В Беларуси могут изменить распределение «дорожного сбора»

В Беларуси рассматривают вариант, при котором 25% собранных средств от дорожного налога будут направлять на развитие общереспубликанских автомобильных трасс, а остальные средства — на местные дороги. Об этом сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Нехайчик в эфире телеканала СТВ .



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Собранные средства «транспортного налога» сейчас поступают в дорожный фонд, откуда они распределяются на строительство, эксплуатацию и ремонт дорог. На сегодняшний день 50% «дорожного сбора» выделяются на республиканские дороги, 50% — на местные.

«Президент говорит о том, чтобы привести в порядок местные дороги. В зависимости от того, как будет осуществляться этот сбор, вполне возможно, что достаточно будет 25% в республиканский бюджет, а 75% оставлять на местные дороги», — рассказала депутат.

Напомним, белорусы вот уже четыре года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр , несмотря на штрафы.

В связи с этим в правительстве разрабатывается новая схема уплаты «дорожного сбора» по принципу «сколько ездишь — столько платишь» . Сумма госпошлины останется прежней, но при уплате ее сразу за год будет понижающий коэффициент.

Оплату необходимо будет вносить ежемесячно с использованием базы ЕРИП. Контроль за оплатой будет осуществляется камерами фото- и видеофиксации. В случае неуплаты сбора собственнику автомобиля будет выставляться счет в двойном размере .

С порядком уплаты дорожного сбора определятся до 1 февраля следующего года.