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«Мода на барнхаусы скоро закончится». Владелец нового дома в Боровлянах — о стройке и стиле
22.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Что делает загородное жилье по-настоящему особенным: место, цена, хорошая архитектура «вне времени», дизайнерский интерьер? Герой нашего материала Дмитрий считает, что для этого не стоит гнаться за модой и бежать строить очередной барнхаус – нужно опережать время и моду. Сегодня мы у него в гостях, слушаем истории о плиточниках на новых BMW, изучаем тонкости интерьера в стиле минимализм с итальянским акцентом, разбираемся, как выдержать баланс между личными предпочтениями и рыночной ликвидностью.
Топовая локация
В строительстве Дмитрий не новичок – за плечами опыт возведения двух домов. В первом он помогал советами другу, во втором, в Хатежино, – все идеи и решения принимал самостоятельно, ориентируясь на будущую продажу. К слову – второй дом ушел буквально за два месяца. Имея на руках свободные деньги, Дмитрий решил построить дом для себя.
– К моменту начала нового проекта, я уже долгое время жил в Боровлянах, поэтому отлично понимал особенности загородной жизни, – рассказывает он. – Под мои задачи не подходил случайный участок – мне нужен был беспроигрышный вариант, что-то оптимальное, что понравится и мне, и что будет ликвидно на рынке.
Одним из вариантов был участок в Колодищах – место по всем параметрам хорошее: лес перед участком, заповедник в шаговой доступности, инфраструктура, свежая застройка. Но, по мнению Дмитрия, локация все равно уступает ведущим коттеджным поселкам в Логойском направлении: Валерьяново, Боровляны, Лесковка, Чертяж, Дроздово, Марьяливо. Здесь более развитая инфраструктура, больше возможностей, отличная транспортная доступность.
В итоге, удача улыбнулась: был найден участок со старым домом под снос в Боровлянах, всего в 100 метрах от дома, в котором Дмитрий живет уже восемь лет.
«Только не барнхаус!»
О загородном жилье с героем можно говорить до бесконечности – человек увлечен дизайном и архитектурой.
– Постоянно слежу за современными архитекторами и тенденциями,– признается он. – В плане дизайна мои кумиры – ребята из Zrobim, Александр Донской, Александра Федорова, Мис ван дер Роэ. И если свой первый дом строился с использованием типового проекта от Z500, то уже для проектирования своего дома в Боровлянах я целенаправленно решил обратиться к профессионалам и сделать что-то уникальное.
Дмитрий не хотел строить вычурный, бросающийся в глаза дом, а что-то современное, но при этом гармоничное и естественное.
– Я позвонил архитектору Донскому, рассказал о своих идеях и он сразу загорелся, – рассказывает Дмитрий. – Накидал, наверное, штук шесть вариантов проекта, все классные, все понравились, было сложно выбрать.
В итоге, был выбран тот, который, по мнению Дмитрия, идеально вписывался в окружающий ландшафт и местную застройку.
– Мы сразу решили, что не будем делать дом в стиле барнхаус, хотя мне нравится эта стилистика и такой вариант идеально подходил к имеющемуся участку, – говорит Дмитрий. – Но мне очевидно, что мода на них скоро пройдет. Я же хотел создать дом, который будет вызывать эмоции, вдохновлять, говорить о моем вкусе и стиле.
Архитектор очень тонко уловил его пожелания и предложил проект дома, который будет актуальным на долгие годы, а не просто капризом моды. Дмитрий признается, что был большой соблазн заказать проект с плоской кровлей, но нужно было учитывать контекст места, чтобы не выглядеть в сложившейся застройке белой вороной. Поэтому на участке мы видим двухэтажный дом с классической двухскатной крышей.
– Главная задача была сделать дом, опережающим свое время, чтобы он был ликвиден долгие годы, – рассказывает он. – Мы сразу отказались от всего кричащего и искусственного. Только натуральные материалы: камень, дерево, стекло. И никакого рыжего планкена, который сейчас везде! Наоборот, мы долго и скрупулезно подбирали клинкерную плитку и масло для планкена со сложными, темно-серыми оттенками.
Стиль дома Дмитрий называет "нордик рок" – нордическая скала.
Дуэт архитектора и дизайнера
Архитектурный облик дома Дмитрия, безусловно, впечатляет, но не менее важен и внутренний мир. Как признается сам хозяин, в создании интерьера ему помогали два талантливых специалиста: архитектор Александр Донской и дизайнер Маша Бергер, привнесшая в интерьер нотки дорогого итальянского минимализма.
В разговоре о стоимости услуг архитекторов и дизайнеров, Дмитрий отмечает, что сейчас, при наличии связей и опыта, за сложный проект можно уложиться в 10 тысяч долларов (архитектура самого здания + дизайн помещений). Ему же работа обошлась дешевле, так как он начинал проект 5 лет назад, и Донской сделал скидку по знакомству.
Однако, говоря о финансовых затратах на услуги архитекторов и дизайнеров, Дмитрий подчеркивает важность полноценного проекта.
