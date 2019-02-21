Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики — Александр Лукашенко





Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером — Российской Федерацией. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами и военно-политическими организациями, обратил внимание Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко ждет от IT роты практических результатов и развития экспорта Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от роты информационных технологий Военной академии практических результатов, в том числе продвижения разработок на экспорт. Об этом он заявил, посещая сегодня данное подразделение. «Нам нужен результат. Это может либо погибнуть за ненадобностью и отсутствием результата или же превратиться в очень хорошее зерно, которое прорастет и даст хороший результат. Поэтому нельзя загубить то, что здесь задумано. Конечно, это прежде всего для армии. Но надо создавать такой продукт, который можно будет и продать. Вы должны продавать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем — экспортом заниматься», — подчеркнул белорусский лидер. Он поручил, чтобы еще более заинтересовать в развитии данного направления деятельности, полученные от экспорта IT услуг средства после уплаты необходимых налогов оставлять в распоряжении академии и самого подразделения. «Надо делать все, чтобы эта идея не погибла в зародыше. И с ПВТ работайте теснее. Будут помогать и должны помогать», — добавил белорусский лидер. Главе государства подробно рассказали о задачах роты, подборе кадров и выполняемых проектах. Как сообщалось, рота информационных технологий предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями и учебными заведениями. Создание подобного подразделения позволило сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов. Планируется, что наиболее востребованными направлениями деятельности РИТ будет являться разработка прикладного программного обеспечения в сферах робототехники, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и связи, систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования, программно-информационных комплексов, военной логистики.

Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности — Александр Лукашенко Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии. «Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог», — отметил Александр Лукашенко. В то же время Президент подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной. https://www.belta.by/