причем держали перевес до середины матча, завершив первую половину игры с преимуществом в 4 балла (34:30).

В третьей четверти «Цмокам» удалось снова настигнуть соперника (34:34), но ненадолго. Начиная с 23-й минуты, «Химки» начали побег, который к финальной сирене обозначил преимущество хозяев в 20 очков.

Залогом успеха у «Химок» стала защита — 17 перехватов и 8 блок-шотов. У минчан эти показатели совсем не впечатляют — 3 перехвата и ни одного блок-шота.

Ростислав Вергун (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— Поздравляю соперника с заслуженной победой. «Химки» показали свой класс. Что касается нас, то мы смогли играть командно только первые 25 минут, потом откровенно развалились. Без командной слаженной игры очень сложно что-то противопоставить сопернику столь высокого уровня. Предстоит много работы. Надеюсь, игроки понимают, что за место нужно бороться и доказывать, что они достойны играть в этой лиге. Будем надеяться, что мы станем двигаться в положительном направлении, — приводит слова наставника официальный сайт «драконов».

Георгиос Барцокас (главный тренер «Химок»):

— В этом матче мы обязаны были выигрывать, несмотря на травмы и усталость. В первые 20 минут мы играли как любители, однако во второй половине, главным образом в третьей четверти, показали серьезную игру, повели «+15» и довели матч до крупной победы.


Фото: vtb-league.com

Следующий матч «Цмокi» проведут 27 января на площадке Falcon Club в Минске против лидера Единой лиги ВТБ московского ЦСКА, который до сих пор не знает поражений в турнире.

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели поражение в первом матче под руководством нового главного тренера Ростислава Вергуна, который на этой неделе сменил у руля...
 
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