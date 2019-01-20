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Израильские военные опубликовали видео уничтожения сирийского ЗРПК «Панцирь»

21.01.2019 15:53 — Разное | Tut.by  
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Армия обороны Израиля опубликовала на своей странице в Twitter видео уничтожения сирийского зенитного ракетного комплекса «Панцирь». В комментарии к ролику говорится, что Сирия выпустила десятки ракет класса «земля-воздух», «несмотря на четкие предупреждения избегать такого огня».

В ответ израильские военные нанесли удар по нескольким батареям ПВО сирийских вооруженных сил. Напомним, ракетный удар по Сирии произошел ночью 21 января, из-за чего погибли четверо сирийских военных. Еще шестеро получили ранения.

Российские военные утверждают, что ВВС Израиля нанесли три авиаудара по Сирии. Подразделения ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Во время атаки повреждения получил международный аэропорт Дамаска.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Он может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

 
 
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