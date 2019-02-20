«Я диетолог, и вот какие полезные варианты перекусов я выбираю, когда нет времени пообедать»

Что съесть, если не успеваешь полноценно пообедать? Своим ответом на этот вопрос поделилась врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова.

— Вот варианты полезных приемов пищи, которые мне легко взять с собой:

греческий йогурт.

орехи или сухофрукты: курага или чернослив. Что касается сухофруктов, то с ними нужно быть аккуратнее. Мои подопечные часто говорят, что заменили сладкое сухофруктами. Понимаю, это уже большой рывок для заядлых сладкоежек. Но мало кто обращает внимание, что калорийность сухофруктов гораздо выше свежих фруктов. Разберемся на популярном — курага. В 100 г свежего абрикоса примерно 48 ккал. Фрукт посушили, вода ушла, а калории нет. То есть 100 г абрикоса превратились в 35 г кураги с той же самой калорийностью. Есть сухофрукты полезно, я всегда рекомендую их в качестве перекуса или добавки к завтраку, но налегать на них не стоит!

фрукты: яблоко, груша, апельсин, мандарины, грейпфрут, банан. Банан на последнем месте только из-за калорийности.

хлебцы (те, в составе которых есть злаки и нет добавленных жиров).

батончики из сухофруктов. Здесь важно внимательно читать состав. В составе батончиков с приставкой «фитнес» в названии на первом месте глюкозно-фруктозный сироп (читайте, сахар) и растительные жиры (часть из которых трансжиры: вредны как для фигуры, так и для сосудов). По калорийности такие батончики равносильны эклеру из соседнего отдела кулинарии. Выбирайте те, в составе которых только сухофрукты, орехи и семена. Да, это углеводы, это калории, но и витамины, и минералы, и клетчатка.

творог до 5% жирности или нежирный сыр (я фанат адыгейского 12%).

шоколад 85% горькости. Я покупаю шоколад, разделенный на порции. Это удобно, и нет соблазна съесть всю шоколадку за раз. Одна такая порция — 25 г, калорийность — 145 ккал.

Если все-таки есть немного времени приготовить дома быстрый перекус, то это могут быть сырники (яйцо, творог, цельнозерновая пшеничная мука, сахар или стевия), бутерброд (например, цельнозерновой хлеб и авокадо, яйцо или нежирный сыр, огурец или помидор) или роллы (лаваш или рисовая бумага, авокадо, нежирный сыр, огурец, перец, помидор, листья салата).