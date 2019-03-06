«Друзья дочки не верят в мой возраст». Посмотрите на бабушку из США, которая выступает в бикини

Терри Култер из Теннесси (США) работает персональным тренером. В 58 лет она уже бабушка: ее трехлетнюю внучку зовут Пэйсли, пишет Daily Mail . Терри не раз слышала, что женщины старше пятидесяти лет не должны надевать бикини, но не согласна с этим мнением. Чтобы доказать свою правоту, американка выступает на соревнованиях по бодибилдингу.

Терри Култер выросла в очень активной семье: ее родители бегали каждый день. Будучи подростком, она тоже перепробовала много разных видов спорта: от чирлидинга до катания на лошадях. Закончив учебу, Терри стала секретарем по правовым вопросам. Но после декрета решила, что ее призвание — все-таки фитнес: преподавала аэробику, увлеклась бегом.

В 2010 году Терри сделали операцию на колене, и доктора посоветовали на какое-то время воздержаться от бега. Тогда женщина увлеклась силовыми тренировками. Хобби началось с занятий дома перед телевизором, а три года назад американка впервые выступила на соревнованиях по бодибилдингу.

Несмотря на то, что Терри часто слышала и читала о том, что после 50 лет женщине не следует надевать бикини, она уверена в обратном. Что и доказывает своими выступлениями.

— Подруга моей дочери призналась ей: «Знаешь, мне было бы страшновато иметь такую маму, как твоя». Я ее понимаю: не каждая в 58 лет так активна. Но дочь говорит, что гордится мной и моими достижениями. Когда она показывает мое фото друзьям, те не могут поверить в мой возраст.