Эксперт рассказал, почему в качестве мишени китайцы выбрали макет Т-90

Первого марта портал Defence blog опубликовал снимок китайской мишени-макета танка Т-90. Эксперт Василий Кашин рассказал газете «Взгляд», почему была выбрана именно эта модель.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин пояснил, что массово Т-90 закупается Индией и состоит на вооружении армии Вьетнама. Для китайских сухопутных войск эти страны — наиболее вероятные противники. Поэтому НОАК отрабатывают методы борьбы с этим танком.