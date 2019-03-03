|
Что сделала вода с затопленным фрегатом Helge Ingstad
Норвежский фрегат KNM Helge Ingstad подняли в воскресенье со дня моря,
Военный корреспондент Крис Кавас (Chris Cavas) опубликовал в своем
Напомним, что во время учений НАТО Trident Juncture в
После удара боевой корабль стал быстро набирать воду и сильно накренился на правый борт, спасти фрегат не удалось, и он затонул.
KNM Helge Ingstad относится к фрегатам типа Fridtjof Nansen, которые имеют продвинутое вооружение и оборудование. Фрегаты способны выполнять широкий круг задач и формируют ядро норвежского флота.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боевой корабль затонул в ноябре прошлого года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)