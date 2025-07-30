Как находить самые выигрышные товары из Китая и продавать их прибыльно: опытный селлер рассказал о своих лайфхаках

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Будилович.

«У большинства людей, которые работают с Китаем, возникают вопросы, что везти, закупать ли товар напрямую, ехать ли в Китай. Я давно в этом бизнесе и у меня уже сформировалось свое мнение насчет каждого из вопросов», — говорит предприниматель, действующий селлер, эксперт в онлайн-продажах товаров Дмитрий Будилович. Он поделился своими наработками с аудиторией кейс-встречи «БИЗНЕС С КИТАЕМ-2025» . Мы записали основные тезисы выступления.

Партнер встречи — China4biz

Партнер встречи — RTL Alliance

Партнер встречи — Pradius Nova

Партнер встречи — Guangzhou Infinite Sky Industrial Trading Co., Ltd

Партнер встречи — туристическая компания ВОКРУГ СВЕТА

Стратегии поиска товара

— Мы продаем товары с маржой от 100%. Поэтому нам не так важна стоимость закупки. Особенно если это товары невысокой стоимости, поэтому я не буду говорить о том, как выбить из вашего поставщика скидку 5−10% и привезти товар чуточку дешевле. Но зато я объясню, как выбирать те товары, которые стоит возить из Китая.

Как правило, мы берем товары в чеке от $ 10 до $ 100. Чаще всего это товары, которые хорошо подходят для импульсивных покупок. Человек увидел где-то предмет (соцсети, маркетплейс), захотел его, у него сформировался импульс — и он этот товар заказал.





Когда отбираем товары, мы смотрим, можем ли в целом закупить его. Например, возьмем товары бестселлеры. Где-то эти товары продаются в какой-то из точек мира. Нам нужно адаптировать этот товар под наш рынок и работать с ним здесь, то есть локализовать, формируя бренд либо поддерживая уже существующий. Часто можно создать «мнимый бренд», просто придумав какое-то интересное название для товара: тогда у людей появляется желание приобрести именно этот товар. Так мы имеем некое конкурентное преимущество перед другими.

Когда мы ищем продукт под запуск, возможны две стратегии:

Глубокий анализ. Вы садитесь, долгое время ищите товар, анализируете все метрики. Пытаетесь понять, будет товар продаваться или нет. Сводите все за и против. У вас работают категорийные менеджеры.

Вы садитесь, долгое время ищите товар, анализируете все метрики. Пытаетесь понять, будет товар продаваться или нет. Сводите все за и против. У вас работают категорийные менеджеры. Поиск успешных кейсов. Вы делаете анализ по некоторым метрикам и решаете, что вот такой товар, скорее всего, будет продаваться. Запускаете этот товар в тест, получаете данные и дальше с ним работаете, если ваша гипотеза оказывается верна.





Я всегда двигаюсь вторым путем, потому что можно бесконечно долго выбирать, а потом все равно ошибиться. Но у предпринимателя нет права на такую ошибку, ведь вы вкладываете большие деньги в закупку.

Алгоритм поиска товара

Поиск потенциально успешных позиций — это фундамент, база. Любой товарный бизнес стоит всегда на товаре. Вы можете долго что-то выбирать, а результат не получить. А можете найти товары, которые сами будут толкать вас наверх. Такие товары вы просто берете, создаете какую-то игровую рекламу — и сразу видите результат.





Вот алгоритм поиска такого товара:

Поиск потенциально успешных позиций Создание простейшего магазина (приемник трафика) Создание простых, но РАЗНООБРАЗНЫХ рекламных видео Запуск в рекламу на небольших бюджетах (до $ 50) Получение требуемого количества лидов в нужном объеме по нужной цене Проверка сходимости экономики Закупка Продажа (омниканально)





И на самом деле, когда вы выбираете товар, крайне важно понять ваш ключевой канал продаж, с которым вы будете работать. Мы, например, больше всего продаем товары через таргет. Нам важно, чтобы эти товары имели какой-то виральный эффект, чтобы мы понимали, что мы можем показать товар так, как нам надо, и люди у нас будут этот товар покупать. Соответственно, когда рисуем портрет нашего товара, мы фокусируемся под таргетированную рекламу. Потому что, если мы берем товар, который продается в таргете, он будет продаваться и через блогеров, и через органику.

Мы всегда берем таргетированную рекламу за основу. Что такое таргетированная реклама? Это покупка показов. То есть, мы можем либо запускать товар на маркетплейсе и, например, ждать, что у нас там начнет его кто-то покупать, либо создавать виральные ролики и ждать, что эти ролики будут набирать просмотры. А можете взять этот товар, купить показы у Facebook, Instagram, Tik-Tok и, например, построить гипотезу: если я куплю тысячу показов, на нее у меня будет 50 кликов, из которыз у меня будет один или два заказа. Если вы увидите, что, масштабируясь до нужного количества показов, у вас сойдется вся экономика, значит товар можно брать — он будет работать.





Какие товары лучше всего подходят для импульсивных покупок

Импульс к покупке проще всего вызвать теми товарами, которые решают какую-то одну конкретную боль. Да, конечно, может быть несколько проблем, которые они решают, но через решение этой боли мы в основном продвигаем наши товары. То есть мы сразу в рекламном видео гиперболизируем проблему, мы показываем, что без этого товара дальше, братишка, ты жить не сможешь, поэтому давай, пожалуйста, перейди к нам на сайт или перейди или в соцсеть, на маркетплейс, и посмотри хотя бы на наш товар, а дальше, возможно, купи.





Среди товаров для импульсивных покупок, я выделяю три категории:

Те, которые хорошо решают проблему .

. Те, которые хочется попробовать . Например, какая-нибудь условная электроимпульсная зажигалка или какое-нибудь приспособление для удобной игры на телефоне.

. Например, какая-нибудь условная электроимпульсная зажигалка или какое-нибудь приспособление для удобной игры на телефоне. То, что можно купить в подарок.

Критерии выбора товара для теста

Из своего опыта я уже сформировал несколько критериев выбора товаров, которые потом запускаю в тестирование:

Есть успешные кейсы в таргетированной рекламе.

Продукт вызывает «вау-эффект» или обладает виральным потенциалом.

Подходит широкой аудитории.

Используется в быту.

Недорогой в закупке.

Выглядит дороже своей себестоимости.

Простой в применении.





Легкий и компактный.

Подходит для съёмки и легко демонстрируется на видео.

Имеет приемлемое качество.

Мало представлен или вовсе отсутствует на маркетплейсах.

Минимальная конкуренция в таргете и выдаче соцсетей.

То есть, когда мы выбираем продукт, мы, как правило, представляем какой-нибудь самый популярный светофор в нашей столице (например, на Немиге), когда там толпа людей собирается, и вы должны представить, что это максимально разные люди. Там есть и предприниматели, и домохозяйки, и подростки и так далее. Так вот, когда вы покупаете показы, как правило, вы покупаете показы на вот этих максимально разносторонних людей. И когда вы выбираете продукт, вам нужно понять, какой продукт будет интересен как можно большему количеству этих людей. И это важно, потому что мы показываемся на холодную аудиторию и нам нужно, чтобы конверсия была как можно выше.