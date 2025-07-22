ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Мода на барнхаусы скоро закончится». Владелец нового дома в Боровлянах — о стройке и стиле

22.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Что делает загородное жилье по-настоящему особенным: место, цена, хорошая архитектура «вне времени», дизайнерский интерьер? Герой нашего материала Дмитрий считает, что для этого не стоит гнаться за модой и бежать строить очередной барнхаус – нужно опережать время и моду. Сегодня мы у него в гостях, слушаем истории о плиточниках на новых BMW, изучаем тонкости интерьера в стиле минимализм с итальянским акцентом, разбираемся, как выдержать баланс между личными предпочтениями и рыночной ликвидностью.


Топовая локация

В строительстве Дмитрий не новичок – за плечами опыт возведения двух домов. В первом он помогал советами другу, во втором, в Хатежино, – все идеи и решения принимал самостоятельно, ориентируясь на будущую продажу. К слову – второй дом ушел буквально за два месяца. Имея на руках свободные деньги, Дмитрий решил построить дом для себя. 

– К моменту начала нового проекта, я уже долгое время жил в Боровлянах, поэтому отлично понимал особенности загородной жизни, – рассказывает он. – Под мои задачи не подходил случайный участок – мне нужен был беспроигрышный вариант, что-то оптимальное, что понравится и мне, и что будет ликвидно на рынке.


Стиль дома Дмитрий называет "нордик рок" – "нордическая скала"

Одним из вариантов был участок в Колодищах – место по всем параметрам хорошее: лес перед участком, заповедник в шаговой доступности, инфраструктура, свежая застройка. Но, по мнению Дмитрия, локация все равно уступает ведущим коттеджным поселкам в Логойском направлении: Валерьяново, Боровляны, Лесковка, Чертяж, Дроздово, Марьяливо. Здесь более развитая инфраструктура, больше возможностей, отличная транспортная доступность. 


В итоге, удача улыбнулась: был найден участок со старым домом под снос в Боровлянах, всего в 100 метрах от дома, в котором Дмитрий живет уже восемь лет. 

«Только не барнхаус!»

О загородном жилье с героем можно говорить до бесконечности – человек увлечен дизайном и архитектурой.

– Постоянно слежу за современными архитекторами и тенденциями,– признается он. – В плане дизайна мои кумиры – ребята из Zrobim, Александр Донской, Александра Федорова, Мис ван дер Роэ. И если свой первый дом строился с использованием типового проекта от Z500, то уже для проектирования своего дома в Боровлянах я целенаправленно решил обратиться к профессионалам и сделать что-то уникальное.


Дмитрий не хотел строить вычурный, бросающийся в глаза дом, а что-то современное, но при этом гармоничное и естественное.

– Я позвонил архитектору Донскому, рассказал о своих идеях и он сразу загорелся, – рассказывает Дмитрий. – Накидал, наверное, штук шесть вариантов проекта, все классные, все понравились, было сложно выбрать.

В итоге, был выбран тот, который, по мнению Дмитрия, идеально вписывался в окружающий ландшафт и местную застройку.

– Мы сразу решили, что не будем делать дом в стиле барнхаус, хотя мне нравится эта стилистика и такой вариант идеально подходил к имеющемуся участку, – говорит Дмитрий. – Но мне очевидно, что мода на них скоро пройдет. Я же хотел создать дом, который будет вызывать эмоции, вдохновлять, говорить о моем вкусе и стиле.


Архитектор очень тонко уловил его пожелания и предложил проект дома, который будет актуальным на долгие годы, а не просто капризом моды. Дмитрий признается, что был большой соблазн заказать проект с плоской кровлей, но нужно было учитывать контекст места, чтобы не выглядеть в сложившейся застройке белой вороной. Поэтому на участке мы видим двухэтажный дом с классической двухскатной крышей. 


– Главная задача была сделать дом, опережающим свое время, чтобы он был ликвиден долгие годы, – рассказывает он. – Мы сразу отказались от всего кричащего и искусственного. Только натуральные материалы: камень, дерево, стекло. И никакого рыжего планкена, который сейчас везде! Наоборот, мы долго и скрупулезно подбирали клинкерную плитку  и масло для планкена со сложными, темно-серыми оттенками.

