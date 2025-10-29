|
МТБанк озвучил программу привилегий у белорусских дизайнеров
29.10.2025 14:51 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
МТБанк, его премиальный сервис
— Это сотрудничество делает премиальное банковское обслуживание еще более привлекательным среди клиентов, для которых стиль и следование модным трендам является безусловной ценностью, — отметил начальник управления Премиального обслуживания Prime/Prime line МТБанка Анатолий Пилишвили. — Развитие партнерской сети с ведущими игроками индустрии моды является важным направлением для сервиса. На сегодняшний день в нее уже входят такие известные белорусские бренды и ритейлеры, как LSD clothing и Mashkova.
А пока познакомим вас со списком участников специальной программы:
1. Alena Goretskaya
Авторская женская одежда премиум-класса. Особенность бренда в минимализме, архитектурных силуэтах и натуральных тканях, акцент на крое и деталях. Коллекции часто вдохновлены искусством и философией.
2. Papilio
Модный дом создает уникальные свадебные и вечерние платья уровня «от кутюр» для девушек, которые в поисках особенного наряда для своего торжества.
3. Historia
Это мужские деловые и нарядные вещи с «изюминкой». Нешаблонный дизайн помогает раскрыть личность, подчеркнуть ее достоинства. Такую одежду выбирают лидеры, экспериментаторы, мыслители, которые готовы быть в центре внимания
4. Max Mironov
Известный белорусский бренд аксессуаров. Ультрамодные модели из высококачественной кожи отлично носятся и доставляют эстетическое удовольствие своим владелицам.
5. Pavlovskaya Studio
Авторская женская одежда с акцентом на женственность и индивидуальность. Девиз бренда: «Гардероб сквозь призму искусства».
6. Uno Mas Uno
Современная одежда со ставкой на комфорт и выразительность. Бренд-конструктор: одежда сочетается между собой, можно создать даже familylook.
7. Ezhevika
Коллекции бренда построены таким образом, что все вещи превосходно миксуются и сочетаются между собой, тем самым превращая ваш гардероб в идеальный. Вместо одного нового платья у вас появляется несколько незаменимых образов. Главная изюминка бренда — платья-трансформеры, позволяющие повседневной одежде становиться вечерней, а вечерней — снова превращаться в базовую.
8. Azet
Концептуальный бренд àZet с собственным производством и душой эстета. Производит только качественные эксклюзивные вещи. ÀZet для тех, кто предпочитает классические сочетания и для тех, кто любит выделяться.
9. Krasa
Бренд одевает себя и белорусских девушек в качественную, стильную и женственную одежду. У них доступные цены, качественные базовые модели, трендовые силуэты.
10. Moshe
Бренд специализируется на производстве классической и нарядной женской одежды, повседневных и коктейльных платьях. Модели разнообразны и современны, но в тоже время похожи между собой, поэтому вещи из разных коллекций будут гармонично дополнять друг друга.
11. Limi
Особенность бренда — современный минимализм с белорусским акцентом. Чистые линии, пастельные тона, функциональные детали. Подходит для городского гардероба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТБанк, его премиальный сервис Prime и Prime line при поддержке международной платежной системы Mastercard выступили золотыми партнерами Brands Fashion Show. Мероприятие стало...
|
Архив (Разное)