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Британец без ноги пересек Атлантический океан на лодке и установил мировой рекорд

12.03.2019 07:35 — Разное | Партизан  
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Бывший морской пехотинец проплыл шесть тысяч километров на 36 дней быстрее по сравнению с предыдущим рекордом.


Фото: ANTHONY UPTON/LNP

Британец с ограниченными физическими возможностями переплыл Атлантический океан на лодке, побив мировой рекорд. Об этом сообщает ВВС.

Бывший морской пехотинец 49-летний Ли Спенсер 24 года служил в морской пехоте и воевал в Афганистане и Ираке. Мужчина попал в аварию, пытаясь помочь мотоциклисту, и лишился ноги.

Чтобы развеять мифы об инвалидности, Спенсер 9 января отправился в плаванье из португальского города Портимау чтобы проплыть Атлантический океан.

Мужчина был вынужден остановиться на несколько дней на Канарских островах для починки навигационной системы.

Дальше британец отправился на специально спроектированной океанской гребной лодке до берегов Южной Америки. Путь в почти шесть тысяч километров Спенсер преодолел за 60 дней. Британец без ноги установил мировой рекорд, побив показатель предыдущего рекордсмена на 36 дней.

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Blesma
@Blesma
 Good luck to @_leejspencer who is days away from completing his world record row. 

За время путешествия британец собрал почти 65 тысяч долларов пожертвований для помощи британским морпехам.

Ранее Гора из Игры престолов установил новый рекорд по силе. Также сообщалось о том, что была названа старейшая жительница Земли, сообщает korrespondent.net

 
 
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Бывший морской пехотинец проплыл шесть тысяч километров на 36 дней быстрее по сравнению с предыдущим рекордом.
 
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