Овердрафт спешит на помощь: сколько стоит одолжить у своего банка «до зарплаты»

Банки часто предлагают своим клиентам более выгодные кредитные продукты. Например, со сниженной процентной ставкой или с оформлением без справки о доходах. Еще один вариант бонуса — возможность одолжить у банка «до зарплаты». FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие овердрафтные кредиты сейчас предлагают белорусские банки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По своей механике овердрафтные кредиты напоминают кредитные карты. Разница в том, что при овердрафте кредитный лимит открывается к существующему зарплатному или расчетному счету клиента. Таким образом, можно использовать собственные средства, а потом «заходить в минус» на разрешенную сумму. Погашение основного долга и начисленных процентов будет происходить в момент поступления средств на счет. Ранее использованная сумма будет опять доступна после погашения.

Очевидные преимущества овердрафтного кредита:

можно использовать одну пластиковую карту, которая будет являться сразу и кредитной, и расчетной;

не нужно заботиться о том, чтобы вовремя перевести необходимые средства для погашения на какой-то отдельный счет;

за счет периодических поступлений на счет будет полностью или частично погашаться долг и соответственно меньше процентов будет начислено.

Кроме того, для овердрафтных кредитов может действовать льготный период с сильно сниженной ставкой или ставкой около ноля.

Вот какие овердрафтные кредиты предлагают сейчас банки.

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, срок действия (при наличии установленного срока) Как погашать МТБанк, Проще простого 15% до 50 дней, потом 27%, до 3 000 рублей Задолженность делится на 54 + проценты РРБ-Банк, Ласунак 0,1% до 30 дней, потом 12%, до 10 среднемесячных доходов, но не больше 40 000 рублей, 12 месяцев Только проценты Белорусский народный банк, Овердрафт к зарплатной карточке 16,1%, до 90% от среднемесячного дохода, но не более 5000 рублей, 12 месяцев Только проценты Беларусбанк, Овердрафтное кредитование 14% — 16% (в зависимости от типа карты), от 100 до 600% от зарплаты или в пределах кредитоспособности, до 36 месяцев или на срок действия договора об использовании карты всю использованную сумму необходимо погасить за 1 — 24 месяца + проценты Банк ВТБ (Беларусь), Овердрафт к зарплатной карточке 10% или 19% (в зависимости от сумм), от 3 до 5 среднемесячных доходов, но не больше 15 000 рублей Только проценты Технобанк, Овердрафт к зарплатной карточке 0,0001% до 10 дней, потом 15%, до 300% от среднемесячного дохода, но не более 10 000 рублей, до 24 месяцев Задолженность делится на 24 + проценты Идея Банк, Овердрафт к зарплатной карточке 0,01% первые два месяца, потом 16,1%, 100% от среднемесячного дохода, но не более 2500 рублей, до 23 месяцев Всю использованную сумму необходимо погасить через месяц с момента образования задолженности + проценты Банк «Дабрабыт», «Зарплатный» 12 — 13,25% (в зависимости от карточки), до 10 000 рублей, 12 месяцев Всю использованную сумму необходимо погасить через 90 дней с момента образования задолженности + проценты Паритетбанк, Зарплатный овердрафт 11,9 — 15,9%, до 500% от среднемесячного дохода, 12 месяцев Сумма задолженности делится на 12 + проценты Банк БелВЭБ, «Запасныя грошы» 16,1%, до 400% от среднемесячного дохода, но не больше 5000 рублей, 12 месяцев Только проценты Банк БелВЭБ, «Калi ласка» 3% до 20 дней, 16,1%, до 400% от среднемесячного дохода, но не больше 5000 рублей, 12 месяцев Только проценты БТА Банк, Овердрафт 16%, до 6 среднемесячных доходов, но не больше 10 000 рублей, 12 месяцев Только проценты Цептер Банк, Овердрафт на карту 15,5%, до 5 000 рублей, 12 месяцев Только проценты Франсабанк, «ПроЗапас» 11,5 — 13,5% (в зависимости от карты), до 10 000 рублей, 12 месяцев 3% от задолженности + проценты

