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МИД России пригрозил США и Европе размещением ракет в западной части страны

16.03.2019 18:11 — Разное | Ежедневник  
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МИД России пригрозил США и Европе размещением ракет в западной части страны

Россия может развернуть новые ракеты на западе страны, если США разместят ракеты наземного базирования в Европе. Это делает доставку американских средств поражения на континент невыгодной для самих европейцев, уверены в Российском МИДе.

Россия разместит ракеты в западной части страны в том случае, если соответствующие средства поражения в Европе разместят Соединенные Штаты. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил замглавы МИДа Александр Грушко.

«Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства», — сказал дипломат.

Грушко отметил, что таким образом европейцы сами оказываются не заинтересованы в появлении американских ракет на континенте. «Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам [по размещению американских ракет в Европе], если они реально появятся», — подчеркнул Грушко.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности заявлял о возможности российских ракет нанести удар по Европе. «Вся система контроля над ядерным вооружением находится под угрозой... Российские ракеты способны нанести удар по европейским городам, в том числе и по Мюнхену», — сказал он. В то же время Столтенберг заявил, что альянс не намерен отвечать на это размещением ракет в Европе.

Тем не менее российская сторона продолжает делать заявления о возможном развертывании ракет, способных поразить всю территорию Европы. Так об этом говорил посол России в США Анатолий Антонов. «Мы очень обеспокоены тем, что после выхода США из ДРСМД могут быть размещены ракеты в Европе. Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта», — сказал он 5 марта.

11 марта пресс-служба Пентагона сообщила, что США готовятся возобновить производство крылатых ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Исследования соответствующих технологий велись с конца 2017 года. При этом в Минобороны США подчеркнули, что речь идет о разработке неядерных ракет, пишет РБК.

 
 
 
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