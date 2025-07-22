«Мода на барнхаусы скоро закончится». Владелец нового дома в Боровлянах — о стройке и стиле

– Раньше я думал: зачем эти проекты? У меня и так вкус есть, сам все подберу! Но потом понял, что можно допустить массу технических ошибок, не учесть какие-то мелочи, которые потом тебе вылезут боком. Очень важно иметь полноценный проект, где прописана каждая деталь: цвет, материал, размеры. На каждом этапе есть вероятность допустить ошибку, если у тебя нет финального проекта. У меня проект дизайна был, по сути, как картинки с размерами. Но не было четкого плана: купить такой-то материал, такого-то цвета. Поэтому я потратил очень много сил, энергии и времени на это.