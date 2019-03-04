Эксперт рассказал, почему в качестве мишени китайцы выбрали макет Т-90

Первого марта портал Defence blog опубликовал снимок китайской мишени-макета танка Т-90. Эксперт Василий Кашин рассказал газете «Взгляд», почему была выбрана именно эта модель.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин пояснил, что массово Т-90 закупается Индией и состоит на вооружении армии Вьетнама. Для китайских сухопутных войск эти страны — наиболее вероятные противники. Поэтому НОАК отрабатывают методы борьбы с этим танком.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat training https://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq — Defence blog (@Defence_blog) 1 марта 2019 г.

Также эксперт провел параллели с российскими воинскими частями, где висят наглядные пособия со штатными структурами и техникой стран НАТО.

«У китайцев это будут, помимо вооруженных сил США и их союзников, силы Индии и Вьетнама. Китайцы будут обучать свой военный персонал сильным и слабым сторонам и методам борьбы с тем же самым Т-90. Это совершенно нормально. Мы же вооружаем их оппонентов, вот китайцы и борются с этим оружием», — добавил эксперт.

Индия не только покупает, но и сама производит российские танки по лицензии. Например, локализованный Т-90С получил имя «Бхишма» (так звали героя индийского национального поэтического эпоса «Махабхарата). Индийские танки отличают более мощные моторы, тепловизионный прицел «Эсса», дополнительные контейнеры динамической защиты «Контакт-5» и другое оборудование.