Меняется движение транспорта по улице Купалы в Минске

На участке улицы Богдановича от моста через реку Свислочь до улицы Архитектора Заборского, а также пересечении с улицей Купалы будут проводиться строительные работы, направленные на расширение проезжей части. В связи с этим закрывается движение всех видов транспорта по улице Купалы от улицы Богдановича до улицы Куйбышева и вводится ограничение движения транспорта по Богдановича на указанном участке с организацией движения транспорта по одной полосе движения в каждом направлении, сообщили в Минсктрансе.

С 23 февраля до окончания работ (ориентировочно - май текущего года) вносятся изменения в работу пассажирского транспорта.

Движение автобусов маршрутов №24 со стороны ул. Беды организуется по ул. Куйбышева, Хоружей, Богдановича и далее по маршруту, со стороны ул. Немига – по Богдановича, просп. Машерова, Куйбышева и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях;

Движение автобусов маршрута №57 от ДС Восточная организуется по ул. Пулихова, Первомайской, Купалы, просп. Независимости (с осуществлением отнесенного разворота на пл. Победы при движении в направлении КП Семашко), Городской Вал, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях, кроме "пл. Победы", "просп. Независимости";

Движение троллейбусов маршрута №29 организуется от ул. К.Чорного до ДС Лермонтова по ул. Сурганова, пл. Бангалор, ул. М.Богдановича, Немига, просп. Дзержинского, ул. Щорса, Р.Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. К.Либкнехта, Хмелевского, Р.Люксембург, Щорса, просп. Дзержинского, ул. Немига,М.Богдановича, Сурганова и далее по маршруту, с присвоением маршруту наименования № 29А «ДС Калиновского - ДС Лермонтова»;

Движение троллейбусов маршрута №40 организуется со стороны ул. Немига до ДС Карастояновой со следованием по ул. Богдановича, пл. Бангалор, Сурганова, Карастояновой в обоих направлениях.

Работа троллейбусного маршрута №12 отменяется.

В целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута №929 "ДС Калиновского – Комаровский рынок" - по действующей трассе троллейбусного маршрута №29 с изменением маршрута следования на участке от ул. Сурганова по Куйбышева, просп. Машерова, Богдановича, Хоружей, Куйбышева в прямом направлении, в обратном направлении – по Куйбышева, Сурганова и далее по маршруту троллейбуса №29.

Будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 24, 38, на троллейбусном маршруте № 22.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №24, 44, 59, 91, 136, 929 на дублируемых и изменяемых участках до 1 марта.

Временно исключаются из транспортного обслуживания остановочные пункты "Коммунистическая" по ул. Куйбышева. Пассажирам рекомендуется воспользоваться автобусами и троллейбусами на остановочных пунктах "Коммунистическая" и "Оперный театр" по ул. Богдановича.