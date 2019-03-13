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Белорусский дуэт выступает в супермиксте на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки
Восьмой комплект медалей чемпионата мира по биатлону будет разыгран сегодня в супермиксте.
Белорусскую команду сегодня представят Анна Сола и Владимир Чепелин. Эта гонка дает шанс показать себя многим странам, которые не могут собрать крепкие четверки в других эстафетах, поэтому список претендентов на медали очень широк.
Германия: Херрманн, Лессер.
Австрия: Хаузер, Эдер.
Италия: Вирер, Хофер.
Швеция: Оберг, Самуэльссон.
Франция: Симон, Гигонна.
Норвегия: Олсбю-Ройзелан, Й. Бё.
Россия: Павлова, Елисеев.
Латвия: Бендика, Расторгуевс.
Чехия: Пускарчикова, Моравец.
Финляндия: Макарайнен, Сеппала.
Украина: Меркушина, Пидручный.
США: Данкли, Догерти.
Швейцария: А. Гаспарин, Вистнер.
Южная Корея: Фролина, Лапшин.
Всего на старт выйдет 29 команд.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Восьмой комплект медалей чемпионата мира по биатлону будет разыгран сегодня в супермиксте.
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