Стиль дома Дмитрий называет "нордик рок" – нордическая скала. 

Дуэт архитектора и дизайнера

Архитектурный облик дома Дмитрия, безусловно, впечатляет, но не менее важен и внутренний мир. Как признается сам хозяин, в создании интерьера ему помогали два талантливых специалиста: архитектор Александр Донской и дизайнер Маша Бергер, привнесшая в интерьер нотки дорогого итальянского минимализма.


– Я попросил ее отойти от лофтовых элементов, которые изначально присутствовали в проекте Донского, – рассказывает владелец. – Мне хотелось чего-то более изысканного, более дорогого. Маша великолепно справилась с этой задачей.



По словам Дмитрия, Маша добавила в интерьер элементы итальянского минимализма, которые гармонично сочетались с общим стилем дома. Она заменила лофтовые люстры, стулья и другие детали на более элегантные и современные.


Картину в гостиной нарисовала и подарила владельцу дома Маша Бергер


Интерьер дома полностью соответствует внешнему виду – минималистская мебель, натуральные ткани, приглушенные цвета. Ничего лишнего, только то, что необходимо для комфортной жизни. 




Большое внимание уделено освещению – в доме много естественного света, благодаря панорамным окнам и грамотно расположенным светильникам.

Помимо небольшой корректировки кухни-гостиной, Маша Бергер полностью оформила остальные помещения в доме, включая детскую комнату для двух хозяйских дочек.



В разговоре о стоимости услуг архитекторов и дизайнеров, Дмитрий отмечает, что сейчас, при наличии связей и опыта, за сложный проект можно уложиться в 10 тысяч долларов (архитектура самого здания + дизайн помещений). Ему же работа обошлась дешевле, так как он начинал проект 5 лет назад, и Донской сделал скидку по знакомству.

Однако, говоря о финансовых затратах на услуги архитекторов и дизайнеров, Дмитрий подчеркивает важность полноценного проекта.


– Раньше я думал: зачем эти проекты? У меня и так вкус есть, сам все подберу! Но потом понял, что можно допустить массу технических ошибок, не учесть какие-то мелочи, которые потом тебе вылезут боком. Очень важно иметь полноценный проект, где прописана каждая деталь: цвет, материал, размеры. На каждом этапе есть вероятность допустить ошибку, если у тебя нет финального проекта. У меня проект дизайна был, по сути, как картинки с размерами. Но не было четкого плана: купить такой-то материал, такого-то цвета. Поэтому я потратил очень много сил, энергии и времени на это.



Именно поэтому он настоятельно рекомендует заказывать полноценный проект, даже если вы разбираетесь в стройке и дизайне. 

– Должен быть четкий проект, где все продумано до мелочей. Иначе получится не "вау", а "средненько", – резюмирует он.

Идеальная планировка

Опыт жизни в частном доме и изучение рынка недвижимости позволили Дмитрию сформировать четкое представление о том, какой должна быть планировка идеального дома.

– Я считаю, что в загородном доме нужно минимум 3 спальни, 2 санузла, кухня-гостиная, – говорит он. – Идеально – добавить гардеробную. Либо не обязательно комнату-гардеробную, а сделать в каждой комнате шкаф во всю стену. Места для хранения – это очень важно.

В его доме получилось четыре спальни, хотя изначально такой задачи не стояло.

– Зато можно и гостей положить, и кабинет сделать, – говорит Дмитрий.

«Лишняя» спальня на первом этаже находится у входа в дом. Ее планировали использовать как рабочий кабинет супруги-косметолога. Согласимся – удобно: люди заходят сразу в комнату, не надо через весь дом идти. И комната комфортная, с большим окном.


Общая площадь дома – 178 квадратов. На первом этаже находятся прихожая, топочная, большой санузел, гостиная с кухонной зоной, панорамными окнами и выходом на террасу. В отделке стен здесь использовались тонкие панели ДСП Egger – благодаря точной подгонке, стыки практически не заметны и выглядит все очень привлекательно. Двери-невидимки отделаны теми же панелями, поэтому о их существовании можно догадаться лишь по дверным ручкам.




На второй этаж ведет монолитная лестница с дубовыми ступеньками и стеклянным ограждением. 

