Британец без ноги пересек Атлантический океан на лодке и установил мировой рекорд

Британец с ограниченными физическими возможностями переплыл Атлантический океан на лодке, побив мировой рекорд. Об этом сообщает ВВС.





Бывший морской пехотинец 49-летний Ли Спенсер 24 года служил в морской пехоте и воевал в Афганистане и Ираке. Мужчина попал в аварию, пытаясь помочь мотоциклисту, и лишился ноги.





Чтобы развеять мифы об инвалидности, Спенсер 9 января отправился в плаванье из португальского города Портимау чтобы проплыть Атлантический океан.





Мужчина был вынужден остановиться на несколько дней на Канарских островах для починки навигационной системы.





Дальше британец отправился на специально спроектированной океанской гребной лодке до берегов Южной Америки. Путь в почти шесть тысяч километров Спенсер преодолел за 60 дней. Британец без ноги установил мировой рекорд, побив показатель предыдущего рекордсмена на 36 дней.





За время путешествия британец собрал почти 65 тысяч долларов пожертвований для помощи британским морпехам.