Фото: Инга Шкелер

Владимир Япринцев освобожден в зале суда. Август 2016 года

Кроме того,подал новый иск — о признании договора купли-продажи доли незаключенным. Япринцев настаивает на том, что он документы по купле-продаже доли двум лицам не подписывал. Решением суда оба дела объединены и будут рассматриваться вместе.В нынешнем процессе выяснилось, что договор отсутствует как у истца, так и у ответчика и самого общества «Трайпл» (третьего лица по делу). 25 февраля адвокат еще одной третьей стороны,, заявил, что оригинал договора по сделке его доверителя имеется у Мамиашвили. Суду документ пока не был представлен.Напомним, на первом заседании судьяпотребовала от представителей «Трайпла» представить договор или письменные пояснения. Начальник юридической службы холдингаответила, что договора в обществе нет, он был изъят, причем в акте изъятия конкретные документы не перечислены, и некоторые из них компании не возвращеныНа заседании 11 февраля адвокат Иосифа Аксентьевапредоставила нотариально заверенную копию договора купли-продажи доли в «Трайпле», пояснив, что 8 февраля 2019 года в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами России, оригинал договора изъят. Сторона истца просит его истребовать из следственных органов России.сказала адвокат Япринцева.Адвокат обратила внимание, что дело уголовное, в рамках которого договор изъят, длится с декабря 2017 года.Представитель Япринцева отметила, что ее доверитель подписывал договор залога, а не купли-продажи. Оригинала договора у истца нет: документ писался от руки. Она также отметила, что 23 июля 2015 года, когда договор купли-продажи был якобы подписан в Минске, никого из подписантов в городе не было, что может быть установлено, к примеру, через информацию от телефонных операторов или от Госпогранкомитета.Адвокат Мамиашвилив заседании 25 февраля попросил суд в иске отказать:Выступая с возражениями на отзыв ответчика, адвокат Япринцева обратила внимание на довод ответчика «как результат — у ответчика, как того хочет истец, не должно быть ни денег, ни доли. А у истца — наоборот». Из предоставленных пояснений очевидно, отмечает адвокат, что ответчик получил долю, но не признал погашение перед ним обязательств, при этом ответчик соглашается с тем, что доля передана в счет возникших перед компаниями Priority provider ltd и Positive Marketing Ltd долгов.сказала защитник. При этом, если ответчик видит некую свою связь с компаниями Priority provider ltd и Positive Marketing Ltd, то тогдаотмечает адвокат истца.Людмила Асиевская обращала внимание на отсутствие четкой позиции истца, наличие явных противоречий и попытку истца возложить бремя доказывания на суд и ходатайствовала о прекращении производства по делу.Напомним, долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз. Ранее на факт передачи доли обращал внимание суд Центрального района Минска, отмечая, что Япринцев-старший и долю в компании отдал, и остался должен всю сумму (около 27 млн долларов). Стоимость его доли в «Трайпле» на момент продажи эксперты оценивали минимум в 60 млн долларов исходя из опубликованных в открытом доступе балансов «Трайпла» за 2015−2016 годы.В прошлом году вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года(решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов, просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.В итоге решением Замоскворецкого районного суда Москвы (вступило в силу 30 июля 2018 года) Савяк и его компания должны 3,5 млн долларов двум офшорным компаниям, Positive Marketing Ltd и Priority provider ltd, имеющим отношение к, которую в белорусском процессе называли гражданской женой Иосифа Аксентьева, и несколько человек подтверждали, что именно ее деньги ушли на компанию Савяка.О том, как сын совладельца самой влиятельной белорусской группы компаний «Трайпл» и авторитетные россияне гоняли деньги через офшоры, TUT.BY писал подробно. История началась с заявлений, написанных в КГБ Беларуси Юрием Чижом и московским бизнесменом, главой Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. В результате Казбек Япринцев получил 8 лет лишения свободы с конфискацией. Владимир Япринцев, который, пытаясь рассчитаться по долгам сына, отдал его кредиторам, Мамиашвили и Аксентьеву, свою долю в «Трайпле» (все 33% акций), вышел на свободу. В январе 2018 года помилован и вышел на свободу и Казбек.Вопрос происхождения денег, взятых взаймы Япринцевым-младшим и Арабяном, на суде в Минске поднимался не раз, чтобы выяснить, почему доли в «Трайпле» достались лицам, не проходившим потерпевшими. Ответ на этот вопрос так и не был найден на момент вынесения приговора.рассказывал допрошенный в суде. По его словам, с учетом возвращенных средств (адвокат Владимира Япринцева назвал сумму в 7 млн долларов), а также псевдопрогонок реальный долг был не более 15−16 млн долларов. Чиж отметил, что потерпевшим он видит только Аксентьева и группу компаний «Трайпл», и подтвердил, что цена переданной Владимиром Япринцевым доли была выше суммы долга, фигурирующей в обвинении.Один из допрошенных в Минске свидетелей,, сообщил, чтоОбъясняя, почему в Минске так и не появились новые акционеры «Трайпла», Китаев пояснил:Таким образом, поданный Япринцевым-старшим иск может быть попыткой вернуться в исходную точку и решить вопрос с долгами реальным кредиторам.