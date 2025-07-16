Случилось непредвиденное. Что происходит с продажей квартир в Минске и чего ждать дальше

Цены в мае

Средняя цена квадратного метра в июне подросла на 35 долларов, до 1770.

А теперь посмотрим, что дорожало, что – дешевело.

Пятикомнатных и больше – 1357, в мае – аж 2423 доллара. Минус $1066.

Да, минус больше тысячи долларов за квадратный метр. Тут можно верить своим глазам. В мае продали всего три большие элитные квартиры, в июне – две, и, похоже, не элитные. Вот вам и «гигантское» падение.

Рынок маленький, и всего три сделки могут влиять на статистику.