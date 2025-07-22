Что нужно знать о том, как ведут бизнес китайцы

Китай остается одним из ключевых партнеров для бизнеса в сфере импорта, экспорта и производства. Однако работа с китайскими компаниями требует глубокого понимания их культуры, правил ведения переговоров и особенностей рынка. Денис Сильченко, основатель Град Севен Моторс (автосалоны электромобилей), соучредитель ЭсЗэт Интернешенал, поделился своим опытом, ошибками и стратегиями при работе с партнерами из Китая на кейс-встрече « ». Бизнес с Китаем-2025: производители, поставщики, партнеры
Партнер встречи — China4biz
Партнер встречи — RTL Alliance
Партнер встречи — Pradius Nova
Партнер встречи — Guangzhou Infinite Sky Industrial Trading Co., Ltd
Партнер встречи — туристическая компания ВОКРУГ СВЕТА Определение целей и выбор партнера
Прежде чем начинать сотрудничество с Китаем, важно четко определить цели:
Какого партнера вы ищете (агент, производитель, инвестор)?
В какой сфере планируете работать?
Какие аналитические данные у вас есть о рынке?
Поиск партнера: онлайн и офлайн-методы
Онлайн-платформы
Alibaba — крупнейшая площадка для B2B-торговли.
1688.com — китайский аналог для оптовых закупок (работает только на китайском).
Douyin (TikTok Commerce) — платформа для онлайн-продаж через стримы.
Офлайн-методы: выставки. Личное присутствие на выставках в Китае критически важно:
Позволяет избежать посредников.
Дает возможность проверить поставщика и продукт.
Помогает наладить доверительные отношения.
Скриншот из презентации Д. Сильченко
Юридические аспекты и риски
Проверка контрагентов через китайские сервисы (например, Tianyancha).
Арбитражные оговорки в договорах (лучше указывать Гонконг или Сингапур).
Финансовые условия — Китай обычно работает по 100% предоплате, но после успешных сделок можно договориться о 30−70-процентной схеме.
Скриншот из презентации Д. Сильченко
Скриншот из презентации Д. Сильченко
Культурные особенности работы с Китаем
Личные встречи ценятся выше переписки.
Иерархия — общайтесь с партнерами того же уровня (менеджер с менеджером, собственник с собственником).
Визитки принимайте двумя руками и внимательно изучайте, не стоит ее прятать сразу в карман.
Не говорите о бизнесе за ужином — обсуждайте семью, природу, долгосрочные перспективы.
Кейс: запуск автосалона с BYD
Проблемы: отсутствие официального дилерства, гарантий, запчастей.
Решение: личные связи помогли получить диагностическое оборудование и обучение для механиков.
Результат: несмотря на сложности, бизнес масштабировался — открылся второй салон с гибридными и коммерческими авто. Что важно помнить о партнерстве с Китаем
Анализируйте рынок перед входом в нишу.
Используйте онлайн-платформы, но не пренебрегайте личными встречами.
Проверяйте партнеров и прописывайте условия в договорах.
Уважайте культурные особенности — это ключ к долгосрочному сотрудничеству.
Гибкость и отношения важнее формальных соглашений.
Работа с Китаем — это сложный, но высокомаржинальный бизнес, где успех зависит от подготовки и умения выстраивать доверительные отношения.