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Единый день знаний правил дорожного движения пройдёт сегодня в учреждениях образования Пинского района
21.02.2019 — Разное | Полесская правда
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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, использования детских удерживающих устройств, привитие навыков неукоснительного соблюдения ПДД несовершеннолетними пассажирами транспортных средств 21 февраля 2019 года во всех учреждениях образования, расположенных на территории Пинского района, проводится Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Безопасный переход!»
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by начальник ОГАИ Пинского РОВД В.В. Голякович, в 2018 году на территории Пинского района с участием несовершеннолетних зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 ребенка получили телесные повреждения различной степени тяжести. В 2019 году ДТП с участием несовершеннолетних не допущено.
Основными причинами ДТП, произошедших в прошлом году явилось нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств.
К примеру, если вес ребенка 10 кг, то в момент столкновения ТС он будет весить уже около 300 кг и удержать его руками от резкого удара о переднее кресло или ветровое стекло практически невозможно. Кроме того, в этом случае не пристёгнутый совершеннолетний пассажир, держащий ребенка на руках, может просто раздавить его своим весом.
Помните! Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности (с учетом особенностей конструкции транспортного средства) таким образом, чтобы в случае резкого торможения, столкновения или опрокидывания автомобиля была исключена или уменьшена опасность травмирования ребенка. Ограничение подвижности ребенка обеспечивается применением специальных детских удерживающих устройств: детской люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья, а также ремня безопасности автомобиля. Иными средствами могут быть специальная подушка для сиденья (бустер) или иное приспособление, позволяющее использовать ремни безопасности для фиксации ребенка в транспортном средстве таким образом, чтобы ремень проходил через плечо и грудную клетку ребенка и не соскальзывал на шею.
В рамках проведения Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции приближены к учреждениям образования, местам скопления молодёжи, а также «оживлённым» пешеходным переходам, с целью профилактики и предупреждения ДТП на пешеходных переходах.
Также при переходе проезжей части Госавтоинспекция не рекомендует использовать мобильные телефоны и наушники, которые отвлекают пешехода от обстановки на дороге.
Будьте внимательны на дороге, берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
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