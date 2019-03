Что сделала вода с затопленным фрегатом Helge Ingstad

Норвежский фрегат KNM Helge Ingstad подняли в воскресенье со дня моря, сообщает газета Bergens Tidende. После подъема судно доставили на базу норвежских ВМС Хоконсверн, операция по перевозке заняла около четырех часов.

Военный корреспондент Крис Кавас (Chris Cavas) опубликовал в своем Twitter фотографии внутренних отсеков корабля, пострадавших от долгого пребывания под водой.