Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт сегодня в учреждениях образования Пинского района

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, использования детских удерживающих устройств, привитие навыков неукоснительного соблюдения ПДД несовершеннолетними пассажирами транспортных средств 21 февраля 2019 года во всех учреждениях образования, расположенных на территории Пинского района, проводится Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Безопасный переход!»



Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Пинского района осложнилась. Анализ оперативной обстановки в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что ежегодно в осенне-зимний период обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by начальник ОГАИ Пинского РОВД В.В. Голякович, в 2018 году на территории Пинского района с участием несовершеннолетних зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 ребенка получили телесные повреждения различной степени тяжести. В 2019 году ДТП с участием несовершеннолетних не допущено.

Основными причинами ДТП, произошедших в прошлом году явилось нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств.

Давайте начнем борьбу с жертвами дорог с малого: с использования средств пассивной безопасности — ремней и кресел безопасности, бустеров! Их роль ни в коем случае отрицать нельзя. Принципиальная необходимость этого обусловлена тем, что при резком торможении и столкновении даже на скорости 50 км/ч вес пассажира, в том числе с ребенком на руках, увеличивается в несколько десятков раз.

К примеру, если вес ребенка 10 кг, то в момент столкновения ТС он будет весить уже около 300 кг и удержать его руками от резкого удара о переднее кресло или ветровое стекло практически невозможно. Кроме того, в этом случае не пристёгнутый совершеннолетний пассажир, держащий ребенка на руках, может просто раздавить его своим весом.

Помните! Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности (с учетом особенностей конструкции транспортного средства) таким образом, чтобы в случае резкого торможения, столкновения или опрокидывания автомобиля была исключена или уменьшена опасность травмирования ребенка. Ограничение подвижности ребенка обеспечивается применением специальных детских удерживающих устройств: детской люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья, а также ремня безопасности автомобиля. Иными средствами могут быть специальная подушка для сиденья (бустер) или иное приспособление, позволяющее использовать ремни безопасности для фиксации ребенка в транспортном средстве таким образом, чтобы ремень проходил через плечо и грудную клетку ребенка и не соскальзывал на шею.

В рамках проведения Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции приближены к учреждениям образования, местам скопления молодёжи, а также «оживлённым» пешеходным переходам, с целью профилактики и предупреждения ДТП на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция призывает пешеходов не пренебрегать требованиями безопасности. Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии — по обочине. В случае невозможности движения по обочине (размыты, загрязнены) разрешено идти по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть приближающийся автомобиль и своевременно отреагировать на опасность. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости жизненно важно обозначить себя световозвращающими элементами. Фликеры должны быть видны водителю.

Также при переходе проезжей части Госавтоинспекция не рекомендует использовать мобильные телефоны и наушники, которые отвлекают пешехода от обстановки на дороге.

За нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Если уязвимый участник дорожного движения нарушит ПДД в состоянии опьянения, то административная ответственность возрастет от трех до пяти базовых величин. Согласно ст.18.14 ч.5 КоАП РБ – нарушение лицом, управляющим ТС, правил перевозки пассажиров или грузов – влечет предупреждение или штраф до 4 базовых величин. Данное нарушение повторно в течение одного года и штрафные санкции наступают в таком случае от 2 до 8 базовых величин.

Будьте внимательны на дороге, берегите свою жизнь и жизнь своих близких!