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Представитель «Белнефтехима» рассказала, что влияет на цену топлива

15.03.2019 19:00 — Разное | Партизан  
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Социальный фактор немаловажен, но главный – цена закупки нефти НПЗ.



Определяющим фактором, влияющим на розничную цену автомобильного топлива, является цена нефти, закупаемой нефтеперерабатывающими заводами, заявила Лариса Болотина, заместитель начальника планово-экономического управления (по ценам) концерна «Белнефтехим». В себестоимости нефтепродуктов цена закупаемой нефти составляет более 80%, сообщает belchemoil.by.
 
Второй важный фактор – курс национальной валюты, так как нефть закупается за валюту, а одна треть производимого объема нефтепродуктов продается на внутреннем рынке за рубли.

Около 30% в розничной цене топлива занимает налоговая нагрузка.


«Для населения топливо — это товар ежедневного использования, цена на который является весьма чувствительной позицией. То есть я хочу сказать, что  социальный фактор при формировании цен на моторное топливо также немаловажен. Однако объективную оценку влияния изменяющихся условий на цену топлива может дать только комплексный подход», – заявила Болотина.

По ее словам, рынок электромобилей пока не оказывает влияние на цену топлива в Беларуси. Корректировки цены топлива она назвала адекватными и зависящими от мировых котировок нефти.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Социальный фактор немаловажен, но главный – цена закупки нефти НПЗ.
 
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