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Эксперт рассказал, почему в качестве мишени китайцы выбрали макет Т-90

05.03.2019 14:20 — Разное | Tut.by  
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Первого марта портал Defence blog опубликовал снимок китайской мишени-макета танка Т-90. Эксперт Василий Кашин рассказал газете «Взгляд», почему была выбрана именно эта модель.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин пояснил, что массово Т-90 закупается Индией и состоит на вооружении армии Вьетнама. Для китайских сухопутных войск эти страны — наиболее вероятные противники. Поэтому НОАК отрабатывают методы борьбы с этим танком.

Также эксперт провел параллели с российскими воинскими частями, где висят наглядные пособия со штатными структурами и техникой стран НАТО.

«У китайцев это будут, помимо вооруженных сил США и их союзников, силы Индии и Вьетнама. Китайцы будут обучать свой военный персонал сильным и слабым сторонам и методам борьбы с тем же самым Т-90. Это совершенно нормально. Мы же вооружаем их оппонентов, вот китайцы и борются с этим оружием», — добавил эксперт.

Индия не только покупает, но и сама производит российские танки по лицензии. Например, локализованный Т-90С получил имя «Бхишма» (так звали героя индийского национального поэтического эпоса «Махабхарата). Индийские танки отличают более мощные моторы, тепловизионный прицел «Эсса», дополнительные контейнеры динамической защиты «Контакт-5» и другое оборудование.

 
 
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Снимок был опубликован первого марта порталом Defence blog.
 
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