«Либерика» и «Меморика» – эффективный способ обучения детей быстрочтению и хорошей памяти

В прошлой статье мы уже рассказывали , как в Бресте развивают детей при помощи «Ментальной арифметики». Сегодня мы продолжим наш рассказ о том, какие еще варианты для детского развития предоставляют в академии развития SMARTUM. В первой части расскажем о «Либерике», как эффективном способе обучения быстрочтению. А вторая часть статьи посвящена «Меморике», которая позволяет результативно развить память. Кстати, как и в случае и с «Ментальной арифметикой», пробное занятие предоставляется совсем бесплатно! Контакты для записи - в конце статьи.





Итак, поехали!

«Либерика» – эффективный способ обучения быстрочтению

Академия SMARTUM разработала уникальную авторскую методику обучения детей школьного возраста быстрому чтению. Всего четыре месяца занятий позволят усовершенствовать навыки чтения и увеличить скорость в несколько раз. Посещать школу нужно всего 1 раз в неделю. Длятся занятия около 2 часов.

Программа быстрого чтения, разработанная академией SMARTUM, успешно используется в 780 обучающих центрах, расположенных в 14 странах.





Основная цель курса – раскрыть потенциал ребенка и развить его интеллектуальные задатки. Уроки позволяют гармонично развивать оба полушария мозга, формировать творческое и логическое мышления, увеличивать быстроту чтения, усовершенствовать процесс обработки и усвоения информации.

Таким образом, ученик сможет не только усовершенствовать навыки чтения, но и развить многие другие умения и таланты.

Особенности методики

«Либерика» – это технология обучения, позволяющая увеличить скорость чтения ученика минимум в 3 раза. Достигается результат за счет обучения ребенка потоковому восприятию информации. Техника быстрого чтения развивается с помощью специальных упражнений, позволяющих вертикально воспринимать текст.

Среднестатистические показатели в начале курса:

про себя – 70 слов в минуту, восприятие не более 30% информации;

вслух – 100 слов в минуту.

В результате учащийся сможет достичь следующих показателей:

про себя – в 2-3 раза быстрее, около 90% усвоенной информации;

вслух – минимум в 2-4 раза быстрее.

В результате, ребенок научится с легкостью читать и запоминать большие объемы информации из бумажных книг и электронных носителей. Это позволит быстрее выполнять домашние задания, улучить результаты тестирования и затрачивать меньше усилий на изучение иностранного языка.





Программа развивающих занятий

Обучающий курс включает 6 направлений:

Устранение недостатков традиционного чтения. Специальные упражнения позволяют уменьшить количество остановок, подавить «сплошную артикуляцию» (проговаривание слов про себя) и устранить регрессию. Работа над внимательностью. В результате учащийся сможет концентрироваться на поставленной задаче и быстро переключаться с одной информации на другую. Обучение интерпретации и структурному анализу. Ребенок научится выделять важную и бесполезную информацию, находить главные и второстепенные мысли, а также быстро воспринимать и обрабатывать полученную информацию. Формирование навыков вертикального чтения, позволяющих ускорить процесс в несколько раз. Работа над развитием различных видов памяти. Обучение нескольким видам чтения – просмотр, выборочный поиск, аналитика.

Результат – ученик сможет ознакомиться с текстом за значительно меньший промежуток времени.

Преимущества методики

Быстрое чтение для детей преподается строго по разработанной программе, поэтому результаты не заставят себя ждать. С учениками работают профессиональные и опытные тренеры, прошедшие дополнительную подготовку и получившие сертификаты.

Ключевые особенности курса:

занятия проводятся по авторским учебным пособиям;

к каждому ребенку подбирается индивидуальный подход;

количество детей в одной группе не превышает 12 учеников;

учащиеся имеют доступ к онлайн-платформе, а также тренируются дома;

занятия проходят в игровой форме;

достижения детей систематически проверяются с помощью промежуточных тестов.





Методика полностью ориентирована на навыки и умения конкретной возрастной группы. Начать обучение могут все школьники, которые умеют читать.

