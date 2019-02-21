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«А подпишите его летом!» Болельщики «Арсенала» восхваляли и хейтили Глеба в ответ на обращение к ним

22.02.2019 14:59 — Разное | Tut.by  
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После матча с БАТЭ на «Эмирейтс» «Арсенал» разместил в твиттере видеопривет болельщикам «пушкарей» от Александра Глеба, выступавшего за лондонцев с 2005-го по 2008 год. В комментариях под видео разгорелся спор, в котором Глебу вспоминали уход в «Барселону» и сравнивали его с Марадоной и Месси. SPORT.TUT.BY собрал впечатления болельщиков «Арсенала» от встречи со своим бывшим игроком.


Фото: Reuters

«Ребята, привет! Спасибо за все. Тут у вас невероятная атмосфера. Спасибо вам за поддержку. Никогда не забуду ее, ведь „Арсенал“ навсегда в моем сердце! Спасибо, ребята! Удачи вам» — сказал Глеб.

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