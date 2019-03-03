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Что сделала вода с затопленным фрегатом Helge Ingstad

04.03.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Норвежский фрегат KNM Helge Ingstad подняли в воскресенье со дня моря, сообщает газета Bergens Tidende. После подъема судно доставили на базу норвежских ВМС Хоконсверн, операция по перевозке заняла около четырех часов.

Военный корреспондент Крис Кавас (Chris Cavas) опубликовал в своем Twitter фотографии внутренних отсеков корабля, пострадавших от долгого пребывания под водой.

Напомним, что во время учений НАТО Trident Juncture в ноябре прошлого года фрегат ВМС Норвегии KNM Helge Ingstad столкнулся с нефтяным танкером. С корабля экстренно эвакуировали все 137 человек экипажа.

После удара боевой корабль стал быстро набирать воду и сильно накренился на правый борт, спасти фрегат не удалось, и он затонул.

KNM Helge Ingstad относится к фрегатам типа Fridtjof Nansen, которые имеют продвинутое вооружение и оборудование. Фрегаты способны выполнять широкий круг задач и формируют ядро норвежского флота.

 
 
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Боевой корабль затонул в ноябре прошлого года.
 
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