Velcom предложил новую систему тарифных планов линейки «Привет»

Телеком-оператор velcom объявляет об изменении линейки тарифных планов «Привет».

Их абоненты получили возможность выбирать срок подключения того или иного тарифа (на один день, одну неделю или сразу на месяц), а также наряду с безлимитом голосовых вызовов внутри сети velcom пользоваться дополнительными пакетами интернет-трафика, SMS и минут в другие сети. Новая система позволяет гибко настроить тариф под свои потребности, не считать минуты разговоров и при этом полностью контролировать свои расходы на мобильную связь.

Первая новинка – тарифный план «Привет, Звонки» – создана специально для тех, кому мобильный телефон нужен в первую очередь для разговоров и чей основной круг мобильного общения составляют абоненты velcom. C этим тарифом можно общаться внутри сети без ограничений и с выгодой: пакет безлимитного общения на один день стоит всего 35 копеек, на одну неделю – 1,90 рубля и 6,90 рубля в случае, если средства будут списываться раз в месяц. Кстати, при выборе ежемесячного пакета к безлимиту звонков внутри сети добавится еще и интернет-трафик в объеме 150 МБ. Этот приятный бонус дает возможность быть онлайн, когда это необходимо, а цена при этом остается более чем доступной.





Второй тарифный план – «Привет, Звонки+Интернет» – для тех, кто пользуется смартфонами. В нем в дополнение к безлимитным голосовым вызовам внутри сети velcom предоставляется 500 МБ интернет-трафика и 50 минут звонков в другие сети, если выбран ежемесячный пакет за 8,90 рубля. При этом, если вам удобнее платить раз в неделю, то всего за 2,90 рубля вы к безлимитным звонкам внутри сети получаете 10 минут разговоров с абонентами других белорусских операторов и 100 МБ интернет-трафика.

Любой из этих тарифных планов можно улучшить по своему желанию, добавив к перечню доступных услуг дополнительные пакеты звонков, мегабайт или SMS. Пакет из 10 минут в другие сети будет стоить всего 0,70 рубля, 20 минут – 1,20 рубля, 50 минут – 2,50 рубля. Дополнительные 150 МБ интернет-трафика обойдутся абоненту в 1,80 рубля, 300 МБ будут стоить 2,90 рубля, а 500 МБ – 3,90 рубля. За пакет из 10 SMS вы заплатите 0,50 рубля, 0,90 рубля – за 20 сообщений и 1,90 рубля – за 50. Чем больше пакет, тем больше экономия! При этом абсолютно все пакеты имеют срок действия 30 дней.

«Новые предложения в линейке тарифных планов «Привет» появились в первую очередь для того, чтобы наши абоненты больше не считали минуты разговоров и получили возможность общаться без ограничений на очень удобных и выгодных условиях. Кроме этого, тем абонентам, которым пока не нужны большие объемы трафика, мы предоставляем возможность пользоваться недорогим и доступным мобильным интернетом в своем смартфоне. Так, освоиться в мире современных технологий будет проще, удобнее и выгоднее: пользователь может гибко менять доступные ему объемы интернет-трафика в зависимости от своих потребностей, к примеру, для того, чтобы записаться к врачу в поликлинике на сайте, проверить погоду, прочитать новости, написать сообщение в мессенджер. Теперь на базе новых тарифных планов Privet и дополнительных пакетов каждый может сконструировать для себя тот тариф, который нужен именно ему, и платить за него только тогда, когда им пользуется», – отметила заместитель генерального директора по потребительскому сегменту velcom Ирина Савина.

Новые гибкие «приветливые» тарифы придут на смену тарифным планам «Наш городок», «Вам деньги», «Связь без обязательств», «Турист» и «Приветик», которые будет переведены в архив.

Кроме этого, velcom представляет и новый тарифный план для начинающих пользователей мобильного интернета – «Стартовый». Название тарифа отражает суть предложения: он станет оптимальным решением для тех, кто еще только начинает знакомство с мобильным интернетом и смартфоном, но при этом уже привык (или просто хотел бы) свободно общаться внутри сети velcom. Так, тарифом с ежемесячной абонентской платой всего 7,90 рубля предусмотрены безлимит внутрисетевых звонков и 500 МБ интернет-трафика. Абонентам гарантируется обязательное SMS-уведомление об окончании включенного в абонентскую плату объема мегабайт, а также комфортная стоимость 1 МБ сверх этого лимита. Абонентская плата за «Стартовый» является самой низкой в продуктовом портфолио velcom, а пользователи этого тарифного плана смогут приобретать смартфоны и другое мобильное оборудование в рассрочку на привлекательных условиях наравне с другими абонентами velcom.



