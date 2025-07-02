В Минске — аномальные цены на жилье. Что перегревает рынок и что будет дальше?

Почему сделки при удорожании кредитов не упали до стандартных для Минска 1100? Потому что:

в) остались доступные кредиты для очередников – а в очередниках у нас и молодые семьи с высокими доходами;

с) никуда не делся оптимизм, его особенно хорошо подпитывает «доллар по три и ниже».

Это тоже фактор, который никто не мог предсказать: в независимой Беларуси отечественный рубль еще никогда так мощно не укреплялся по отношению к доллару.

Экономика оказалась перегрета доступными кредитами – это заметил Нацбанк и поднял на 0,25 пп ставку рефинансирования. Но накануне (неожиданно) главный ипотечный кредитодатель снизил ставки по ипотечным кредитам до 16,4-17,4%.

Сомнительно, что удорожание ипотечных кредитов на 0,25% остановит обрадовавшихся возвращению доступных кредитов граждан. Повторюсь, ставка ниже 18% в представлении многих граждан – на пределе, но еще доступная, если нужно одолжить у банка эквивалент до 50 тысяч долларов.

Ну и

d) - недвижимость в Минске рассматривается как надежный актив на фоне ожидаемых экономических стрессов.

И этот фактор работает уже два года. Люди с «излишками денег» вкладывают сбережения в квартиры под сдачу. Все знают, что деньги должны работать, а это единственный понятный и безрисковый способ «работы денег», пусть и не с самой высокой, но гарантируемой доходностью.