Под крышей расположены три спальни. Одна из них детская с гардеробной для дочек Дмитрия – Маша Бергер придумала для нее специальный дизайн. 




Обратите внимание, что этаж хоть и считается мансардным, имеет характерные скошенные потолки, но пространство можно использовать полноценно по всему периметру комнат. За это спасибо архитектору, который запроектировал высокие аттиковые стены (на которые опирается крыша) нормальной высоты. 



Уроки строительства

Так мы плавно перешли к вопросам о конструкции дома. Дмитрий говорит, что все надежно, коробка построена по классике – железобетонный фундамент по проекту, стены из блоков, на крыше – фальцевая кровля. Фасад утеплен 12 см пенопласта, оштукатурен, облицован клинкерной плиткой, частично обшит планкеном.

Сейчас, когда все работы завершены и осталось лишь перевезти свои личные вещи, стройка не выглядит каким-то сложным делом. Однако, по признаю Дмитрия, порой приходилось непросто. Сложнее всего оказалось найти квалифицированных специалистов, способных воплощать в жизнь смелые дизайнерские идеи. По словам Дмитрия, сейчас на рынке ощущается острый дефицит профессионалов высокого уровня, способных выполнять сложные и нестандартные работы.


Санузел первого этажа


– Отделка стен панелями, создание сложных стыков, изготовление нестандартной мебели или укладка керамогранита особым образом – для этого нужны мастера высокого уровня, – говорит он. – Именно поэтому эксклюзивные изделия и работы стоят так дорого. Хороших специалистов мало и они знают себе цену. Они могут "с головы" назвать любую цену, и люди никуда не денутся – все равно закажут у них. Например, нужно тебе что-то дизайнерское, то цены на работы могут быть просто неадекватными. Человек потратит на это три дня, а просит 5 тысяч долларов! И у тебя нет никакой альтернативы.


Санузел второго этажа с душевой и ванной

В качестве примера он приводит плиточников, которые приезжали к нему на новых дорогих машинах, и каждый сложный элемент оценивали по особому тарифу.

– Реально хороший плиточник может зарабатывать чуть ли не как хороший стоматолог. Главное – быть специалистом.

Если вы подумали, что Дмитрий сам принимал участие в строительных процессах, то это не так.

– Каждый должен заниматься своим делом и стройкой у меня управлял проверенный в деле прораб: контроль качества выполненных работ, очередность работ, подбор грамотных специалистов – это все его задачи. Вмешиваться в эту кухню мне не пришлось. 


«Буду продавать»

Несмотря на то, что еще год назад Дмитрий был уверен в том, что уже совсем скоро переедет в свой новый дом, а дочки наконец займут свое уютное гнездышко под крышей, обстоятельства изменились. 

– Я влез в стройку еще двух проектов и понимаю, что, наверное, все сразу не вытяну. Моё желание строить дома оказалось сильнее, чем иметь прямо сейчас и прямо здесь свой классный дом, – объясняет наш герой.


Отмостка вокруг дома скрытая, парковка - бетон

Поэтому Дмитрий принял непростое решение – продать свой «Нордик Рок». Свой новый дом он видит более компактным, на 120-130 квадратных метров, на участке, окруженном лесом.

Однако, как сформировать цену на дом с авторской архитектурой и дизайнерским интерьером? Этот вопрос, по словам Дмитрия, оказался одним из самых сложных.


На заднем дворе имеется новая хозпостройка

– С квартирами все просто: можно посмотреть цены соседей и сориентироваться. А с домами никакой конкретики нет. В Минске, да и во всей Беларуси, мало красивых дизайнерских объектов. Их, наверное, пару процентов из ста. Оценить такой дом – задача нетривиальная. Теоретически, любой дом можно продавать долго за 400 тысяч долларов. Но этот же дом можно продать быстро и за 600 тысяч. Мы с риелтером сошлись во мнении, что 555 тысяч долларов будет справедливой ценой, учитывая стоимость участка, качество строительства, дизайнерский ремонт и хорошее расположение. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что делает загородное жилье по-настоящему особенным: место, цена, хорошая архитектура «вне времени», дизайнерский интерьер? Герой нашего материала Дмитрий...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«За стенкой кто-то чихнул – ты услышал». Как живется в советских пятиэтажках в Серебрянке-1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика