«Мне такой выход в высшую лигу видится неправильным». Тренер «Белшины» - о ситуации в Бресте и шансах Бобруйска

Главный тренер «Белшины» Юрий Пунтус на пресс-конференции после кубкового матча против «Шахтера» порассуждал о ситуации в брестском «Динамо». Напомним, команда может не пройти лицензирование для участия в высшей лиге из-за нежелания босса клуба Александра Зайцева платить «Неману» за Павла Савицкого.



Фото: Прессбол

Известно, что бобруйская «Белшина» подала документы на лицензирование для участия в элитном ранге белорусского футбола, хотя по спортивному принципу она не пробилась в «вышку», завязнув в первой лиге.

— Знаю ситуацию с Брестом. Но в таком разрезе даже не думал об этом. Мы сегодня знаем, что Брест должен заплатить Гродно за Савицкого. Федерация требует этого, а Брест сопротивляется. Но не могу понять, почему. Если на их стороне правда и если они делают это на каком-то основании, то это одно. А если их каждый суд отвергает, то мне непонятна позиция руководства клуба. Но нам никто не может всего объяснить.

Я четко эту кухню изнутри не знаю. Есть ли правда на стороне Бреста, и почему они не платят? А играть нам в высшей лиге? Я себе такой вопрос даже не задавал. Не допускаю этого. Все равно надо какой-то компромисс найти. Кому-то согласиться, в конце концов. Если правда на стороне Гродно, то, наверное, надо платить. Если нет, то надо разобраться.

А если это просто какое-то упрямство, то тогда непонятно, почему люди должны решать судьбу города и зрителей только потому, что они так считают. Думаю, что все уладится и компромисс будет найден.



Босс брестского «Динамо» не желает платить за игрока и грозится уйти в другой чемпионат. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А играть сегодня в высшей лиге… Однозначно мы готовились и комплектовались, пусть и немного в авральной ситуации, футболистами, с которыми мы должны решить задачу по выходу в высшую лигу. Время покажет.

А сопротивляться «Шахтеру» вот так, сразу же, с листа, заскочить искусственно в высшую лигу — для нас это будет сложно. Если вдруг так случится, то нас поставят в неловкое положение. Мне такой выход в высшую лигу видится неправильным, — приводит слова Юрия Пунтуса корреспондент газеты «Прессбол» .