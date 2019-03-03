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В Бресте маршрутка насмерть сбила ребенка

04.03.2019 21:14 — Разное | Tut.by  
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В Бресте на улице 28-го Июля вечером 4 марта маршрутное такси сбило ребенка. По словам очевидцев, ребенку 12−14 лет, пишет «Виртуальный Брест».

Очевидцы сообщают, что ребенка сбила маршрутка номер 23. По данным издания, маршрутка поворачивала с улицы Московской на 28-го Июля направо, на переходе никого не было. На проезжую часть внезапно выбежал ребенок. Микроавтобус сбил его.

Пассажиры маршрутки вызвали скорую, но медики констатировали смерть ребенка.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте на улице 28-го Июля вечером 4 марта маршрутное такси сбило ребенка.
 
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