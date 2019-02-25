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В суде за долю в "Трайпле" появился не оригинал договора, но новый иск
Фото: Инга Шкелер
Кроме того, Владимир Япринцев подал новый иск — о признании договора купли-продажи доли незаключенным. Япринцев настаивает на том, что он документы по купле-продаже доли двум лицам не подписывал. Решением суда оба дела объединены и будут рассматриваться вместе.
В нынешнем процессе выяснилось, что договор отсутствует как у истца, так и у ответчика и самого общества «Трайпл» (третьего лица по делу). 25 февраля адвокат еще одной третьей стороны, Михаила Мамиашвили, заявил, что оригинал договора по сделке его доверителя имеется у Мамиашвили. Суду документ пока не был представлен.
Напомним, на первом заседании судья Наталья Крук потребовала от представителей «Трайпла» представить договор или письменные пояснения. Начальник юридической службы холдинга Татьяна Василевская ответила, что договора в обществе нет, он был изъят, причем в акте изъятия конкретные документы не перечислены, и некоторые из них компании не возвращены
На заседании 11 февраля адвокат Иосифа Аксентьева Людмила Асиевская предоставила нотариально заверенную копию договора купли-продажи доли в «Трайпле», пояснив, что 8 февраля 2019 года в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами России, оригинал договора изъят. Сторона истца просит его истребовать из следственных органов России.
«Прошу обратить внимание, что мы не зря требовали оригинал, который и в самом обществе отсутствует, и ответчик от предоставления уклоняется. Будем истребовать его из следственных органов России, — сказала адвокат Япринцева. — После озвучивания нашей позиции (4 февраля 2019 года. — Ред.) 6 февраля делается нотариальная копия, причем там не указано, что копия сделана с оригинала (так в РФ возможно), а 8-го февраля он изымается». Адвокат обратила внимание, что дело уголовное, в рамках которого договор изъят, длится с декабря 2017 года.
Представитель Япринцева отметила, что ее доверитель подписывал договор залога, а не купли-продажи. Оригинала договора у истца нет: документ писался от руки. Она также отметила, что 23 июля 2015 года, когда договор купли-продажи был якобы подписан в Минске, никого из подписантов в городе не было, что может быть установлено, к примеру, через информацию от телефонных операторов или от Госпогранкомитета.
Адвокат Мамиашвили Сергей Слижик в заседании 25 февраля попросил суд в иске отказать: «Сделка была частью расчета за долги Япринцева-младшего». При этом он отметил, что договоры купли-продажи подписаны Япринцевым, Аксентьевым и Мамиашвили в указанную в нем дату, 23 июля 2015 года, но место подписания, все-таки «скорее всего, не город Минск».
Выступая с возражениями на отзыв ответчика, адвокат Япринцева обратила внимание на довод ответчика «как результат — у ответчика, как того хочет истец, не должно быть ни денег, ни доли. А у истца — наоборот». Из предоставленных пояснений очевидно, отмечает адвокат, что ответчик получил долю, но не признал погашение перед ним обязательств, при этом ответчик соглашается с тем, что доля передана в счет возникших перед компаниями Priority provider ltd и Positive Marketing Ltd долгов.
«Однако ответчик так и не подтверждает свою причастность к данным компаниям, что подтверждает позицию истца в рамках заявленных исковых требований в части обмана и заблуждения», — сказала защитник. При этом, если ответчик видит некую свою связь с компаниями Priority provider ltd и Positive Marketing Ltd, то тогда «неразумно умалчивать, что, помимо доли, приобретенной по оспариваемому договору, указанными выше компаниями с Савяка и его компании взысканы по решениям судов в России денежные средства и еще находятся в стадии рассмотрения на территории Австрии», — отмечает адвокат истца.
Людмила Асиевская обращала внимание на отсутствие четкой позиции истца, наличие явных противоречий и попытку истца возложить бремя доказывания на суд и ходатайствовала о прекращении производства по делу.
Владимир Япринцев освобожден в зале суда. Август 2016 года
Напомним, долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз. Ранее на факт передачи доли обращал внимание суд Центрального района Минска, отмечая, что Япринцев-старший и долю в компании отдал, и остался должен всю сумму (около 27 млн долларов). Стоимость его доли в «Трайпле» на момент продажи эксперты оценивали минимум в 60 млн долларов исходя из опубликованных в открытом доступе балансов «Трайпла» за 2015−2016 годы.
В прошлом году вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года Юрий Савяк (решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов, просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.
В итоге решением Замоскворецкого районного суда Москвы (вступило в силу 30 июля 2018 года) Савяк и его компания должны 3,5 млн долларов двум офшорным компаниям, Positive Marketing Ltd и Priority provider ltd, имеющим отношение к Надежде Черновой, которую в белорусском процессе называли гражданской женой Иосифа Аксентьева, и несколько человек подтверждали, что именно ее деньги ушли на компанию Савяка.
О том, как сын совладельца самой влиятельной белорусской группы компаний «Трайпл» и авторитетные россияне гоняли деньги через офшоры, TUT.BY писал подробно. История началась с заявлений, написанных в КГБ Беларуси Юрием Чижом и московским бизнесменом, главой Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. В результате Казбек Япринцев получил 8 лет лишения свободы с конфискацией. Владимир Япринцев, который, пытаясь рассчитаться по долгам сына, отдал его кредиторам, Мамиашвили и Аксентьеву, свою долю в «Трайпле» (все 33% акций), вышел на свободу. В январе 2018 года помилован и вышел на свободу и Казбек.
Вопрос происхождения денег, взятых взаймы Япринцевым-младшим и Арабяном, на суде в Минске поднимался не раз, чтобы выяснить, почему доли в «Трайпле» достались лицам, не проходившим потерпевшими. Ответ на этот вопрос так и не был найден на момент вынесения приговора.
«Я понимал, что Савяк — технический партнер, это деньги Мамиашвили и Аксентьева… Сумма долга была озвучена: около 32 млн долларов. 15 млн долларов было выдано Аксентьевым, остальное — Мамиашвили, и незначительная часть — Савяком», — рассказывал допрошенный в суде Юрий Чиж. По его словам, с учетом возвращенных средств (адвокат Владимира Япринцева назвал сумму в 7 млн долларов), а также псевдопрогонок реальный долг был не более 15−16 млн долларов. Чиж отметил, что потерпевшим он видит только Аксентьева и группу компаний «Трайпл», и подтвердил, что цена переданной Владимиром Япринцевым доли была выше суммы долга, фигурирующей в обвинении.
Один из допрошенных в Минске свидетелей, Сергей Китаев, сообщил, что «через Савяка перегоняли деньги». Объясняя, почему в Минске так и не появились новые акционеры «Трайпла», Китаев пояснил: «Мамиашвили и Анзор (Аксентьев. — Прим. TUT.BY) друг к другу в претензии. Вся Москва знает про эту ситуацию».
Таким образом, поданный Япринцевым-старшим иск может быть попыткой вернуться в исходную точку и решить вопрос с долгами реальным кредиторам.
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Экономический суд Минска продолжил рассмотрение иска Владимира Япринцева.
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