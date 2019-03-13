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Белорусский дуэт выступает в супермиксте на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки

14.03.2019 19:06 — Разное | Tut.by  
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Восьмой комплект медалей чемпионата мира по биатлону будет разыгран сегодня в супермиксте.


Фото: Дарья Бурякина

Белорусскую команду сегодня представят Анна Сола и Владимир Чепелин. Эта гонка дает шанс показать себя многим странам, которые не могут собрать крепкие четверки в других эстафетах, поэтому список претендентов на медали очень широк.

Германия: Херрманн, Лессер.

Австрия: Хаузер, Эдер.

Италия: Вирер, Хофер.

Швеция: Оберг, Самуэльссон.

Франция: Симон, Гигонна.

Норвегия: Олсбю-Ройзелан, Й. Бё.

Россия: Павлова, Елисеев.

Латвия: Бендика, Расторгуевс.

Чехия: Пускарчикова, Моравец.

Финляндия: Макарайнен, Сеппала.

Украина: Меркушина, Пидручный.

США: Данкли, Догерти.

Швейцария: А. Гаспарин, Вистнер.

Южная Корея: Фролина, Лапшин.

Всего на старт выйдет 29 команд.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Восьмой комплект медалей чемпионата мира по биатлону будет разыгран сегодня в супермиксте.
 
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