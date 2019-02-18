Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко успешно стартовала в одиночном разряде турнира серии «Премьер» в Дубае с призовым фондом 2 828 000 долларов.



Фото: www.wtatennis.com

Арина Соболенко (№ 9 WTA) начала выступление сразу со 2-го круга, где уверенно справилась с Иваной Йорович (№ 116 WTA) из Сербии — 6:4, 6:0.

В 1/8 финала Арина Соболенко встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич (№ 45 WTA), которая выбила из турнира соотечественницу Штефани Фегеле (№ 83 WTA) — 6:1, 6:1.