МТБанк озвучил программу привилегий у белорусских дизайнеров

МТБанк, его премиальный сервис Prime и Prime line при поддержке международной платежной системы Mastercard выступили золотыми партнерами Brands Fashion Show. Мероприятие стало площадкой для значительного расширения экосистемы премиального обслуживания в сфере fashion. В рамках шоу МТБанк объявил о привилегиях для белорусских модников и модниц: владельцы карт Prime и Prime line Mastercard могут воспользоваться скидкой 10% в магазинах и у дизайнеров, чьи коллекции определяют современную белорусскую моду.

— Это сотрудничество делает премиальное банковское обслуживание еще более привлекательным среди клиентов, для которых стиль и следование модным трендам является безусловной ценностью, — отметил начальник управления Премиального обслуживания Prime/Prime line МТБанка Анатолий Пилишвили. — Развитие партнерской сети с ведущими игроками индустрии моды является важным направлением для сервиса. На сегодняшний день в нее уже входят такие известные белорусские бренды и ритейлеры, как LSD clothing и Mashkova.

А пока познакомим вас со списком участников специальной программы:

1. Alena Goretskaya

Авторская женская одежда премиум-класса. Особенность бренда в минимализме, архитектурных силуэтах и натуральных тканях, акцент на крое и деталях. Коллекции часто вдохновлены искусством и философией.

2. Papilio

Модный дом создает уникальные свадебные и вечерние платья уровня «от кутюр» для девушек, которые в поисках особенного наряда для своего торжества.

3. Historia

Это мужские деловые и нарядные вещи с «изюминкой». Нешаблонный дизайн помогает раскрыть личность, подчеркнуть ее достоинства. Такую одежду выбирают лидеры, экспериментаторы, мыслители, которые готовы быть в центре внимания

4. Max Mironov

Известный белорусский бренд аксессуаров. Ультрамодные модели из высококачественной кожи отлично носятся и доставляют эстетическое удовольствие своим владелицам.

5. Pavlovskaya Studio

Авторская женская одежда с акцентом на женственность и индивидуальность. Девиз бренда: «Гардероб сквозь призму искусства».

6. Uno Mas Uno

Современная одежда со ставкой на комфорт и выразительность. Бренд-конструктор: одежда сочетается между собой, можно создать даже familylook.

7. Ezhevika

Коллекции бренда построены таким образом, что все вещи превосходно миксуются и сочетаются между собой, тем самым превращая ваш гардероб в идеальный. Вместо одного нового платья у вас появляется несколько незаменимых образов. Главная изюминка бренда — платья-трансформеры, позволяющие повседневной одежде становиться вечерней, а вечерней — снова превращаться в базовую.

8. Azet

Концептуальный бренд àZet с собственным производством и душой эстета. Производит только качественные эксклюзивные вещи. ÀZet для тех, кто предпочитает классические сочетания и для тех, кто любит выделяться.

9. Krasa

Бренд одевает себя и белорусских девушек в качественную, стильную и женственную одежду. У них доступные цены, качественные базовые модели, трендовые силуэты.

10. Moshe

Бренд специализируется на производстве классической и нарядной женской одежды, повседневных и коктейльных платьях. Модели разнообразны и современны, но в тоже время похожи между собой, поэтому вещи из разных коллекций будут гармонично дополнять друг друга.

11. Limi

Особенность бренда — современный минимализм с белорусским акцентом. Чистые линии, пастельные тона, функциональные детали. Подходит для городского гардероба.