|
«Либерика» и «Меморика» – эффективный способ обучения детей быстрочтению и хорошей памяти
29.01.2019 08:38 — Разное | Виртуальный Брест
В прошлой статье мы уже
Итак, поехали!
«Либерика» – эффективный способ обучения быстрочтению
Академия SMARTUM разработала уникальную авторскую методику обучения детей школьного возраста быстрому чтению. Всего четыре месяца занятий позволят усовершенствовать навыки чтения и увеличить скорость в несколько раз. Посещать школу нужно всего 1 раз в неделю. Длятся занятия около 2 часов.
Программа быстрого чтения, разработанная академией SMARTUM, успешно используется в 780 обучающих центрах, расположенных в 14 странах.
Основная цель курса – раскрыть потенциал ребенка и развить его интеллектуальные задатки. Уроки позволяют гармонично развивать оба полушария мозга, формировать творческое и логическое мышления, увеличивать быстроту чтения, усовершенствовать процесс обработки и усвоения информации.
Таким образом, ученик сможет не только усовершенствовать навыки чтения, но и развить многие другие умения и таланты.
Особенности методики
«Либерика» – это технология обучения, позволяющая увеличить скорость чтения ученика минимум в 3 раза. Достигается результат за счет обучения ребенка потоковому восприятию информации. Техника быстрого чтения развивается с помощью специальных упражнений, позволяющих вертикально воспринимать текст.
Среднестатистические показатели в начале курса:
В результате учащийся сможет достичь следующих показателей:
В результате, ребенок научится с легкостью читать и запоминать большие объемы информации из бумажных книг и электронных носителей. Это позволит быстрее выполнять домашние задания, улучить результаты тестирования и затрачивать меньше усилий на изучение иностранного языка.
Программа развивающих занятий
Обучающий курс включает 6 направлений:
Результат – ученик сможет ознакомиться с текстом за значительно меньший промежуток времени.
Преимущества методики
Быстрое чтение для детей преподается строго по разработанной программе, поэтому результаты не заставят себя ждать. С учениками работают профессиональные и опытные тренеры, прошедшие дополнительную подготовку и получившие сертификаты.
Ключевые особенности курса:
Методика полностью ориентирована на навыки и умения конкретной возрастной группы. Начать обучение могут все школьники, которые умеют читать.
Записав детей на курсы, вы заметите, как в короткие сроки существенно увеличилась скорость их чтения. Занятия помогут школьникам быстрее запоминать информацию, стать более наблюдательными и уверенными в себе.
Позвоните нам и запишите на пробное занятие по «Либерике». Успех не заставит себя долго ждать!
Частые вопросы:
Зачем ребёнку быстро читать?
Высокая скорость чтения – это лишь побочный продукт методики Либерика. Главное, что ваш ребёнок полюбит читать книги. Кроме этого, его мозг будет восприимчив к высокой скорости восприятия и обработки информации. Ребёнок научится концентрироваться на важном и быстро запоминать.
Что даёт ребёнку Либерика, кроме скорочтения и понимания?
У ребёнка развивается образное мышление, логика, память, внимание и мелкая моторика. Для развития мелкой моторики разработана специальная нейроакробатика.
Каким образом увеличивается скорость чтения?
В курсе Либерика есть комплекс упражнений, состоящий из специальных техник чтения с использованием авторских разработок нашей компании. С помощью их ребёнок переходит от классического горизонтального чтения к блочному чтению и даже к чтению сверху вниз.
Каким образом улучшается понимание текста?
Понимание улучшается за счёт комплекса упражнений для развития образного мышления, внимания и памяти.
Насколько долговечен навык?
На всю жизнь. Это при условии, если он будет постоянно использоваться. Для закрепления навыка у нас есть система посткурсового доступа к платформе, удобная для всех наших учеников и позволяющая отследить эффект закрепления результатов ребенка по Либерике.
«Меморика» – результативное развитие памяти
Методика развития памяти и внимания, предлагаемая академией SMARTUM, является авторской разработкой и уже зарекомендовала себя по всему миру. Технология показала потрясающие результаты и используется во многих авторитетных учебных центрах.
Занятия предназначены для детей от 7 до 16 лет. Все учащиеся делятся на возрастные группы. Длительность обучения зависит от возраста ребенка. Средняя продолжительность курса составляет 4 месяца.
Основная цель обучения – развитие всех видов памяти, воображения, интеллектуальных способностей, коммуникативных навыков и процессов мышления.
Каждый урок – интенсив для мозга
Всем известно, что основой успешной учебы в школе является хорошая память и способность быстро усваивать учебный материал. Программа обучения, которую используют в современных школах, далека от совершенства!