Банк, кредит Ставка, сумма, срок действия (при наличии установленного срока) Как погашать МТБанк, Проще простого 15% до 50 дней, потом 27%, до 3 000 рублей Задолженность делится на 54 + проценты РРБ-Банк, Ласунак 0,1% до 30 дней, потом 12%, до 10 среднемесячных доходов, но не больше 40 000 рублей, 12 месяцев Только проценты Белорусский народный банк, Овердрафт к зарплатной карточке 16,1%, до 90% от среднемесячного дохода, но не более 5000 рублей, 12 месяцев Только проценты Беларусбанк, Овердрафтное кредитование 14% — 16% (в зависимости от типа карты), от 100 до 600% от зарплаты или в пределах кредитоспособности, до 36 месяцев или на срок действия договора об использовании карты всю использованную сумму необходимо погасить за 1 — 24 месяца + проценты Банк ВТБ (Беларусь), Овердрафт к зарплатной карточке 10% или 19% (в зависимости от сумм), от 3 до 5 среднемесячных доходов, но не больше 15 000 рублей Только проценты Технобанк, Овердрафт к зарплатной карточке 0,0001% до 10 дней, потом 15%, до 300% от среднемесячного дохода, но не более 10 000 рублей, до 24 месяцев Задолженность делится на 24 + проценты Идея Банк, Овердрафт к зарплатной карточке 0,01% первые два месяца, потом 16,1%, 100% от среднемесячного дохода, но не более 2500 рублей, до 23 месяцев Всю использованную сумму необходимо погасить через месяц с момента образования задолженности + проценты Банк «Дабрабыт», «Зарплатный» 12 — 13,25% (в зависимости от карточки), до 10 000 рублей, 12 месяцев Всю использованную сумму необходимо погасить через 90 дней с момента образования задолженности + проценты Паритетбанк, Зарплатный овердрафт 11,9 — 15,9%, до 500% от среднемесячного дохода, 12 месяцев Сумма задолженности делится на 12 + проценты Банк БелВЭБ, «Запасныя грошы» 16,1%, до 400% от среднемесячного дохода, но не больше 5000 рублей, 12 месяцев Только проценты Банк БелВЭБ, «Калi ласка» 3% до 20 дней, 16,1%, до 400% от среднемесячного дохода, но не больше 5000 рублей, 12 месяцев Только проценты БТА Банк, Овердрафт 16%, до 6 среднемесячных доходов, но не больше 10 000 рублей, 12 месяцев Только проценты Цептер Банк, Овердрафт на карту 15,5%, до 5 000 рублей, 12 месяцев Только проценты Франсабанк, «ПроЗапас» 11,5 — 13,5% (в зависимости от карты), до 10 000 рублей, 12 месяцев 3% от задолженности + проценты

Главные выводы:

Первое, что хочется сразу отметить — размер процентных ставок. Они будут ниже, чем по кредитным картам . Оформить овердрафт можно с основной ставкой в размере 11,5 — 16,1%. При этом, достаточно много предложений можно найти и со ставками до 15%;

. Оформить овердрафт можно с основной ставкой в размере 11,5 — 16,1%. При этом, достаточно много предложений можно найти и со ставками до 15%; Сразу несколько банков предлагают оформить продукт с льготным периодом. Например, по условиям овердрафта от РРБ-Банка до 30 дней пользоваться кредитом можно под ставку 0,1%. У Идея Банка ставка 0,01% будет действовать первые два месяца;

до 30 дней пользоваться кредитом можно под ставку 0,1%. У ставка 0,01% будет действовать первые два месяца; По овердрафтным кредитам нет четкого установленного срока. Чаще всего кредитный лимит будет действовать пока открыт и используется счет в банке. Существуют другие варианты. Например, когда банк устанавливает срок действия лимита (часто 12 месяцев), а после его истечения пролонгирует договор на следующий срок;

По максимальной сумме кредита сейчас больше всего предложений с порогом до 5 000 рублей. Хотя есть достаточное количество вариантов с максимальной суммой до 10 000 рублей;

Что касается конкретной суммы кредита, то она будет зависеть от заработной платы, но итоговый расчет у каждого банка свой. Так, например, Белорусский народный банк может предоставить только 90% от среднемесячного дохода. А вот РРБ-Банк готов предоставить до 10 среднемесячных доходов;

может предоставить только 90% от среднемесячного дохода. А вот готов предоставить до 10 среднемесячных доходов; Способ расчета минимального ежемесячного платежа будет аналогичным как и по кредитным картам. Это может быть процент от долга + начисленные проценты, весь долг может делиться на установленное количество частей + проценты или ежемесячно будут погашаться только проценты, а основной долг в любом размере на протяжении срока овердрафта. Отметим, что последний способ погашения преобладает среди всех вариантов;

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