Записав детей на курсы, вы заметите, как в короткие сроки существенно увеличилась скорость их чтения. Занятия помогут школьникам быстрее запоминать информацию, стать более наблюдательными и уверенными в себе.

Позвоните нам и запишите на пробное занятие по «Либерике». Успех не заставит себя долго ждать!

Частые вопросы:

Зачем ребёнку быстро читать?

Высокая скорость чтения – это лишь побочный продукт методики Либерика. Главное, что ваш ребёнок полюбит читать книги. Кроме этого, его мозг будет восприимчив к высокой скорости восприятия и обработки информации. Ребёнок научится концентрироваться на важном и быстро запоминать.

Что даёт ребёнку Либерика, кроме скорочтения и понимания?

У ребёнка развивается образное мышление, логика, память, внимание и мелкая моторика. Для развития мелкой моторики разработана специальная нейроакробатика.

Каким образом увеличивается скорость чтения?

В курсе Либерика есть комплекс упражнений, состоящий из специальных техник чтения с использованием авторских разработок нашей компании. С помощью их ребёнок переходит от классического горизонтального чтения к блочному чтению и даже к чтению сверху вниз.

Каким образом улучшается понимание текста?

Понимание улучшается за счёт комплекса упражнений для развития образного мышления, внимания и памяти.

Насколько долговечен навык?

На всю жизнь. Это при условии, если он будет постоянно использоваться. Для закрепления навыка у нас есть система посткурсового доступа к платформе, удобная для всех наших учеников и позволяющая отследить эффект закрепления результатов ребенка по Либерике.

«Меморика» – результативное развитие памяти

Методика развития памяти и внимания, предлагаемая академией SMARTUM, является авторской разработкой и уже зарекомендовала себя по всему миру. Технология показала потрясающие результаты и используется во многих авторитетных учебных центрах.





Занятия предназначены для детей от 7 до 16 лет. Все учащиеся делятся на возрастные группы. Длительность обучения зависит от возраста ребенка. Средняя продолжительность курса составляет 4 месяца.

Основная цель обучения – развитие всех видов памяти, воображения, интеллектуальных способностей, коммуникативных навыков и процессов мышления.

Каждый урок – интенсив для мозга

Всем известно, что основой успешной учебы в школе является хорошая память и способность быстро усваивать учебный материал. Программа обучения, которую используют в современных школах, далека от совершенства!

В школе дети сталкиваются со следующими проблемами:

большой объем заданий для самостоятельного выполнения;

неинтересный формат урока;

механическое заучивание;

сложности с концентрацией внимания;

перегруженность информацией.

Из-за отсутствия необходимых навыков анализа, усвоения, повторения и закрепления материала, школьник просто теряет интерес к обучению, не хочет посещать школу и находится в постоянном стрессе. Это негативно сказывается на психическом здоровье как ученика, так и родителей.

Программа интеллектуального развития, разработанная академией SMARTUM, станет решением ваших проблем! Курс поможет легко усваивать информацию, развить интерес к учебе и повысить успеваемость в школе.

Особенности программы обучения

Программа развития памяти разрабатывается индивидуально для каждого ребенка. На первом занятии тренера определяют показатели всех видов памяти, после чего создают индивидуальную программу работы с учеником и отслеживают динамику.





Ежедневно дети работают над небольшими задачами с помощью специальной онлайн-платформы SMARTUM, а тренер следит за их результатами и контролирует учебный процесс. Сами занятия в академии проходят всего 1 раз в неделю. На протяжении 2 часов дети в игровой форме осваивают новые техники управления интеллектуальными способностями и всеми видами памяти.

Программа «Меморики» включает 2 курса:

Первый курс – 7-10 лет. Он состоит из 12 занятий. В группу набирают до 12 детей, после чего с каждым ребенком индивидуально проводится работа. Основной задачей курса является развитие образного мышления и обучение способам запоминания информации. Все уроки сопровождаются интересными авторскими сказками, играми и упражнениями.

Второй курс – 10-16 лет. В него также входят 12 занятий. Максимальное количество детей в классе – 12 человек. Упражнения нацелены на развитие критического мышления, внимательности, быстрого и качественного освоения информации. В работе используются уникальные упражнения, игры и техники работы, интересные этой возрастной группе.

