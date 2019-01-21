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Генпрокурор Украины: Путин сможет поглотить Беларусь
Юрий Луценко. Фото: 24tv.ua
«Очень похоже, что Путин сможет поглотить Беларусь. Тут же есть несколько вещей. Во-первых, уже окончательно поняв, что Украину потерял, он хочет сохранить лицо для своих подданных, которые все еще верят в Великого Пу. Что для этого делает? Он хочет присоединить Беларусь таким же вульгарным путем, каким присоединил Крым, и стать главой союзного государства. Ведь конституция опять не позволяет ему стать третий раз президентом России. Менять конституцию как-то не с руки – перед Западом хочется выглядеть чуть ли не демократом. Поэтому придумали новую комбинацию. Будет руководитель России – не важно, каково его имя, будет руководитель Беларуси – не важно, как его зовут, главное, чтоб картошку возил в Крым мешками. И над ними – глава союзного государства все тот же вечный, как мелодия гимна Советского Союза и России, В.В.Путин», – заявил генпрокурор Украины.
Таким образом, по мнению Юрий Луценко, пост президента Беларуси сохранят, но он будет декоративным. Главным руководителем будет Путин.
В конце 2018 года белорусско-российские отношения заметно ухудшились. В декабре Александр Лукашенко несколько раз проводил переговоры с Владимиром Путиным: российский лидер потребовал «глубокой интеграции», а Лукашенко добивался снижения цены на газ и компенсации за налоговый маневр. Переговоры закончились безрезультатно.
Налоговый маневр, который планирует реализовать Россия, предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. В результате с 2024 года Беларусь будет закупать сырье по мировым ценам и лишится преимущества над конкурентами за пределами ЕАЭС. По словам министра финансов Беларуси Максима Ермоловича, общие потери бюджета страны от налогового маневра с 2019 по 2024 год могут составить от 8 до 12 млрд. долларов. Минск хочет получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр, но российская сторона на это пока не согласилась.
Цена на газ для Беларуси – еще один спорный вопрос в белорусско-российских отношениях. В 2018 году Беларусь покупает газ по фиксированной цене $ 129 за тыс. куб.м. В 2019 году эта цена будет $ 127. Цена на 2020 год еще не определена. Александр Лукашенко требует, чтобы Беларуси дали возможность покупать газ по внутрироссийским ценам – по $ 70, как в Смоленской области. В России считают такой вариант возможным только в условиях более тесной интеграции – это основная мысль так называемого ультиматума Дмитрия Медведева.
Ультиматум Медведева – заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на заседании совета министров Союзного государства, согласно которому на экономические дотации (в частности, через единую политику тарифов и цен) Беларусь может рассчитывать только в случае реализации договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В частности, речь идет о создании единого эмиссионного центра, единой таможни, суда и счетной палаты. В ответ Александр Лукашенко 14 декабря заявил, что Беларусь никогда не откажется от своего суверенитета. «Если нас хотят, как Жириновский предлагал, разделить на области и впихнуть в Россию – этого не будет никогда», – подчеркнул он.
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Россия поглотит Беларусь путем создания нового союзного государства, руководителем которого будет Владимир Путин.
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