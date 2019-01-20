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Израильские военные опубликовали видео уничтожения сирийского ЗРПК «Панцирь»
Армия обороны Израиля опубликовала на своей странице в Twitter
В ответ израильские военные нанесли удар по нескольким батареям ПВО сирийских вооруженных сил. Напомним, ракетный
Российские военные утверждают, что ВВС Израиля нанесли три авиаудара по Сирии. Подразделения ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Во время атаки повреждения получил международный аэропорт Дамаска.
ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Он может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
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Ракетный удар по Сирии произошел ночью 21 января.
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