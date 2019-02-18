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Команда «Медведь» выиграла городские соревнования «Золотая шайба» в младшей возрастной группе
Новости Беларуси. Городские соревнования «Золотая шайба» в младшей возрастной категории – на финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнем решающем матче выиграла команда «Медведь». На «Чижовка-арене» накал эмоций далеко не детский.
Серебро – за фаворитами турнира «Грифонами». А вот 3 место в упорной борьбе завоевала команда «Торнадо».
После принципиальных сражений юные хоккеисты получили заслуженные дипломы, медали, кубки и сладкие призы. А для ещё большей мотивации выбрали лучшего вратаря, защитника, нападающего и бомбардира.
Иван Балабаев, участник городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»:
Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Такой турнир среди детей и подростков в младшей возрастной категории прошел уже в 21-й раз. В 2019 году в соревнованиях приняло участие более 150 ребят из 9 районов Минска.
Это отличная возможность зарекомендовать себя. Команды, завоевавшие золото и серебро, уже получили путевку на республиканские соревнования «Золотая шайба», куда съедутся соперники из шести областей страны.
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Новости Беларуси. Городские соревнования «Золотая шайба» в младшей возрастной категории – на финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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