В Бресте маршрутка насмерть сбила ребенка

В Бресте на улице 28-го Июля вечером 4 марта маршрутное такси сбило ребенка. По словам очевидцев, ребенку 12−14 лет, пишет «Виртуальный Брест».

Очевидцы сообщают, что ребенка сбила маршрутка номер 23. По данным издания, маршрутка поворачивала с улицы Московской на 28-го Июля направо, на переходе никого не было. На проезжую часть внезапно выбежал ребенок. Микроавтобус сбил его.

Пассажиры маршрутки вызвали скорую, но медики констатировали смерть ребенка.