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Что нужно знать о том, как ведут бизнес китайцы

22.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Китай остается одним из ключевых партнеров для бизнеса в сфере импорта, экспорта и производства. Однако работа с китайскими компаниями требует глубокого понимания их культуры, правил ведения переговоров и особенностей рынка. Денис Сильченко, основатель Град Севен Моторс (автосалоны электромобилей), соучредитель ЭсЗэт Интернешенал, поделился своим опытом, ошибками и стратегиями при работе с партнерами из Китая на кейс-встрече «Бизнес с Китаем-2025: производители, поставщики, партнеры».

Партнер встречи — China4biz
Партнер встречи — RTL Alliance
Партнер встречи — Pradius Nova
Партнер встречи — Guangzhou Infinite Sky Industrial Trading Co., Ltd
Партнер встречи — туристическая компания ВОКРУГ СВЕТА

Определение целей и выбор партнера

Прежде чем начинать сотрудничество с Китаем, важно четко определить цели:

  • Какого партнера вы ищете (агент, производитель, инвестор)?
  • В какой сфере планируете работать?
  • Какие аналитические данные у вас есть о рынке?


Поиск партнера: онлайн и офлайн-методы

Онлайн-платформы

  • Alibaba — крупнейшая площадка для B2B-торговли.
  • 1688.com — китайский аналог для оптовых закупок (работает только на китайском).
  • Douyin (TikTok Commerce) — платформа для онлайн-продаж через стримы.

Офлайн-методы: выставки. Личное присутствие на выставках в Китае критически важно:

  • Позволяет избежать посредников.
  • Дает возможность проверить поставщика и продукт.
  • Помогает наладить доверительные отношения.

    Скриншот из презентации Д. Сильченко

Юридические аспекты и риски

  • Проверка контрагентов через китайские сервисы (например, Tianyancha).
  • Арбитражные оговорки в договорах (лучше указывать Гонконг или Сингапур).
  • Финансовые условия — Китай обычно работает по 100% предоплате, но после успешных сделок можно договориться о 30−70-процентной схеме.

Скриншот из презентации Д. Сильченко

Скриншот из презентации Д. Сильченко

Культурные особенности работы с Китаем

  • Личные встречи ценятся выше переписки.
  • Иерархия — общайтесь с партнерами того же уровня (менеджер с менеджером, собственник с собственником).
  • Визитки принимайте двумя руками и внимательно изучайте, не стоит ее прятать сразу в карман.
  • Не говорите о бизнесе за ужином — обсуждайте семью, природу, долгосрочные перспективы.


Кейс: запуск автосалона с BYD

Проблемы: отсутствие официального дилерства, гарантий, запчастей.

Решение: личные связи помогли получить диагностическое оборудование и обучение для механиков.

Результат: несмотря на сложности, бизнес масштабировался — открылся второй салон с гибридными и коммерческими авто.

Что важно помнить о партнерстве с Китаем

  1. Анализируйте рынок перед входом в нишу.
  2. Используйте онлайн-платформы, но не пренебрегайте личными встречами.
  3. Проверяйте партнеров и прописывайте условия в договорах.
  4. Уважайте культурные особенности — это ключ к долгосрочному сотрудничеству.
  5. Гибкость и отношения важнее формальных соглашений.

Работа с Китаем — это сложный, но высокомаржинальный бизнес, где успех зависит от подготовки и умения выстраивать доверительные отношения.

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Китай остается одним из ключевых партнеров для бизнеса в сфере импорта, экспорта и производства. Однако работа с китайскими компаниями требует глубокого...
 
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