Благодаря использованию специальных упражнений, развивающих правое полушарие головного мозга, улучшается зрительная, слуховая и моторная память.





Академия интеллектуального развития SMARTUM использует в работе 24 технологии мнемотехник, которые позволяют подобрать самый эффективный метод для каждого ученика.

У школьника и дошкольника мозг лучше усваивает информацию, поэтому период с 7 до16 лет подходит для совершенствования памяти.

Что сможет ребенок по окончании курса?

Ключевое достоинство программы – всестороннее развитие ученика. Занятия помогают не только обрабатывать большие объемы информации, но и креативно подходить к решению поставленных задач.

После завершения курса у ребенка появился желание ставить амбициозные цели и достигать их! Учащийся сможет успешно решать задачи и обретет уверенность в себе.

На уроках дети школьного и дошкольного возраста научатся:

одновременно выполнять несколько задач;

анализировать и запоминать информацию с первого раза;

запоминать важное и стирать из памяти незначительные детали.

Результат – все показатели памяти увеличатся минимум в 3 раза.

После окончания курса школьник сможет выполняет домашние задания в несколько раз быстрее. Он без переживаний и особых усилий сдаст экзамены и выполнит тесты, с легкостью усвоит большие объемы информации и будет постоянно расширять кругозор.

Авторская методика – залог успешного результата

Дошкольное развитие интеллекта с помощью «Меморики» – превосходный способ расширить возможности своего разума. Ключом к успеху является грамотный подбор и организация уроков и тренингов.

Частые вопросы

Что такое Меморика?

Слово «меморика» происходит от английского слова «memory» - память. Это программа, направленная на развитие образного мышления, систематизации информации и управления всеми процессами памяти.

Зачем моему ребёнку этот курс?

В современном мире объём получаемой информации постоянно растёт. Ребёнок же, в особенности, каждый день получает новые знания об окружающем мире. Меморика научит ребёнка быстро обрабатывать и запоминать любой материал. Он станет учиться в школе не только легко, но и с интересом.

Когда мы увидим первые результаты?

Уже через месяц вы увидите первый результат. На каждом занятии ребёнок осваивает новый метод запоминания, а на протяжении всего курса эти навыки закрепляются.

Что должен уметь ребёнок, чтобы его приняли?

Чтобы от обучения был эффект и методы запоминания усваивались качественно, ваш ребенок должен уметь хорошо писать, читать и считать.

У моего ребёнка и так хорошая память. Зачем ему Меморика?

Как говорится, совершенству нет предела. Никогда не поздно стать ещё лучше. Люди с отличной памятью востребованы в мире, они получают хорошую профессию и занимаются самореализацией. Важно не просто уметь запоминать, но и управлять запоминаемым материалом. Ребёнок научится запоминать информацию нестандартными способами, которые разовьют его долговременную память.

Достоинства академии SMARTUM:

группы численностью не более 12 человек;

оригинальный формат занятий – даже самая важная информация подается в игровой форме, интересной ребенку;

приемлемый объем информации и оптимальная длительность урока – ребенок не утомляется и получает максимум от занятия;

использование авторских пособий и методичек;

возможность обучаться дома с помощью специальной онлайн-платформы;

все тренеры прошли сертификацию и обладают богатым опытом практической работы.

После окончания обучающего курса ученики успешно применяют техники запоминания на практике, имеют хорошую успеваемость в школе, становятся увереннее в собственных силах.





Эффективность программы подтверждена отзывами тысяч родителей, дети которых являются учениками нашей академии. За годы существования мы открыли более 700 учебных центров и завоевали доверие родителей в 14 странах. Записывайтесь на пробный урок и убедитесь в результативности методики!

Пробное занятие - бесплатно!



Не уверены, понравятся ли ребенку эти занятия? Академия развития интеллекта SMARTUM проведет для вас пробный урок совершенно бесплатно!



Запись по телефону: (+375-29) 568 01 02



Сайт: smartum.by



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