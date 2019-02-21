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Сорок тысяч рук: финалист Пулитцеровской премии в проекте "Т.О.К."

22.02.2019 18:32 — Разное | Интерфакс  
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6 и 15 марта в пространстве "ОК16" пройдут премьерные показы спектакля Александра Янушкевича "Стражи Тадж-Махала". Новая постановка режиссера создана по пьесе финалиста Пулитцеровской премии, американского драматурга Раджива Джозефа. В основе ее сюжета – два друга, что стоят на страже легендарной "индийской жемчужины". Американская драма "Стражи Тадж-Махала" впервые будет показана в русскоязычном пространстве.

Сорок тысяч рук: финалист Пулитцеровской премии в проекте "Т.О.К."
"Ночь сорока тысяч рук" – ложь или правда о рождении одного из величайших архитектурных творений? Стражи Тадж-Махала – два простых парня, позади которых блистательное сооружение мировой архитектуры, созданное руками человека – должны выбрать: нарушить правила или предать друга, обернуться или остаться в неведении. 

Шокирующие и жестокие правила игры нарушают привычный ход событий, грязная работа становится дорогой к лучшей жизни, но смогут ли герои остаться прежним, преступив через себя? На фоне смешных, иногда абсурдных разговоров в спектакле раскрывается глубокий и противоречивый мир человека. Полные поисков правды, но преисполненные чувством страха, гонимые противоречиями, подверженные чужому влиянию стражи Тадж-Махала становятся невольными защитниками великой красоты.

Раджив Джозеф – американский драматург, сценарист, финалист Пулитцеровской премии 2010 года. Его пьеса "Стражи Тадж-Махала" была переведена в рамках лаборатории "Любимовка + Lark" – программы культурного и творческого обмена между российским и американским драматургами в Москве. "Стражи Тадж-Махала" также отмечена американской премией "Off-Broadway Theater Awards" в номинации "Лучшая новая американская пьеса" (2016).

Ведущие американские и британские издания отмечают: "Стражи Тадж-Махала" – захватывающая пьеса "на двоих" (The New York Times), которая "затрагивает некоторые мощные философские проблемы и дает им потрясающий комический шлепок" (The Independent).

Главные роли в постановке режиссера Александра Янушкевича исполнят: Иван Кушнерук, актер Национального академического театра имени Янки Купалы ("Ревизор", "Спички"), Александр Ратько, актер Гродненского областного театра кукол ("Чайка").

В спектакле используется ненормативная лексика.

Купить билет и ознакомиться с афишей "Т.О.К" можно на сайте artcorporation.by, bycard.by, kupalauski.by, smsbilet.by, kassy.by, bezkassira.by или по телефону: +375 44 490 48 99.

 
 
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6 и 15 марта в пространстве "ОК16" пройдут премьерные показы спектакля Александра Янушкевича "Стражи Тадж-Махала". Новая постановка режиссера создана по пьесе...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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