«А подпишите его летом!» Болельщики «Арсенала» восхваляли и хейтили Глеба в ответ на обращение к ним

После матча с БАТЭ на «Эмирейтс» «Арсенал» разместил в твиттере видеопривет болельщикам «пушкарей» от Александра Глеба, выступавшего за лондонцев с 2005-го по 2008 год. В комментариях под видео разгорелся спор, в котором Глебу вспоминали уход в «Барселону» и сравнивали его с Марадоной и Месси. SPORT.TUT.BY собрал впечатления болельщиков «Арсенала» от встречи со своим бывшим игроком.

«Ребята, привет! Спасибо за все. Тут у вас невероятная атмосфера. Спасибо вам за поддержку. Никогда не забуду ее, ведь „Арсенал“ навсегда в моем сердце! Спасибо, ребята! Удачи вам» — сказал Глеб.

«This is unbelievable… thank you very much for the support. I’ll never forget this — Arsenal is always in my heart!»