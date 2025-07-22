Как быстро избавиться от устаревших авто и не остаться в минусе? Нашли решение для обновления автопарков

Источник материала: ProBusiness





Последние несколько лет у многих белорусских компаний автопарки «стареют на глазах»: машины ломаются все чаще, запчастей не найти, а новые автомобили стоят баснословных денег. Если ловили себя на мысли, что обновление транспорта превращается в головную боль, — вы не одиноки. В «Атлант-М автомобили с пробегом» фиксируют: запрос на продажу проблемных и устаревающих авто от бизнеса заметно растет в последние годы. Узнали у заместителя управляющего Андрея Смиловенко, что можно сделать с таким автомобильным балластом и есть ли шанс обновить автопарк быстро и без простоев.

Почему обновление автопарка стало головной болью для бизнеса

Последние три года стали настоящим испытанием для белорусских компаний, у которых есть собственный автопарк. Еще недавно большинство бизнесов предпочитали ездить на проверенных европейских или японских марках, не задумываясь о замене машин — зачем, если все работает? Но с 2022 года ситуация резко изменилась: уход привычных брендов, перебои с поставками, сложности с обслуживанием и рост цен на новые автомобили буквально вынудили бизнес пересмотреть свой подход к автотранспорту.

— Первое время все надеялись, что вот-вот все вернется на круги своя, — вспоминает Андрей Смиловенко, заместитель управляющего «Атлант-М автомобили с пробегом». — Но этого не случилось. Машины продолжали ездить, изнашиваться, а менять их было не на что. Многие не хотели пересаживаться на китайские авто — не доверяли брендам. Но потом начались настоящие проблемы: запчасти найти сложно, логистика стала дорогой, обслуживание затягивалось на недели.





В итоге, как говорит Андрей, компании оказались в ситуации, когда каждый день эксплуатации старого автопарка превращался в лотерею: сломается — не сломается, получится ли быстро починить или придется ждать деталь месяцами. А простой машины для бизнеса — это не просто неудобство, а прямые убытки.

— Коммерческий автомобиль должен ездить каждый день, — подчеркивает Андрей. — Как только процесс остановился, компания теряет деньги, а иногда и клиентов. Особенно это заметно у таксопарков, служб доставки, сервисных компаний. Один день простоя — и все, недополученная прибыль, потеря заказов, клиенты уходят к конкурентам.





Некоторые компании пытались до последнего «выжимать» свои старые автомобили, вкладываясь в ремонт, но в какой-то момент стало понятно: это путь в никуда. Затраты на поддержание автопарка только росли, а эффективность падала. Переход на новые или хотя бы более свежие автомобили стал не просто желанием, а необходимостью для выживания бизнеса.

Все это привело к тому, что за последний год запрос на обновление автопарков от бизнеса вырос в разы. Компании поняли: экономить на транспорте — значит терять больше, чем выигрывать.

Какие сложности возникают при продаже большого автопарка

Когда бизнесу нужно избавиться сразу от десятков или даже сотен автомобилей, на практике это всегда превращается в непростую задачу — независимо от причины. Ситуации бывают разные: кто-то закрывает бизнес или сокращает штат, кто-то меняет направление деятельности, а кто-то просто хочет обновить автопарк и вложить вырученные средства в новые машины. Но в каждом случае предприниматель сталкивается с целым набором проблем.

— Продать одну машину — это посильная задача, — объясняет Андрей Смиловенко. — А вот когда у тебя их двадцать, тридцать, пятьдесят — начинается настоящий квест.

Прежде чем выставить автомобили на продажу, каждую машину нужно подготовить: провести хотя бы минимальный ремонт, почистить, устранить видимые дефекты. Затем все авто нужно сфотографировать, составить подробные описания и разместить объявления на различных площадках — а если автомобилей десятки, это превращается в отдельный проект.





Дальше — бюрократия: снять каждую машину с учета в ГАИ, собрать и оформить все необходимые документы. Потом начинается этап показов: сотрудники компании вынуждены тратить рабочее время на встречи с потенциальными покупателями, отвечать на вопросы, организовывать тест-драйвы. Особенно сложно реализовать коммерческую технику — такие автомобили редко интересуют частных лиц, а корпоративные покупатели часто ищут только «идеальные» варианты или готовы брать машины по сильно заниженной цене.

В итоге для бизнеса это не только финансовые издержки, но и значительные временные затраты: отвлекаются сотрудники, замедляются основные бизнес-процессы, а сами автомобили могут простаивать месяцами, теряя в цене и принося убытки.

