Сколько зарабатывают мобильные разработчики в Беларуси?

dev.by составил рейтинг мобильных разработчиков с офисами в Беларуси по итогам января.

Он сформирован на основе открытых данных аналитического сервиса Sensor Tower . В рейтинг вошли 28 компаний, выручка которых в январе этого года была выше 5 тыс. долларов. Больше всех на своих приложениях в прошлом месяце, судя по этим данным, заработала Playtika. А самый большой прирост выручки относительно декабря прошлого года показала белорусско-британская Gismart.

В январе мобильные разработчики выручили 83,9 млн долларов. По сравнению с декабрем 2018 года суммарная выручка компаний сократилась на 10%.

Зато пользователи скачивали приложения в январе 153,5 млн раз. Это рекорд за последние три месяца. По сравнению с декабрем количество скачиваний выросло на 35%.

Стоит учитывать, что разработчики могут прибегать к услугам других паблишеров, поэтому цифры в ряде случаев приблизительны, однако дают представление об общей картине.

Топ компаний с офисами в Беларуси: выручка

Больше всех на своих продуктах в прошлом месяце заработала израильская геймдев-компания Playtika — 33,5 млн долларов, в том числе на iOS — 18,5 млн долларов, на Android — 15,0 млн долларов.

Основную выручку компании принесла Slotomania Vegas — 20 млн долларов. Правда, по сравнению с декабрем прошлого года общая выручка компании упала на 17,7%, а ее доля в общем объеме полученной выручки — до 39% (по итогам декабря 2018 года -43,7%).

Gameloft, еще в декабре входивший в тройку по уровню выручки, выпал из нашего январского рейтинга — закрылся офис в Минске . Таким образом в топ-3 по объему полученной в январе выручки оказались Vizor и Gismart.

У Vizor выручка упала относительно декабря на 12,0% до 7,2 млн долларов

Белорусско-британская Gismart показала самый большой прирост выручки в январе относительно декабря из топ-10 мобильных разработчиков — плюс 65,4%. Всего за прошлый месяц компания заработала 6,5 млн долларов. Один из самых продаваемых продуктов — приложение Beat Maker Go (2 млн долларов). В прошлом году оно получило премию Best of 2018 в Google Play в номинации «Самые увлекательные приложения».

Wargaming Group за январь заработала на 1 млн долларов меньше, чем в декабре — 5,6 млн долларов.

Топ компаний с офисами в Беларуси: загрузки

По количеству загрузок лидирующую позицию продолжает удерживать Playgendary. За январь приложения компании пользователи скачали почти 65 млн раз, или на 31% больше, чем в декабре 2018 года. На Android — 41 млн скачиваний, на iOS — 24 млн. Самым популярным приложением в январе стало Polysphere, которое пользователи скачали 18 млн раз.

На втором Яндекс — 11 млн скачиваний, при этом по объему выручки компания находится за пределами двадцатки. Третье место у Easybrain — 10 млн скачиваний

В топ-5 по количеству загрузок попали Apalon (7,25 млн) и Gismart (7 млн).

Порог в 5 млн скачиваний преодолел Viber (6 млн).

До 5 млн скачиваний — у Melsoft (3,15 млн), Flo Health (3,0 млн), Playtika (2,8 млн), Zephyrmobile (2,3 млн), Wargaming (1,93 млн), Vizor (1,5 млн), Verv (1,14 млн), BPMobile (1,04 млн).

Топ компаний, основанных белорусами: выручка

Компании заработали в январе более 40 млн долларов. По сравнению с декабрём прошлого года совокупная выручка выросла на 7%.

Первое место с небольшим отрывом заняла Vizor, на втором и третьем местах оказались Gismart и Apalon. Стоит отметить, что 7 из 10 компаний занимаются разработкой игр.

Топ компаний, основанных белорусами: загрузки

За прошлый месяц приложения компаний, созданных белорусами, пользователи скачали более 98 млн раз. Для сравнения, в декабре прошлого года — около 75 млн раз.

Около 40% всего объёма загрузок пришлось на игры Playgendary. В топ-5 попали Easybrain, Apalon, Gismart и Melsoft.