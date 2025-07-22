Что нужно знать о том, как ведут бизнес китайцы

Источник материала: ProBusiness





Китай остается одним из ключевых партнеров для бизнеса в сфере импорта, экспорта и производства. Однако работа с китайскими компаниями требует глубокого понимания их культуры, правил ведения переговоров и особенностей рынка. Денис Сильченко, основатель Град Севен Моторс (автосалоны электромобилей), соучредитель ЭсЗэт Интернешенал, поделился своим опытом, ошибками и стратегиями при работе с партнерами из Китая на кейс-встрече « Бизнес с Китаем-2025: производители, поставщики, партнеры ».

Партнер встречи — China4biz

Партнер встречи — RTL Alliance

Партнер встречи — Pradius Nova

Партнер встречи — Guangzhou Infinite Sky Industrial Trading Co., Ltd

Партнер встречи — туристическая компания ВОКРУГ СВЕТА

Определение целей и выбор партнера

Прежде чем начинать сотрудничество с Китаем, важно четко определить цели:

Какого партнера вы ищете (агент, производитель, инвестор)?

В какой сфере планируете работать?

Какие аналитические данные у вас есть о рынке?







Поиск партнера: онлайн и офлайн-методы

Онлайн-платформы

Alibaba — крупнейшая площадка для B2B-торговли.

— крупнейшая площадка для B2B-торговли. 1688.com — китайский аналог для оптовых закупок (работает только на китайском).

— китайский аналог для оптовых закупок (работает только на китайском). Douyin (TikTok Commerce) — платформа для онлайн-продаж через стримы.

Офлайн-методы: выставки. Личное присутствие на выставках в Китае критически важно:

Позволяет избежать посредников.

Дает возможность проверить поставщика и продукт.

Помогает наладить доверительные отношения.

Скриншот из презентации Д. Сильченко

Юридические аспекты и риски

Проверка контрагентов через китайские сервисы (например, Tianyancha).

через китайские сервисы (например, Tianyancha). Арбитражные оговорки в договорах (лучше указывать Гонконг или Сингапур).

в договорах (лучше указывать Гонконг или Сингапур). Финансовые условия — Китай обычно работает по 100% предоплате, но после успешных сделок можно договориться о 30−70-процентной схеме.



Скриншот из презентации Д. Сильченко

Скриншот из презентации Д. Сильченко

Культурные особенности работы с Китаем

Личные встречи ценятся выше переписки.

Иерархия — общайтесь с партнерами того же уровня (менеджер с менеджером, собственник с собственником).

Визитки принимайте двумя руками и внимательно изучайте, не стоит ее прятать сразу в карман.

Не говорите о бизнесе за ужином — обсуждайте семью, природу, долгосрочные перспективы.







Кейс: запуск автосалона с BYD Проблемы: отсутствие официального дилерства, гарантий, запчастей. Решение: личные связи помогли получить диагностическое оборудование и обучение для механиков. Результат: несмотря на сложности, бизнес масштабировался — открылся второй салон с гибридными и коммерческими авто.

Что важно помнить о партнерстве с Китаем

Анализируйте рынок перед входом в нишу. Используйте онлайн-платформы, но не пренебрегайте личными встречами. Проверяйте партнеров и прописывайте условия в договорах. Уважайте культурные особенности — это ключ к долгосрочному сотрудничеству. Гибкость и отношения важнее формальных соглашений.

Работа с Китаем — это сложный, но высокомаржинальный бизнес, где успех зависит от подготовки и умения выстраивать доверительные отношения.