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«Письма войны». Состоялась творческая встреча с Александром Волковичем
17.03.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
В преддверии важной даты — 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — Брестская областная библиотека им. М. Горького 14 марта 2019 г. провела творческую встречу с белорусским писателем, членом Союза писателей Беларуси, автором и составителем историко-документального, публицистического издания «Письма войны» (Брест, 2010) Александром Михайловичем Волковичем. Мероприятие состоялось в рамках культурно-исторической акции «Великая Отечественная война — через историю семьи».
Александр Михайлович рассказал о работе над проектом «Письма войны» — уникальном сборнике, в который включены письма с фронта участников Великой Отечественной войны — уроженцев Брестской области, а также бойцов и командиров, освобождавших Беларусь и Брестскую область в составе частей и подразделений Белорусских фронтов, партизанских отрядов. Отдельными главами здесь представлены письма защитников Брестской крепости, партизанские дневники и рисунки, письма из фашистской неволи белорусских остарбайтеров.
А. М. Волкович принадлежит к поколению детей участников войны. Неслучайно в книгу включены воспоминания мамы писателя — Лидии Илларионовны Волкович (Козловой). Поделился автор и литературными планами на будущее, в т. ч. на переиздание «Писем войны».
Разговор дополнили выступления участников мероприятия о своих близких родственниках, испытавших военное лихолетье. Студенты исторического факультета БрГУ им. А. С. Пушкина Михальчук Артём и Мостыка Андрей, учащиеся средних школ Юдчиц Анастасия (СШ № 22) и Сидоренко Ольга (СШ № 37) не только рассказали об участии в Великой Отечественной войне своих дедов и прадедов, но и показали фотографии этих героических людей из семейных архивов.
В рамках мероприятия была развёрнута экспозиция артефактов: фотографий, орденов и медалей, писем, иных документов участников Великой Отечественной войны, собранных из семейных архивов читателей и сотрудников областной библиотеки, а также
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В преддверии важной даты — 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — Брестская областная библиотека им. М. Горького 14 марта 2019 г....
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