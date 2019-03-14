Представитель «Белнефтехима» рассказала, что влияет на цену топлива









belchemoil.by . Определяющим фактором, влияющим на розничную цену автомобильного топлива, является цена нефти, закупаемой нефтеперерабатывающими заводами, заявила Лариса Болотина, заместитель начальника планово-экономического управления (по ценам) концерна «Белнефтехим». В себестоимости нефтепродуктов цена закупаемой нефти составляет более 80%, сообщает

Второй важный фактор – курс национальной валюты , так как нефть закупается за валюту, а одна треть производимого объема нефтепродуктов продается на внутреннем рынке за рубли.





Около 30% в розничной цене топлива занимает налоговая нагрузка.









«Для населения топливо — это товар ежедневного использования, цена на который является весьма чувствительной позицией. То есть я хочу сказать, что социальный фактор при формировании цен на моторное топливо также немаловажен. Однако объективную оценку влияния изменяющихся условий на цену топлива может дать только комплексный подход», – заявила Болотина.





По ее словам, рынок электромобилей пока не оказывает влияние на цену топлива в Беларуси. Корректировки цены топлива она назвала адекватными и зависящими от мировых котировок нефти.