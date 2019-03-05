







Еще полгода назад LSTR и Лидская фабрика стреляли друг по другу из противоположных окопов, обвиняя противника в невыполнении договоренностей. Несколько сотен пар, которые успели произвести, покупатели разобрали сначала за считаные часы, потом — дни (по мере поступления партии). В феврале в Лиде появился новый и. о. директора. Кеды с логотипом ВКЛ могут появиться уже в конце марта.





— Все просто. В Лиде поменялась власть, и все баталии остались в прошлом, — рассказал создатель бренда LSTR Илья Аксенов. — Мы сами об этом узнали случайно. Насколько я понимаю, фабрика сейчас в непростом экономическом положении.





— В конце прошлой недели мы приехали на фабрику и очень конструктивно поговорили с новым руководителем Тамарой Игнатович. Фабрика сейчас еле дышит. Им даже небольшой заказ — глоток воздуха и работы, — говорит Илья. — Пока что заказали объем на уровне второй партии прошлого года — несколько сотен пар. Будут варианты в прежнем дизайне (красный, рыжий и черный цвета) и новом: новые цвета, светоотражающие полоски. Пока что ведем переговоры с поставщиками кожи, поэтому вопрос со сроками не до конца определен. Надеюсь, первые пары приедут в магазин до конца марта.





Аксенов утверждает, что цена на пару останется прежней — 45 рублей. В ближайшие дни LSTR начнет прием предварительных заказов.





В отделе маркетинга Лидской обувной фабрики Onliner.by подтвердили намерение:





— Да, на прошлой неделе снова договорились о сотрудничестве. Пробная партия в объеме 250 пар. Потом будет больше. Отдельные детали уже запущены в производство. Но нужно больше сырья, которое пока точно нельзя сказать, когда появится.





— Что случилось за полгода, что послужило поводом забыть старые обиды?





— У нас поменялось руководство. У нового и. о. директора новые взгляды. Хотим возобновлять отношения со всеми, с кем ругались, и нормально работать. На фабрике зима традиционно тяжелое время. Сейчас производство на календарном дне, будем наращивать объемы.



