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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

19.02.2019 19:41 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко успешно стартовала в одиночном разряде турнира серии «Премьер» в Дубае с призовым фондом 2 828 000 долларов.


Фото: www.wtatennis.com

Арина Соболенко (№ 9 WTA) начала выступление сразу со 2-го круга, где уверенно справилась с Иваной Йорович (№ 116 WTA) из Сербии — 6:4, 6:0.

В 1/8 финала Арина Соболенко встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич (№ 45 WTA), которая выбила из турнира соотечественницу Штефани Фегеле (№ 83 WTA) — 6:1, 6:1.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко успешно стартовала в одиночном разряде турнира серии «Премьер» в Дубае с призовым фондом 2 828 000 долларов.
 
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