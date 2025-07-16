Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков под Минском, проданных на аукционах за полгода

Источник материала: realt.by

В первом полугодии 2025 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 7 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству и 1 – по пустующим домам. На торгах реализовано 47 участков на общую сумму 5 млн 122 тыс. рублей.



Всего на аукционы выставлялось 62 участка. Самым дорогим оказался участок в деревне Богатырево на улице Магистральной, 10 А Щомыслицкого сельсовета. Площадь надела составляет 10 соток. Есть возможность подвести к дому электричество, газ и воду. При начальной цене 60 000 рублей лот продали за 366 955 рублей, или 115 504 доллара.

ТОП-10 самых дорогих участков





Самые востребованные участки Рекордсменами по количеству заявок стали участки, расположенные примерно в 15 км от Минска в деревне Нелидовичи Папернянского сельсовета. За земельные наделы № 42 и № 43 боролись по 24 человека, за участок № 44 — 21 человек.

Двадцать две заявки подали на участок в деревне Закаблуки на улице В. Быкова, 7, Горанского сельсовета. Семнадцать заявлений поступило на земельный надел в деревне Куты, 9Б, Лошанского сельсовета. Шестнадцать заявок зарегистрировали на участок в деревне Закаблуки на ул. В. Быкова, 9, Горанского сельсовета. ТОП-10 самых дешевых участков





Как видим, самый дешевый участок обошелся покупателю в 3,8 тысячи долларов. Он находится в деревне Збаровичи за МКАД-2 в сторону Молодечно. Вот он на карте:

Напомним, что в первом полугодии 2024 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 5 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 1 из них — по незавершенному строительству и 2 – по пустующим домам. На торгах реализовано 40 участков на общую сумму 3 млн 324 тыс. рублей.