Урок мужества «Почётное звание – солдат Беларуси» прошёл в УО “Средняя школа №3 г. Сморгони”

Урок мужества «Почётное звание – солдат Беларуси» прошёл в учреждении образования “Средняя школа №3 г. Сморгони” накануне дня Защитника Отечества.





Учащиеся 5 «А» класса собрались в школьном музее, где разместилась экспозиция "Их выбрало время", посвящённая выводу советских войск из Афганистана.





Педагоги И. М. Денисюк, Л. В. Багдасарьян, О. Е. Гакуть поведали ребятам интересные истории, посвящённые героям-интернационалистам, их честной и самоотверженной службе. После этого пятиклассники рассказали о своих близких, в разные годы проходивших военную службу. Учащиеся поделились историями армейского быта своих отцов, дедов и прадедов, показали их фотографии. За каждым снимком - судьба человека.









Урок мужества – это и возможность каждому испытать чувство сопричастности к происходящему, и гордость за наших воинов, и стремление быть похожими на них, и желание в будущем стать защитниками Отечества. А ещё очень важно ценить связь поколений и помнить о том, что мир и спокойствие - важные ценности современности.

Ради мирной жизни на родной земле достойно несли и несут свою нелегкую службу наши современники.





Лариса КИРИЧЕНКО, учитель русского языка и литературы СШ №3.

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