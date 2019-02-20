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Технический делегат IBU: тяжело стрелять при ветровой нагрузке
Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Корбит, технический делегат IBU:
Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил...
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