– Раньше я думал: зачем эти проекты? У меня и так вкус есть, сам все подберу! Но потом понял, что можно допустить массу технических ошибок, не учесть какие-то мелочи, которые потом тебе вылезут боком. Очень важно иметь полноценный проект, где прописана каждая деталь: цвет, материал, размеры. На каждом этапе есть вероятность допустить ошибку, если у тебя нет финального проекта. У меня проект дизайна был, по сути, как картинки с размерами. Но не было четкого плана: купить такой-то материал, такого-то цвета. Поэтому я потратил очень много сил, энергии и времени на это.
Именно поэтому он настоятельно рекомендует заказывать полноценный проект, даже если вы разбираетесь в стройке и дизайне.
– Должен быть четкий проект, где все продумано до мелочей. Иначе получится не "вау", а "средненько", – резюмирует он.
Идеальная планировка
Опыт жизни в частном доме и изучение рынка недвижимости позволили Дмитрию сформировать четкое представление о том, какой должна быть планировка идеального дома.
– Я считаю, что в загородном доме нужно минимум 3 спальни, 2 санузла, кухня-гостиная, – говорит он. – Идеально – добавить гардеробную. Либо не обязательно комнату-гардеробную, а сделать в каждой комнате шкаф во всю стену. Места для хранения – это очень важно.
В его доме получилось четыре спальни, хотя изначально такой задачи не стояло.
– Зато можно и гостей положить, и кабинет сделать, – говорит Дмитрий.
«Лишняя» спальня на первом этаже находится у входа в дом. Ее планировали использовать как рабочий кабинет супруги-косметолога. Согласимся – удобно: люди заходят сразу в комнату, не надо через весь дом идти. И комната комфортная, с большим окном.
Общая площадь дома – 178 квадратов. На первом этаже находятся прихожая, топочная, большой санузел, гостиная с кухонной зоной, панорамными окнами и выходом на террасу. В отделке стен здесь использовались тонкие панели ДСП Egger – благодаря точной подгонке, стыки практически не заметны и выглядит все очень привлекательно. Двери-невидимки отделаны теми же панелями, поэтому о их существовании можно догадаться лишь по дверным ручкам.
Уроки строительства
Так мы плавно перешли к вопросам о конструкции дома. Дмитрий говорит, что все надежно, коробка построена по классике – железобетонный фундамент по проекту, стены из блоков, на крыше – фальцевая кровля. Фасад утеплен 12 см пенопласта, оштукатурен, облицован клинкерной плиткой, частично обшит планкеном.
Сейчас, когда все работы завершены и осталось лишь перевезти свои личные вещи, стройка не выглядит каким-то сложным делом. Однако, по признаю Дмитрия, порой приходилось непросто. Сложнее всего оказалось найти квалифицированных специалистов, способных воплощать в жизнь смелые дизайнерские идеи. По словам Дмитрия, сейчас на рынке ощущается острый дефицит профессионалов высокого уровня, способных выполнять сложные и нестандартные работы.
– Отделка стен панелями, создание сложных стыков, изготовление нестандартной мебели или укладка керамогранита особым образом – для этого нужны мастера высокого уровня, – говорит он. – Именно поэтому эксклюзивные изделия и работы стоят так дорого. Хороших специалистов мало и они знают себе цену. Они могут "с головы" назвать любую цену, и люди никуда не денутся – все равно закажут у них. Например, нужно тебе что-то дизайнерское, то цены на работы могут быть просто неадекватными. Человек потратит на это три дня, а просит 5 тысяч долларов! И у тебя нет никакой альтернативы.
В качестве примера он приводит плиточников, которые приезжали к нему на новых дорогих машинах, и каждый сложный элемент оценивали по особому тарифу.
– Реально хороший плиточник может зарабатывать чуть ли не как хороший стоматолог. Главное – быть специалистом.
Если вы подумали, что Дмитрий сам принимал участие в строительных процессах, то это не так.
– Каждый должен заниматься своим делом и стройкой у меня управлял проверенный в деле прораб: контроль качества выполненных работ, очередность работ, подбор грамотных специалистов – это все его задачи. Вмешиваться в эту кухню мне не пришлось.
«Буду продавать»
Несмотря на то, что еще год назад Дмитрий был уверен в том, что уже совсем скоро переедет в свой новый дом, а дочки наконец займут свое уютное гнездышко под крышей, обстоятельства изменились.
– Я влез в стройку еще двух проектов и понимаю, что, наверное, все сразу не вытяну. Моё желание строить дома оказалось сильнее, чем иметь прямо сейчас и прямо здесь свой классный дом, – объясняет наш герой.
Поэтому Дмитрий принял непростое решение – продать свой «Нордик Рок». Свой новый дом он видит более компактным, на 120-130 квадратных метров, на участке, окруженном лесом.
Однако, как сформировать цену на дом с авторской архитектурой и дизайнерским интерьером? Этот вопрос, по словам Дмитрия, оказался одним из самых сложных.
– С квартирами все просто: можно посмотреть цены соседей и сориентироваться. А с домами никакой конкретики нет. В Минске, да и во всей Беларуси, мало красивых дизайнерских объектов. Их, наверное, пару процентов из ста. Оценить такой дом – задача нетривиальная. Теоретически, любой дом можно
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Что делает загородное жилье по-настоящему особенным: место, цена, хорошая архитектура «вне времени», дизайнерский интерьер? Герой нашего материала Дмитрий...
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