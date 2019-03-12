Беседы о Заповедях Божьих

12 марта клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан провел беседу о заповедях Божьих с учениками 5 класса.

В ходе беседы были подробно рассмотрены каждая из 10 заповедей Божьих. Отец Александр пояснил, что заповеди хоть были даны Богом очень давно, но своей актуальности не теряют и сегодня. Священник напомнил, что самой главной заповедью является заповедь любви к Богу и к ближнему. Кроме того, школьники очень много задавали вопросов и активно участвовали в обсуждениях.





Егор Черепок

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