Мы часто видим, как компании пытаются продавать сами, а через полгода возвращаются к нам: «Забирайте всё, только заплатите быстрее!». За это время они уже потеряли деньги на простоях и скидках, а могли бы давно ездить на новых машинах и не знать забот.

Что делать с устаревшим автопарком и как получить «новый»

Когда бизнес сталкивается с необходимостью обновить или быстро реализовать автопарк, на первый план выходит не только цена, но и удобство, скорость и прозрачность сделки. Именно на этом строится предложение «Атлант-М автомобили с пробегом».

— Мы понимаем, что для бизнеса время — это деньги, — говорит Андрей Смиловенко. — Поэтому наша задача — избавить клиента от всех хлопот. Неважно, в каком состоянии ваши автомобили, сколько их и где именно на территории Беларуси они находятся, какой у них пробег и марка. Мы готовы выкупить все, от одной машины до целого парка. Для понимания: мы даже выкупили у одной витебской компании 30 старых ЗИЛ 1980-х годов. И затем мы также готовы предложить выбрать другие авто, если у бизнеса есть такая потребность. Все можно провести в течение пары дней: условно бизнес передает свои авто в пятницу, а утром в понедельник уже получает другие на замену.





Когда «Атлант-М автомобили с пробегом» выкупает автопарк у компании, для бывших корпоративных машин начинается новая жизнь. После оформления сделки автомобили проходят предпродажную подготовку: где-то требуется ремонт, где-то — просто химчистка и полировка. Важно, что все заботы по приведению машин в товарный вид компания берет на себя, не отвлекая клиента от его основной деятельности.

— Мы готовим каждую машину к продаже так, чтобы она могла найти нового владельца максимально быстро, — рассказывает Андрей Смиловенко. — Это может быть как легкая косметика, так и более серьезный ремонт, если требуется. Все расходы и риски, связанные с дальнейшей реализацией, мы берем на себя.

Дальше автомобили поступают в открытую продажу. По опыту «Атлант-М автомобили с пробегом», большинство бывших корпоративных авто приобретают физлица. Особенно это касается легковых моделей: примерно 60% таких машин уходят частным покупателям, а оставшиеся 40% — другим компаниям, которым нужны проверенные рабочие «лошадки». Для коммерческой техники ситуация обратная: здесь чаще всего покупателями становятся другие юридические лица, которым важна надежность и прозрачная история эксплуатации.





Вся ответственность за то, как быстро и по какой цене реализуются эти автомобили, ложится на «Атлант-М». Компания берет на себя риски, связанные с падением стоимости, возможными простоями, затратами на хранение и предпродажную подготовку. Для бизнеса это означает одно: после сделки все заботы о дальнейшей судьбе машин остаются в прошлом, а вырученные средства можно сразу направить на развитие или обновление автопарка.

Почему такой вариант выгоден компаниям?

В «Атлант-М» процесс максимально прозрачен и прост. Не нужно тратить недели на предпродажную подготовку, ремонт или уборку машин — компания принимает автомобили в любом состоянии и все дальнейшие заботы берет на себя.

— Мы сами приедем, осмотрим, оценим и предложим честную цену, — поясняет Андрей. — После согласования и подписания документов компания сразу получает оплату. Это позволяет бизнесу мгновенно получить нужные средства и не замораживать оборотку. При этом мы берем на себя все: от оценки и оформления документов до снятия авто с учета в ГАИ и транспортировки. Даже если машины стоят в разных городах, это не проблема. У нас есть партнеры с собственными автовозами и команда, которая организует вывоз и, при необходимости, бесплатное хранение на нашей территории.





Сейчас многие компании не просто продают старый автопарк, а сразу меняют его на новые или более свежие автомобили. Причем обмен возможен не только на новые авто, но и на автомобили с минимальным пробегом, разных марок и классов — от легковых до коммерческих.

— Если в наличии нет нужной модели, мы найдем её у партнеров или даже у конкурентов, — добавляет Андрей.

Дополнительные плюсы: Быстрая оценка и оформление — иногда всё можно сделать за один день;

Возможность рассрочки: 50% суммы бизнес вносит сразу, остальное — в течение нескольких месяцев;

Работа по всей Беларуси: специалисты приедут в любую точку страны;

Юридическая чистота сделки и финансовая безопасность для обеих сторон.

Андрей Смиловенко подытоживает:

— Не бойтесь менять привычное на новое, даже если это кажется непривычным. Лучше ездить на рабочей машине, чем ждать месяцами запчасти к старой. Мы знаем, как избавить бизнес от проблемного автопарка быстро, прозрачно и с выгодой — и все заботы берем на себя.