Что сделала вода с затопленным фрегатом Helge Ingstad

Норвежский фрегат KNM Helge Ingstad подняли в воскресенье со дня моря, сообщает газета Bergens Tidende. После подъема судно доставили на базу норвежских ВМС Хоконсверн, операция по перевозке заняла около четырех часов.

Военный корреспондент Крис Кавас (Chris Cavas) опубликовал в своем Twitter фотографии внутренних отсеков корабля, пострадавших от долгого пребывания под водой.

More scenes from on board the #Norwegian #frigate #HELGEINGSTAD on 2 March at Hanøytangen. When the ship is secure on the barge the floating cranes RAMBIZ and GULLIVER will detach. The plan is to move the ship to the naval base at Haakonsvern on Sunday. 4/4 pic.twitter.com/9PXZXGAl4Z — Chris Cavas (@CavasShips) 2 марта 2019 г.

Напомним, что во время учений НАТО Trident Juncture в ноябре прошлого года фрегат ВМС Норвегии KNM Helge Ingstad столкнулся с нефтяным танкером. С корабля экстренно эвакуировали все 137 человек экипажа.

После удара боевой корабль стал быстро набирать воду и сильно накренился на правый борт, спасти фрегат не удалось, и он затонул.

#Norwegian #frigate #HELGEINGSTAD is now back at the naval base at Haakonsvern after a four-hour move that began Sunday evening 3 March about 1830 local time. The ship sank after a collision on 8 Nov, 115 days ago. https://t.co/ebK4J7CBFV 1/2 pic.twitter.com/vY18beHJz2 — Chris Cavas (@CavasShips) 4 марта 2019 г.

KNM Helge Ingstad относится к фрегатам типа Fridtjof Nansen, которые имеют продвинутое вооружение и оборудование. Фрегаты способны выполнять широкий круг задач и формируют ядро норвежского флота.