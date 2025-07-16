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Случилось непредвиденное. Что происходит с продажей квартир в Минске и чего ждать дальше
16.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В июне в Минске на вторичке купили примерно столько же
В базе НКА загружено около 1500 сделок за июнь - с квартирами и долями.
Специалисты Realt «удалили» из общего списка доли, комнаты, и сделки по явно не рыночным ценам. Со всеми поправками на дозагрузку базы получаем около 1200 сделок именно с квартирами. Выходит, май и июнь по живости рынка вышли примерно на одном уровне – на 15% менее активные, чем тот же март.
В
Про это нужно напомнить отдельно. В начале июня ставка по самому популярному кредиту на вторичку (Ипотека Экспресс от Беларусбанка) была 18,18% для всех, и 16% - для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такой уровень ставок можно считать высоким даже при недорогом долларе. Ставки поднимали постепенно, и можно было наблюдать, как по мере удорожания кредитов «уходили» с рынка покупатели.
Но в июне банки нас удивили – сначала
- для всех – кредит под 17,65% годовых;
- для нуждающихся в улучшении жилищных условий – 14,75%.
Какие факторы сейчас влияют на цены?
Собственно, кредиты (для очередников – в особенности) еще поддерживают живость рынка на уровне выше, чем базовый для Минска (это 1100-1200 сделок в месяц в Минске итого, с комнатами и долями).
Второй фактор, который «работал» на активность в первой половине лета – доллар «по три». Большинство граждан традиционно «копят» на квартиру в валюте. А докредитовываются в рублях.
Третий – подрастающие в рублях доходы основной массы населения. А при дешевом долларе – и в долларовом эквиваленте. Это же влияет и на общие настроения.
И четвертый фактор по-прежнему актуален. Люди видят в покупке квартиры единственный безрисковый и очень понятный вариант сбережения денег. Доходность от аренды может и не высока, но в ближайшую пятилетку будет стабильна и точно выше процентов по банковским депозитам.
Цены в мае
Средняя цена квадратного метра в июне подросла на 35 долларов, до 1770.
А теперь посмотрим, что дорожало, что – дешевело.
Средняя цена квадратного метра проданных в июне однокомнатных квартир – 1919 долларов. В мае – 1874 доллара. Плюс $45.
Двухкомнатных - 1684 доллара , в мае – 1636. Плюс $48.
Трехкомнатных 1555 долларов, в мае – 1541. Плюс $14.
Четырехкомнатных – 1520 долларов, в мае – 1583. Минус $63.
Пятикомнатных и больше – 1357, в мае – аж 2423 доллара. Минус $1066.
Да, минус больше тысячи долларов за квадратный метр. Тут можно верить своим глазам. В мае продали всего три большие элитные квартиры, в июне – две, и, похоже, не элитные. Вот вам и «гигантское» падение.
Рынок маленький, и всего три сделки могут влиять на статистику.
В прошлом тексте по итогам мая договорились, что общая статистика нам мало что дает, - удобней мониторить медианные цифры. То есть ровно половина метров была продана дороже их, вторая – дешевле.
И тут медианная цена квадратного метра:
- у однокомнатных квартир – 1836 (в мае 1798 долларов, плюс $38);
- у двухкомнатных – 1625 долларов (в мае – 1576, плюс $49);
- у трехкомнатных – 1456 долларов (в мае 1460, минус $4);
- у четырехкомнатных 1352 (в мае 1434, минус $82).
Итого медианная по всем квартирам, независимо от количества комнат – 1706 долларов (в мае 1676, плюс $30). Рост цены – на 1,79%.
Что ждем по итогам июля и в начале августа?
Активизации спроса можно было бы не ждать, но снова случилось непредвиденное – слегка подешевевшие ипотечные кредиты при долларе ниже 3.
Почему неожиданно? Еще в апреле зампред правления Национального банка Александр Егоров
Логично было бы после таких слов если и снижать ставки по кредитам на жилье, то - на новостройки. Но банки, включая государственные, сделали «субъектам хозяйствования» неожиданный подарок.
Народ инертен, в июне еще был по поводу «подарка» в раздумьях, но в июле многие дозрели и уже пошли за кредитами.
Это может поднять количество сделок непосредственно с квартирами и до 1300 по итогам июля, а то и августа. И еще прибавить к цене квадратного метра $30-50.
Но вряд ли это будет мощной волной. Кроме того, волна внезапно может превратиться в плато – если доллар начнет укрепляться по отношению к белорусскому рублю. Обычно тогда начинают разваливаться сделки, которые проходят с участием кредитов.
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В июне в Минске на вторичке купили примерно столько же квартир, сколько и в мае. При этом цены продолжили расти - как средние, так и медианные. Рассказываем,...
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