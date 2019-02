Стало известно, кто автор пресловутого яйца, которое за очень короткое время установило рекорд в инстаграме: издание The New York Times поделилось своим разговором с создателями аккаунта world_record_egg. Яйцо по имени Юджин придумал Крис Годфри, 29-летний сотрудник лондонского рекламного агентства The & Partnership. В задумке также поучаствовали и два его друга.