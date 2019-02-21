Автономный дом на дачном участке под Минском: молодая семья решила жилищный вопрос за три года

Решение жилищного вопроса — это не обязательно очередь нуждающихся, долгие годы ожидания и как итог — квартира в спальном районе. Герой нашей публикации Максим поступил по-другому — купил участок в садовом товариществе возле Дзержинска и построил энергоэффективный дом. Из коммуникаций на участке — только электричество. Однако новоселу удалось сравнительно недорого оснастить жилье современным инженерным оборудованием: отопление от теплового насоса, за свежий воздух отвечает принудительная вентиляция с рекуператором. Сколько стоит построить дом на дачном участке узнавал REALTY.TUT.BY.





Максим с семьей долгое время жил на съемной квартире и мечтал о своем доме за городом. Первый шаг к реализации мечты был сделан в 2013 году — в садовом товариществе рядом с Дзержинском он купил участок на 10 соток. Место хорошее — СТ окружено лесом, до города 600 метров по сносной бетонке. Поселок активно застраивается и ходят слухи, что его присоединят к городу. В нем уже 10−15 домов построено для постоянного проживания.





До работы в Минске от порога дома — всего 25 минут. Максим говорит, что из съемной квартиры в Уручье добирался до офиса дольше. Первое время старшего ребенка отвозили в минский садик, но теперь он ходит в школу в Дзержинске.





Когда покупался участок, то уже было понятно, что, кроме электричества, никаких других коммуникаций не будет. Поэтому Максим сразу настроился, что отопление будет от электричества. Он понимал, что это дорогое удовольствие — тариф для дачных участков довольно высок, а с нового года он вырос на 25% — 17,46 копейки за киловатт.





— Поэтому решил строить дом максимально энергоэффективным, чтобы на его обогрев использовать как можно меньше электроэнергии, — рассказывает Максим. — Проект рисовал сам, знакомые откорректировали. Уделили внимание расположению дома на участке — стена с северной стороны у нас без окон. С южной стороны, наоборот, большие окна — в солнечные дни дом через них очень хорошо прогревается.





Стены возводили из керамзитобетонных блоков серии «Комфорт» с воздушными прослойками. Снаружи они утеплены графитовым пенопластом толщиной 50 мм. В местах наибольшего промерзания — в углах, — слой утеплителя больше — 70 мм. В перекрытиях и скатах кровли его толщина и вовсе 300−400 мм (использовался плитный минераловатный утеплитель).

Фундамент ленточный, с заглублением 1,8 метра. Сверху — монолитная армированная плита толщиной 15 см. Дополнительно она утеплена 150 мм пенопласта плюс стяжка с теплыми водяными полами.

— Фундамент и стены строили наемные строители, — рассказывает Максим. — Остальное старался делать своими руками. Пришло понимание, что, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну и дешевле получается .





Окна устанавливались самые на тот момент энергосберегающие. Для фасада использовалась декоративная штукатурка под покраску. На крыше довольно редкий материал — «Ондувила 3D». Максим о материале отзывается положительно: легок в транспортировке, долговечен, прост в монтаже. Это и один из самых дешевых кровельных материалов, но крыша стоит уже 5 лет, и владелец дома дефектов пока не заметил.



Биокамин

Дом изначально отапливался электрокотлом мощностью 4,5 кВт. Он работал по температуре комнатного воздуха, то есть включался и выключался при достижении определенной температуры в помещении.

— По затратам выходило следующее: зимой мы платили примерно 250 рублей за месяц (и это при «дачном» одноставочном тарифе), — говорит Максим. — При этом сам котел никогда не включался на полную мощность — работал на одном ТЭНе 1,5 кВт. Этого хватало для поддержания температуры воздуха плюс 22 градуса в доме даже в самые лютые морозы в минус 25−26 градусов на улице.





— Я считаю, что для отопления электричеством дома на 120 «квадратов» и при таких тарифах — это недорого, — говорит Максим. — И причина низких затрат кроется в энергоэффективности дома. На то и был расчет, что в эксплуатации жилье будет экономичным.



В котельной

Позже Максим решил установить тепловой насос:

— О нем и сейчас не все знают, не понимают, что это. Возможно, причина тому — высокая стоимость оборудования в Беларуси. Мой знакомый занимается профессиональным монтажом тепловых насосов. Он же привез мне насос из ЕС — всего за 3 тысячи евро. У нас аналог стоил 6−6,5 тысячи евро, и за такие деньги я бы не решился на покупку. Конечно, на купленное мною оборудование нет гарантии, но я уверен, что ломаться там нечему. Это же как холодильник — подключил, и он много лет работает.





Мой тепловой насос настроен поддерживать одинаковую температуру теплых полов, выдает 6 кВт по теплу. Летом работает на охлаждение.

Кроме покупки самого теплового насоса, пришлось потратиться на бурение двух скважин по 60 метров. Одна используется и как скважина для водопровода и для насоса, вторая — дренажная, в которую сливается вода после насоса. Бурение обошлась примерно в 2 тысячи долларов. Максим говорит, что монтаж довольно простой — гораздо сложнее пусконаладочные работы, без специалиста разобраться трудно.

Тепловой насос позволил сократить расходы на электроэнергию практически в 2,5−3 раза. Например, в по-настоящему холодный месяц с температурой ниже минус 10 градусов за электроэнергию, которую потребляет тепловой насос, Максим платит около 100 рублей.

— Если бы наш дом был в черте города, то можно было бы воспользоваться новым тарифом на электроэнергию для отопления (3,35 копейки/кВт·ч). Тогда за отопление мы бы платили в 5 раз меньше.

Максим собирается в ближайшее время подключить к тепловому насосу бойлер косвенного нагрева для горячей воды. Сейчас она нагревается в обыкновенном электрическом бойлере на 150 литров. И это дорого — бойлер потребляет больше электричества, чем тепловой насос.

Вентиляция в доме принудительная с рекуператором — это когда тепло отработанного воздуха через теплообменник передается холодному приточному воздуху. Таким образом свежий воздух поступает в дом уже теплым. Система включается два раза в сутки по таймеру и полностью проветривает все помещения. Вентустановка с рекуператором обошлась в 1,5 тысячи евро.





Канализация автономная, представляет собой двухсекционный септик с дренажным полем на глубине двух метров.

— Когда начинали строится, то все расходы на стройку записывал, — говорит Максим. — Но на 55−60 тысячах долларов перестал вести учет — к этому времени уже на 50% была сделана чистовая отделка, но не было теплового насоса, вентиляции, мебели.





Гостиная, совмещенная с кухней, занимает практически полдома — ее площадь около 50 «квадратов». Чтобы увеличить это пространство, владельцы не стали делать перекрытия, и потолком гостиной служат скаты крыши.

На юг выходит бывшая крытая терраса — теперь это полноценное жилое помещение.





— Стены гостиной отделаны гипсовыми кирпичиками — их мы сами изготавливали из строительного гипса в специальной форме. Получилось недорого, красиво и полезно для микроклимата в доме. Гипс помогает регулировать влажность в доме.





Полы во всех помещениях покрыты керамической плиткой.





Максим считает, что, если делать своими руками, то можно хорошо сэкономить. И пример подтверждения тому — его дом.