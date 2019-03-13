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Одно из старейших казино Минска закрылось из-за долгов

14.03.2019 17:38 — Разное | Партизан  
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Одно из старейших казино столицы «Белая вежа» не работает. Из объявления на двери следует: по техническим причинам. Бывшие сотрудники говорят, что казино закрылось из-за долгов.
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Сотрудники: «Остались без работы»

Казино «Белая вежа» работает в Минске с 2001 года, им управляет ООО «Плюс».

В 2008 году оно уже было на грани закрытия, а в августе 2018 года некоторые сотрудники уходили из-за невыплаты зарплат — это было при последней смене руководства.

Несколько дней назад в редакцию обратилась одна из сотрудниц «Белой вежи». По словам девушки и ее коллег, в конце января около 240 сотрудников казино остались без работы из-за внезапного закрытия заведения.

— 30 января руководство ООО «Плюс» сообщило посетителям, что комплекс закрывается на трехмесячный ремонт. Но уже давно ходили слухи, что «Вежа» будет продана из-за долгов. Одно из основных доказательств — проблемы с выплатами зарплат. В январе на счета работников не был перечислен даже официальный оклад, — рассказывает девушка.


Собеседница поясняет, что руководство о закрытии заранее не предупреждало. Сотрудникам дали несколько дней, чтобы забрать личные вещи и трудовые книжки.

Суды из-за невыплаченных зарплат

Некоторые работники казино судились с компанией из-за невыплаченной зарплаты.

Виктория проработала здесь два года, она рассказывает, что никакого расчета при увольнении не было, в день начисления зарплаты тоже ничего не получила.

— Разговоры ходили и раньше, что у нас все плохо, что есть большие задолженности по налоговым выплатам, по аренде, но про закрытие и продажу не думали. А в конце января у нас было собрание с директором Юрием Чеботарем. Нам рассказали, что заведение хотят купить, — говорит Виктория.

По словам девушки, большинство работников уволились, некоторые остались, числятся в штате.

— Деньги получили только несколько девушек, которые сразу же после собрания написали заявления на увольнение и получили расчет из кассы.

7 марта 2019 года суд Центрального района Минска постановил взыскать с компании в пользу Виктории окончательный расчет и средний заработок за задержку выплаты при увольнении. Представитель ответчика ООО «Плюс» не явился на рассмотрение дела. Решение суда еще не вступило в законную силу.

В тот же день суд выиграла еще одна сотрудница «Белой вежи».


«Обещали, что придут новые люди и погасят долги»

Еще одна сотрудница компании — Анастасия. Она тоже не получила зарплату за последние два месяца, но увольняться не стала.

— Зарплату задерживали давно. В январе вообще весь комплекс отработал фактически бесплатно. Нам обещали, что придут новые люди и погасят долги, сказали, что сейчас у компании денег нет, кто не может ждать — может увольняться. Я решила подождать, все-таки деньги терять не хочется.

Анастасия рассказывает, что из объявления в инстаграме узнала о «закрытии на косметический ремонт».

— У меня люди, когда это увидели, прямо со смены начали уходить домой. Никаких объяснений от руководства мы не получили, как и ответов на вопросы о деньгах. Висят огромные долги по аренде, по налоговой — она к нам уже приходила и изымала кассу, чтобы закрыть задолженность.

По словам сотрудницы, за десять лет ее работы в «Белой веже» бывало всякое, но никто не ожидал, что заведение закроется при смене руководства.

— Но здесь ведь все арендное, даже стулья в летнем кафе были взяты в безвозмездное пользование. Что у компании могут арестовать, чтобы потом выплатить нам зарплаты?

Компания подавала заявление о банкротстве

Сотрудники рассказывают: в первые дни после закрытия те, кто приходил за трудовыми книжками, замечали, как из здания выносили оборудование.

Сейчас «Белая вежа» закрыта, двери заведения опечатаны самой компанией. Есть предположение, что компанию банкротят и хотят ликвидировать.

В Едином государственном реестре сведений о банкротстве ООО «ПЛЮС» нет.

Но известно, что компания подавала заявление о банкротстве, экономический суд его не принял. Это следует из списка на сайте Верховного суда о поступлениях заявлений об экономической несостоятельности (банкротстве) с 22 по 28 февраля 2019 года.

Также из списка приказных производств экономического суда за период с 11 по 15 марта 2019 года, известно, что у компании есть долги перед налоговой на сумму 131 тысяча 856 рублей.

В подобных списках компания встречается еще несколько раз в качестве должника перед предприятиями.


По информации выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, с 2012 года учредителями ООО «Плюс» являются граждане Российской Федерации Леонид Лангоцкий и Константин Репин. По словам сотрудников казино, Лангоцкого встречали в «Веже» несколько раз, но ничего о нем не знают.

Известно, что Лангоцкий в Санкт-Петербурге был учредителем компании ООО «Фортуна Гейм», которая также была связана с азартными играми.

Бывший руководитель «Белой вежи» Юрий Чеботарь отказался от комментариев. Он объяснил отказ тем, что с января не работает в казино. По рабочим телефонам компании ООО «Плюс» TUT.BY дозвониться не удалось.


 
Теги: Минск
 
 
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