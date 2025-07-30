|
Как находить самые выигрышные товары из Китая и продавать их прибыльно: опытный селлер рассказал о своих лайфхаках
30.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«У большинства людей, которые работают с Китаем, возникают вопросы, что везти, закупать ли товар напрямую, ехать ли в Китай. Я давно в этом бизнесе и у меня уже сформировалось свое мнение насчет каждого из вопросов», — говорит предприниматель, действующий селлер, эксперт в онлайн-продажах товаров Дмитрий Будилович. Он поделился своими наработками с аудиторией
Партнер встречи —
Стратегии поиска товара
— Мы продаем товары с маржой от 100%. Поэтому нам не так важна стоимость закупки. Особенно если это товары невысокой стоимости, поэтому я не буду говорить о том, как выбить из вашего поставщика скидку 5−10% и привезти товар чуточку дешевле. Но зато я объясню, как выбирать те товары, которые стоит возить из Китая.
Как правило, мы берем товары в чеке от $ 10 до $ 100. Чаще всего это товары, которые хорошо подходят для импульсивных покупок. Человек увидел где-то предмет (соцсети, маркетплейс), захотел его, у него сформировался импульс — и он этот товар заказал.
Когда отбираем товары, мы смотрим, можем ли в целом закупить его. Например, возьмем товары бестселлеры. Где-то эти товары продаются в какой-то из точек мира. Нам нужно адаптировать этот товар под наш рынок и работать с ним здесь, то есть локализовать, формируя бренд либо поддерживая уже существующий. Часто можно создать «мнимый бренд», просто придумав какое-то интересное название для товара: тогда у людей появляется желание приобрести именно этот товар. Так мы имеем некое конкурентное преимущество перед другими.
Когда мы ищем продукт под запуск, возможны две стратегии:
Я всегда двигаюсь вторым путем, потому что можно бесконечно долго выбирать, а потом все равно ошибиться. Но у предпринимателя нет права на такую ошибку, ведь вы вкладываете большие деньги в закупку.
Алгоритм поиска товара
Поиск потенциально успешных позиций — это фундамент, база. Любой товарный бизнес стоит всегда на товаре. Вы можете долго что-то выбирать, а результат не получить. А можете найти товары, которые сами будут толкать вас наверх. Такие товары вы просто берете, создаете какую-то игровую рекламу — и сразу видите результат.
Вот алгоритм поиска такого товара:
И на самом деле, когда вы выбираете товар, крайне важно понять ваш ключевой канал продаж, с которым вы будете работать. Мы, например, больше всего продаем товары через таргет. Нам важно, чтобы эти товары имели какой-то виральный эффект, чтобы мы понимали, что мы можем показать товар так, как нам надо, и люди у нас будут этот товар покупать. Соответственно, когда рисуем портрет нашего товара, мы фокусируемся под таргетированную рекламу. Потому что, если мы берем товар, который продается в таргете, он будет продаваться и через блогеров, и через органику.
Мы всегда берем таргетированную рекламу за основу. Что такое таргетированная реклама? Это покупка показов. То есть, мы можем либо запускать товар на маркетплейсе и, например, ждать, что у нас там начнет его кто-то покупать, либо создавать виральные ролики и ждать, что эти ролики будут набирать просмотры. А можете взять этот товар, купить показы у Facebook, Instagram, Tik-Tok и, например, построить гипотезу: если я куплю тысячу показов, на нее у меня будет 50 кликов, из которыз у меня будет один или два заказа. Если вы увидите, что, масштабируясь до нужного количества показов, у вас сойдется вся экономика, значит товар можно брать — он будет работать.
Какие товары лучше всего подходят для импульсивных покупок
Импульс к покупке проще всего вызвать теми товарами, которые решают какую-то одну конкретную боль. Да, конечно, может быть несколько проблем, которые они решают, но через решение этой боли мы в основном продвигаем наши товары. То есть мы сразу в рекламном видео гиперболизируем проблему, мы показываем, что без этого товара дальше, братишка, ты жить не сможешь, поэтому давай, пожалуйста, перейди к нам на сайт или перейди или в соцсеть, на маркетплейс, и посмотри хотя бы на наш товар, а дальше, возможно, купи.
Среди товаров для импульсивных покупок, я выделяю три категории:
Критерии выбора товара для теста
Из своего опыта я уже сформировал несколько критериев выбора товаров, которые потом запускаю в тестирование:
То есть, когда мы выбираем продукт, мы, как правило, представляем какой-нибудь самый популярный светофор в нашей столице (например, на Немиге), когда там толпа людей собирается, и вы должны представить, что это максимально разные люди. Там есть и предприниматели, и домохозяйки, и подростки и так далее. Так вот, когда вы покупаете показы, как правило, вы покупаете показы на вот этих максимально разносторонних людей. И когда вы выбираете продукт, вам нужно понять, какой продукт будет интересен как можно большему количеству этих людей. И это важно, потому что мы показываемся на холодную аудиторию и нам нужно, чтобы конверсия была как можно выше.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как находить самые выигрышные товары из Китая и продавать их прибыльно: опытный селлер рассказал о своих лайфхаках
«У большинства людей, которые работают с Китаем, возникают вопросы, что везти, закупать ли товар напрямую, ехать ли в Китай. Я давно в этом бизнесе и у меня уже...
|
Архив (Разное)