В школе дети сталкиваются со следующими проблемами:
Программа интеллектуального развития, разработанная академией SMARTUM, станет решением ваших проблем! Курс поможет легко усваивать информацию, развить интерес к учебе и повысить успеваемость в школе.
Особенности программы обучения
Программа развития памяти разрабатывается индивидуально для каждого ребенка. На первом занятии тренера определяют показатели всех видов памяти, после чего создают индивидуальную программу работы с учеником и отслеживают динамику.
Ежедневно дети работают над небольшими задачами с помощью специальной онлайн-платформы SMARTUM, а тренер следит за их результатами и контролирует учебный процесс. Сами занятия в академии проходят всего 1 раз в неделю. На протяжении 2 часов дети в игровой форме осваивают новые техники управления интеллектуальными способностями и всеми видами памяти.
Программа «Меморики» включает 2 курса:
Первый курс – 7-10 лет. Он состоит из 12 занятий. В группу набирают до 12 детей, после чего с каждым ребенком индивидуально проводится работа. Основной задачей курса является развитие образного мышления и обучение способам запоминания информации. Все уроки сопровождаются интересными авторскими сказками, играми и упражнениями.
Второй курс – 10-16 лет. В него также входят 12 занятий. Максимальное количество детей в классе – 12 человек. Упражнения нацелены на развитие критического мышления, внимательности, быстрого и качественного освоения информации. В работе используются уникальные упражнения, игры и техники работы, интересные этой возрастной группе.
Благодаря использованию специальных упражнений, развивающих правое полушарие головного мозга, улучшается зрительная, слуховая и моторная память.
Академия интеллектуального развития SMARTUM использует в работе 24 технологии мнемотехник, которые позволяют подобрать самый эффективный метод для каждого ученика.
У школьника и дошкольника мозг лучше усваивает информацию, поэтому период с 7 до16 лет подходит для совершенствования памяти.
Что сможет ребенок по окончании курса?
Ключевое достоинство программы – всестороннее развитие ученика. Занятия помогают не только обрабатывать большие объемы информации, но и креативно подходить к решению поставленных задач.
После завершения курса у ребенка появился желание ставить амбициозные цели и достигать их! Учащийся сможет успешно решать задачи и обретет уверенность в себе.
На уроках дети школьного и дошкольного возраста научатся:
Результат – все показатели памяти увеличатся минимум в 3 раза.
После окончания курса школьник сможет выполняет домашние задания в несколько раз быстрее. Он без переживаний и особых усилий сдаст экзамены и выполнит тесты, с легкостью усвоит большие объемы информации и будет постоянно расширять кругозор.
Авторская методика – залог успешного результата
Дошкольное развитие интеллекта с помощью «Меморики» – превосходный способ расширить возможности своего разума. Ключом к успеху является грамотный подбор и организация уроков и тренингов.
Частые вопросы
Что такое Меморика?
Слово «меморика» происходит от английского слова «memory» - память. Это программа, направленная на развитие образного мышления, систематизации информации и управления всеми процессами памяти.
Зачем моему ребёнку этот курс?
В современном мире объём получаемой информации постоянно растёт. Ребёнок же, в особенности, каждый день получает новые знания об окружающем мире. Меморика научит ребёнка быстро обрабатывать и запоминать любой материал. Он станет учиться в школе не только легко, но и с интересом.
Когда мы увидим первые результаты?
Уже через месяц вы увидите первый результат. На каждом занятии ребёнок осваивает новый метод запоминания, а на протяжении всего курса эти навыки закрепляются.
Что должен уметь ребёнок, чтобы его приняли?
Чтобы от обучения был эффект и методы запоминания усваивались качественно, ваш ребенок должен уметь хорошо писать, читать и считать.
У моего ребёнка и так хорошая память. Зачем ему Меморика?
Как говорится, совершенству нет предела. Никогда не поздно стать ещё лучше. Люди с отличной памятью востребованы в мире, они получают хорошую профессию и занимаются самореализацией. Важно не просто уметь запоминать, но и управлять запоминаемым материалом. Ребёнок научится запоминать информацию нестандартными способами, которые разовьют его долговременную память.
Достоинства академии SMARTUM:
Эффективность программы подтверждена отзывами тысяч родителей, дети которых являются учениками нашей академии. За годы существования мы открыли более 700 учебных центров и завоевали доверие родителей в 14 странах. Записывайтесь на пробный урок и убедитесь в результативности методики!
Пробное занятие - бесплатно!
И присоединяйтесь, чтобы быть в курсе новостей:
*На правах рекламы
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by